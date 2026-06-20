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▲LiSA台北小巨蛋演唱會表演到《鬼滅之刃》系列組曲時，大螢幕都會放上經典片段，掀起粉絲回憶殺。（圖／好玩國際）

日本動漫歌姬LiSA憑藉《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉紅遍全球，19日、20日一連兩天在台北小巨蛋舉辦出道15週年演唱會。沒想到第二天演出竟出現驚喜橋段，LiSA在演唱〈紅蓮華〉前，特地透過大螢幕打出繁體中文「可以錄影」，破例開放全場觀眾拿起手機拍攝，與首日嚴格禁止錄影的規定形成強烈對比，讓不少只參加Day1的歌迷崩潰直呼：「又是Day2勝利，我要哭了」、「為什麼今天可以錄〈紅蓮華〉！昨天的我是什麼」。LiSA自2010年出道，因演唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉、〈炎〉而躍升國際級動漫歌姬，之後又接連獻唱《鬼滅之刃 無限列車篇》片頭曲〈明け星〉以及《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》主題曲〈殘酷之夜的閃耀〉，成為首位四度為《鬼滅之刃》系列演唱主題曲的歌手。由於日本演唱會普遍相當重視肖像權與版權管理，拍照、錄影向來受到嚴格限制，這次台北小巨蛋演出同樣提前公告全程禁止拍攝，若勸導不聽甚至可能被請出場。因此19日首場演出期間，觀眾幾乎都遵守規定收起手機；不過到了今晚20日最終場，LiSA卻在演唱代表作〈紅蓮華〉前突然在大螢幕上打上「可以錄影」開放留念，讓全場瞬間掀起歡呼。事實上，LiSA過去來台演出時，〈紅蓮華〉經常都是開放歌迷拍攝留念的橋段，，因此這次首日不開放錄影，第二天又恢復慣例，也讓不少Day1觀眾忍不住難過留言：「看第一天的飲恨中」、「我也想錄下來紀念啊」、「為什麼今天可以錄紅蓮華！昨天的我是什麼」。除了〈紅蓮華〉之外，LiSA也接連演唱〈炎〉、〈明け星〉與〈殘酷之夜的閃耀〉等《鬼滅之刃》經典歌曲。演出期間，大螢幕同步播放《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》與《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》畫面，勾起滿滿回憶。考量許多台灣歌迷不熟悉日文歌詞，團隊還特地在螢幕下方準備羅馬拼音字幕，讓全場觀眾跟著大合唱，也讓台北小巨蛋瞬間變成大型《鬼滅之刃》KTV現場。