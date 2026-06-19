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鳳梨釋迦葉酸豐富 鉀有助消水腫、調節血壓

台東縣長饒慶鈴以預錄方式現身中國廈門海峽論壇，推銷我國台東鳳梨釋迦，且中國更宣布將採購。對於釋迦的好處，營養師高敏敏說，釋迦雖然糖分較高，但是營養價值相當豐富，包括葉酸、維生素B群等，但建議一次吃4分之1顆，一天可以吃半顆。釋迦因為果實外型酷似佛陀頭得名，而其維他命C含量非常高，甚至比檸檬高出2.9倍。高敏敏說，以「大目釋迦」來說，外觀呈現圓形，營養價值非常高，尤其維他命C含量最為豐富。鳳梨釋迦的外觀通常呈現「尖長型」。高敏敏提到，鳳梨釋迦其實與鳳梨沒有關係，因為獨特的人工授粉法、味道甜中帶微酸，就像鳳梨一樣有酸甜的風味，才被稱作鳳梨釋迦。高敏敏指出，釋迦糖分雖較高，但營養價值豐富。如維生素B群，可維持皮膚黏膜健康、幫助組織修復，也能促進身體代謝力、維持良好情緒、保持好心情。高敏敏說，鳳梨釋迦中的葉酸豐富，是孕婦必要營養之一，適量攝取可幫助胎兒神經發展。另外，膳食纖維也可幫助腸道順暢，解決卡卡問題。豐富的礦物質鉀則可幫助調節血壓、消水腫、降低心血管疾病，腎臟病患者要留意攝取量。高敏敏建議，正常人一天可以吃一顆，糖尿病、控制糖分的人可選鳳梨釋迦，一次吃4分之1顆，一天約半顆。