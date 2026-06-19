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▲肉粽放入電鍋前，記得先在盤子中間倒扣一個小瓷碗。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲減少粽葉長時間接觸水氣，避免變得過於濕軟，且肉粽內部一樣軟糯美味。（圖／民眾授權提供）

▲蒸煮雞腿時，將雞腿放在倒扣瓷碗周圍，待蒸熟後取出雞腿，接著打開瓷碗。（圖/抖音＠shadwnteng）

▲待蒸熟後取出瓷碗，碗內會收集蒸煮過程中釋出的雞汁與湯汁。（圖／抖音＠shadwnteng）

今（19）日適逢端午節，家家戶戶少不了吃肉粽，不少人都會直接放進電鍋加熱。不過有民眾分享，只要多一個小技巧，就能讓肉粽口感大升級。記得先在電鍋中央倒扣一個瓷碗，再將粽子放在碗周圍加熱，空碗會收集加熱中產生的水氣，就能避免粽子受到大量濕氣影響，讓口感更Q彈、不會濕濕爛爛的。根據網友在臉書社團《廚藝公社》分享的蒸肉粽技巧，先在電鍋內放入一個盤子，再於盤子中央倒扣一個小瓷碗，接著將肉粽圍繞在瓷碗四周，最後在盤子外圍的電鍋內鍋倒入一杯水加熱。蒸煮過程中產生的水分會集中流入倒扣瓷碗內，可減少粽葉長時間接觸水氣，避免變得過於濕軟，且肉粽內部一樣軟糯美味。記者實際測試，這個小技巧確實能減少粽葉沾附過多水分，值得一試。不過要注意，起鍋後應先將肉粽夾到另一個盤子，再移開倒扣的瓷碗，否則碗內累積的水會流出浸濕粽葉，前面的功夫就白費了。此外，電鍋內倒扣空碗的技巧不只適用於加熱肉粽，也能運用在蒸地瓜、熬蜆湯、熬雞湯等料理。料理時一樣是將雞腿或蜆放在倒扣的小碗周圍，蒸煮過程中釋出的精華會集中流入碗內，也就是超營養的濃縮雞湯、蜆湯。若是蒸地瓜，倒扣瓷碗則能聚集多餘的水分，避免直接接觸積水，減少因水分過多導致外皮軟爛、變形，口感也會更佳。