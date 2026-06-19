我是廣告 請繼續往下閱讀

▲營養師建議，吃粽子要搭配大量蔬菜、飯後吃水果。（圖／營養師高敏敏提供）

一天1顆粽子 營養師：澱粉量已超越一碗白飯

端午節到，台灣人對於北部粽、南部粽總有一番論戰。營養師提到，自己常被問「哪一種粽子熱量最高？」以南部粽熱量一顆約450至500大卡，油脂通常略低於北部粽，但別以為南部粽就能放心狂吃，真正拉開熱量差距的有6大關鍵。其中，沾醬熱量雖不算特別高，但很多人會淋滿，鈉含量驚人，吃多容易水腫。營養師高敏敏提到，端午節最常被問到「北部粽、南部粽哪個比較容易胖？」她說，北部粽通常會先將糯米炒過，再蒸熟製作，一顆熱量約500至600大卡；而南部粽多採生米包裹後水煮，油脂通常略低於北部粽，一顆熱量約450至500大卡。「別以為南部粽就能放心狂吃！」高敏敏說，2種粽子熱量差距沒想像中大，真正的影響關鍵是「一次吃幾顆」、「有無配蔬菜」、「五花肉加多少」、「蛋黃放幾顆」、「花生有多少」、「醬料沾多少」。高敏敏說，很多人一餐吃兩顆粽子再配甜辣醬、辣椒醬、含糖飲料，熱量直接突破1000大卡以上。對於粽子該怎麼吃，高敏敏建議，一天1顆即可，且把粽子當成一餐主食，而不是點心，因為其澱粉量通常已經接近、甚至超過一碗白飯；沾醬包括甜辣醬、醬油膏、辣椒醬雖然熱量不算特別高，但很多人會淋滿醬汁，鈉含量驚人，吃多容易水腫、口渴。同時要搭配大量蔬菜。高敏敏提醒，至少要1至2碗燙青菜或蔬菜湯，增加飽足感，也補足膳食纖維、幫助消化。飯後也記得補充水果，包括奇異果、鳳梨、木瓜、芭樂等富含維生素C與膳食纖維的種類。還有些人喜歡吃甜粽，高敏敏指出，雖然鹼粽、豆沙粽或冰粽等，看起來比較小顆，但糖分不低，容易難以節制，要特別留意。