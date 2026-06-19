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今（19）日是端午節，民進黨台北市長參選人沈伯洋在社群上透露，他是堅定的「北部粽」派，而粽子最好吃的就是蛋黃跟肉，「若一個粽子蛋黃有五塊，我一定會買爆」；此外，民進黨新北市長參選人蘇巧慧也祝大家端午節快樂，「好運接粽而來」。沈伯洋在threads上發布影片表示，他是北部粽派，他吃的這家店平常是賣油飯的，最近才做肉粽；不過，沈伯洋也說，粽子最愛的就是鹹蛋黃，只要肉粽裡面包五顆蛋黃、三塊肉，「我一定買爆」，其他東西沒放也沒關係。沈伯洋的影片掀起網友南北粽討論，有網友笑稱，「不行，我是南部粽派。所以這題不按讚」、「這是我第一次不認同撲馬，南部粽才是王道」、「光是北部粽我更堅定投沈伯洋」。此外，蘇巧慧也在社群祝福大家，「端午佳節快樂！好運接粽而來、全家福氣粽相隨」；他提醒，最近常有午後雷陣雨，提醒大家出門要記得帶雨具，不要淋濕感冒。