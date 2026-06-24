中國官方近日祭出「演員署名制」的新規定，導致許多本來使用藝名活動的演員，被迫公開本名。像是古裝劇《折腰》的女主角宋祖兒，本名為「孫凡清」，跟藝名差距甚遠，連姓氏都不同，讓粉絲很意外。不少人大讚這名字確實很適合宋祖兒清新脫俗的美貌「一聽就是美女」，其實改用本名闖蕩演藝圈也很不錯。
宋祖兒本名曝光 孫凡清更加脫俗被讚爆
宋祖兒6歲時就出道，靠著神話劇《寶蓮燈前傳》中「哪吒」的角色快速走紅，由於她當時就以宋祖兒這個名字亮相了，因此不少觀眾都以為，宋祖兒就是她的本名，但其實宋祖兒本人姓孫，本名叫孫凡清。
近日受到新制影響，不少藝人的本名都被拿出來討論，其中，孫凡清的話題度最高，關鍵字「宋祖兒本名有重新練號的感覺」更衝上微博熱搜。許多粉絲都認為，孫凡清這個名字也很有記憶點，紛紛留言誇讚：「孫凡清這名字，聽起來就自帶仙氣飄飄的節奏感」、「一聽就是美女的名字」、「本名也特別的好聽啊」。
為何取藝名宋祖兒？粉絲猜與2大前輩有關
而宋祖兒本人並未公開過取藝名的原因，但粉絲推測，應該是由於她出道時年紀還小，為了私下不要太招搖，可能有礙求學，經紀公司才幫她取了藝名。至於為何是「宋祖兒」這個名字，有人認為是為了跟宋祖英、容祖兒這兩個演藝圈前輩掛勾，聽起來比較響亮才取的。
宋祖兒昔遭冷凍2年 復出戲約接到手軟
現年28歲的宋祖兒還持續在演藝圈活動，雖然一度因稅務問題，停工將近2年時間，但她外型甜美、能3秒落淚，復出後戲約仍接到手軟，主演的古裝劇《折腰》、《無憂渡》去年開播後討論度都頗高。現在宋祖兒拍攝、製作中的待播劇還包含《聊齋》、《閱讀課》、《表妹萬福》、《入局》、《司宮令》等5部作品。
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宋祖兒6歲時就出道，靠著神話劇《寶蓮燈前傳》中「哪吒」的角色快速走紅，由於她當時就以宋祖兒這個名字亮相了，因此不少觀眾都以為，宋祖兒就是她的本名，但其實宋祖兒本人姓孫，本名叫孫凡清。
近日受到新制影響，不少藝人的本名都被拿出來討論，其中，孫凡清的話題度最高，關鍵字「宋祖兒本名有重新練號的感覺」更衝上微博熱搜。許多粉絲都認為，孫凡清這個名字也很有記憶點，紛紛留言誇讚：「孫凡清這名字，聽起來就自帶仙氣飄飄的節奏感」、「一聽就是美女的名字」、「本名也特別的好聽啊」。
而宋祖兒本人並未公開過取藝名的原因，但粉絲推測，應該是由於她出道時年紀還小，為了私下不要太招搖，可能有礙求學，經紀公司才幫她取了藝名。至於為何是「宋祖兒」這個名字，有人認為是為了跟宋祖英、容祖兒這兩個演藝圈前輩掛勾，聽起來比較響亮才取的。
宋祖兒昔遭冷凍2年 復出戲約接到手軟
現年28歲的宋祖兒還持續在演藝圈活動，雖然一度因稅務問題，停工將近2年時間，但她外型甜美、能3秒落淚，復出後戲約仍接到手軟，主演的古裝劇《折腰》、《無憂渡》去年開播後討論度都頗高。現在宋祖兒拍攝、製作中的待播劇還包含《聊齋》、《閱讀課》、《表妹萬福》、《入局》、《司宮令》等5部作品。