中國官方近日頒布新規定「演員署名制」，許多本來使用藝名的演員，被迫公開本名，引起網友熱議，而戲劇、電影宣傳海報上的名字更讓人滿頭問號，直呼：「他/她是誰？」其中中國維吾爾族女演員古力娜扎，本名是「古力娜扎爾·拜合提亞爾」一共10個字且超難唸，讓大票網友笑虧：「看1000遍也記不住」、「以後海報排版都要多佔一行。」
古力娜扎出生於新疆烏魯木齊市，有著精緻五官的她，16歲時在街頭被挖掘並兼職當平面模特，清新脫俗的長相還被譽為「新疆維納斯」。古力娜扎正式出道後，接連演出《軒轅劍之天之痕》、《擇天記》、《風起霓裳》等影視作品，在中國演藝圈佔有一席之地。如今，受到「演員署名制」的規定，古力娜扎相關作品的宣傳文宣也必須使用本名。
古力娜扎本名超難唸 共10字網虧：根本記不住
雖古力娜扎的藝名是本名的前4個字，但「古力娜扎爾·拜合提亞爾」一共有10個字且超難唸，讓網友直呼「以後海報排版都要多一行」、「娜扎的名字也太難記了吧」、「名字這麼長，以後電視劇按姓名排肯定是最後」、「這名字看1000遍也記不住」、「我的老天啊！這是考驗大家的文學能力。」
事實上，先前古力娜扎曾透露本名有「遠望美麗的花朵」的意思，網友們則表示，「覺得異域氛圍感直接拉滿，自帶溫柔又大氣的少數民族美感」、「本人也是美如其名」、「新疆人的全名真的好長。」過去中國演員爭搶番位，是以名字的先後順序來認定誰比較大咖，中國廣電總局為了打擊此風氣，今年7月開始將按照筆畫來排先後順序，而這個筆畫則是依照本名安排，未來在電視劇、網劇的宣傳上，演員們必須使用真名，後面括號才能寫藝名。
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古力娜扎本名超難唸 共10字網虧：根本記不住
雖古力娜扎的藝名是本名的前4個字，但「古力娜扎爾·拜合提亞爾」一共有10個字且超難唸，讓網友直呼「以後海報排版都要多一行」、「娜扎的名字也太難記了吧」、「名字這麼長，以後電視劇按姓名排肯定是最後」、「這名字看1000遍也記不住」、「我的老天啊！這是考驗大家的文學能力。」