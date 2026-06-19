端午連假還沒安排的人有好去處了，「動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL」在華山開幕，活動一路至9月13日，現場不僅設有《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《一拳超人》、《葬送的芙莉蓮》四大人氣動漫主題打卡區，更集結木棉花旗下多部熱門動畫周邊，打造一站式動漫補給站，讓粉絲一次拍照、補貨、收藏全滿足。活動免費入場，是端午連假和暑假不可錯過的朝聖景點。
四大人氣動漫迎賓 《鬼滅》、《巨人》免費拍
走進展場，映入眼簾的是四大主題打卡區，包括《一拳超人》、《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》以及《葬送的芙莉蓮》，以大型視覺牆重現動畫經典畫面，不用飛日本也能與喜愛的角色合照。
木棉花人氣IP集合 一站式補齊收藏
大型動漫周邊販售區，集結《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《86－不存在的戰區－》、《防風少年》、《膽大黨》、《HUNTER×HUNTER 獵人》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《無職轉生》、《家庭教師 HITMAN REBORN!》等人氣IP，從壓克力立牌、徽章、吊飾、資料夾、抱枕到生活用品，不用四處跑快閃店，就能在這裡一次購買全部作品的周邊。
此外，今年活動也首度規劃多IP閃卡機、卡片機市集，集結《JoJo的奇妙冒險》、《櫻蘭高校男公關部》、《戀上換裝娃娃》、《暗殺教室》、《地縛少年花子君》等作品，讓觀眾體驗抽卡收藏的樂趣。
免費一路逛到9月 端午、暑假都能朝聖
隨著暑假動漫活動陸續登場，「動漫最高祭」以免費入場、一站式周邊販售與四大人氣作品打卡區吸引動漫迷朝聖，不論是想補收藏、拍美照，或是安排端午連假、暑假出遊，都能一次滿足。
🟡「動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL」活動資訊
📌日期：2026年6月18日（四）至9月13日（日）
📌時間：11:00－19:00
📌地點：華山1914文化創意產業園區 中7B館
📌票價：免費入場
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走進展場，映入眼簾的是四大主題打卡區，包括《一拳超人》、《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》以及《葬送的芙莉蓮》，以大型視覺牆重現動畫經典畫面，不用飛日本也能與喜愛的角色合照。
大型動漫周邊販售區，集結《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《86－不存在的戰區－》、《防風少年》、《膽大黨》、《HUNTER×HUNTER 獵人》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《無職轉生》、《家庭教師 HITMAN REBORN!》等人氣IP，從壓克力立牌、徽章、吊飾、資料夾、抱枕到生活用品，不用四處跑快閃店，就能在這裡一次購買全部作品的周邊。
隨著暑假動漫活動陸續登場，「動漫最高祭」以免費入場、一站式周邊販售與四大人氣作品打卡區吸引動漫迷朝聖，不論是想補收藏、拍美照，或是安排端午連假、暑假出遊，都能一次滿足。
🟡「動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL」活動資訊
📌日期：2026年6月18日（四）至9月13日（日）
📌時間：11:00－19:00
📌地點：華山1914文化創意產業園區 中7B館
📌票價：免費入場
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