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韓國男團Super Junior成員神童，近日再度以瘦身成果成為話題焦點。神童22日在個人社群分享多張度假近況照，畫面中不只記錄入住飯店後的悠閒時光，其中一張躺在床上、雙腿向前伸直的照片更立刻吸走大批粉絲目光。原本就以成功減重37公斤受到關注的神童，明顯變修長的身形又再度掀起熱議，讓不少網友看了直呼「差點認不出來」。神童這次公開的照片大多以飯店日常為主，從躺在床上的放鬆模樣，到坐在床頭拍下的自拍照，全都散發出輕鬆自在的度假氛圍。他也寫下「吃飯、喝咖啡、逛逛、躺著！好好休息回來了」為這趟行程留下紀錄。照片中最引人注意的，除了明顯瘦下來的體態，還有變得更加俐落的下顎線，以及整體看起來年輕不少的狀態。除了房內照片，神童也曬出在飯店大廳與室內空間拍下的身影。只見他穿著黑色上衣搭配牛仔褲，造型簡單休閒，但整個人線條明顯比過去更加纖細，過去較為圓潤的印象也有了不小變化。貼文曝光後，粉絲紛紛留言大讚：「真的瘦好多」、「腿也太長了吧」，還有人驚呼「這真的是神童嗎？」事實上，神童的減重歷程一直備受外界關注。過去體重曾達106公斤的他，曾在約5個月內成功甩肉37公斤，驚人的毅力一度成為話題。不過瘦身之路並非一路順遂，神童過去也曾透露，自己在減肥成功後一度靠藥物維持體重，後來又經歷復胖，還好這次減重後維持得很不錯，也讓粉絲超好奇他的減重方法。據了解，他現在正全面保持「規律飲食」以及「嚴格禁止宵夜」的優良生活好習慣，透過持之以恆的自律行為來維持目前的體態。