全球玩家苦等超過13年，Rockstar Games 招牌大作《俠盜獵車手 6》（GTA 6）終於在今（25）日開放預購！遊戲將於2026年11月19日發售，首波登陸 PlayStation 5、Xbox Series X／S，並同步公開終極版內容、預購特典及預載時間。《NOWNEWS今日新聞》整理 GTA 6 最新資訊，帶玩家一次掌握上市時間、故事背景、平台、版本及預購內容。
🟡 《GTA 6》是什麼遊戲？
《GTA 6》是 Rockstar Games 開發、Rockstar North 製作的開放世界動作冒險遊戲，也是《俠盜獵車手》系列睽違13年推出的續作。
前作《GTA 5》自2013年上市至今累積銷量突破2.3億套，系列總銷量更超過4億套，是全球最成功的遊戲 IP 之一，因此《GTA 6》也被視為近年最受期待的遊戲作品。官方表示，本作將帶來系列史上規模最大、沉浸感最高的開放世界。
🟡 GTA 6 上市時間
📌預購時間：2026年6月25日凌晨0點起
📌數位版預載：2026年11月12日
📌實體版上市：2026年11月12日（盒裝內附下載代碼，可提前預載）
📌正式發售：2026年11月19日（未提供搶先體驗）
🟡 《GTA 6》故事背景
《GTA 6》故事舞台設定在虛構的雷歐奈達州，玩家將重返以美國佛羅里達州邁阿密為靈感打造的經典城市「罪惡市」。
《GTA 6》採雙主角設定，玩家將扮演鴛鴦大盜傑森與露西亞。一場原本看似簡單的行動失敗後，兩人被迫捲入橫跨整個雷歐奈達州的犯罪陰謀，只能彼此信任，在危機四伏的地下世界中尋找生路。
🟡 《GTA 6》有什麼玩法？
延續系列特色，《GTA 6》仍是一款高自由度開放世界遊戲，玩家可自由探索城市與郊區，體驗主線劇情、支線任務、飆車、槍戰、搶劫、經營資產等內容。
官方公開的預告也展示更細膩的人物表情、即時光影、密集的人群互動、更真實的交通系統及更大的探索地圖，被不少玩家認為再次提升了開放世界遊戲的技術標準。
🟡 《GTA 6》有哪些平台？
目前官方確認將推出：
📌 PlayStation 5
📌 Xbox Series X
📌 Xbox Series S
📌 PC 版目前仍未公布上市日期。
🟡 《GTA 6》售價
📌 標準版：79.99美元（約新台幣2500元）
📌 終極版：99.99美元（約新台幣3200元）
然而，截至目前為止，台灣 PlayStation Store 尚未公布新台幣售價，也尚未開放預購，有不少玩家反映目前仍無法購買，只能先加入願望清單，等待官方更新。
🟡 《GTA 6》預購特典
凡於2026年11月20日前完成預購或購買《GTA 6》，皆可獲得「罪惡市復古包」。內容包含多項向經典《GTA：罪惡城市》致敬的限定物品，包括復古風格服裝、造型、載具及外觀等，帶領玩家重溫罪惡市霓虹年代。
此外，預購數位版玩家可自11月12日開始預先下載，實體版同樣將於11月12日出貨，盒裝內附下載代碼，可提前完成安裝。數位版玩家還可獲得1個月 GTA+ 會員。
🟡 GTA 6 終極版內容
終極版除了完整遊戲之外，還將額外收錄多項限定內容，包括：
📌專屬高級載具
📌專屬武器
📌限定服裝與造型
📌專屬刺青
📌客製化商店
📌傑森與露西亞專屬收藏內容
📌更多劇情推進後解鎖的限定獎勵
官方表示，終極版內容並非一次全部取得，而是會隨著遊戲章節逐步開放，讓玩家在推進劇情時持續獲得新的專屬內容。
🟡《GTA 6》遊戲資訊
■ 遊戲名稱：俠盜獵車手 6（Grand Theft Auto VI）
■ 遊戲類型：開放世界動作冒險
■ 預購日期：2026年6月25日
■ 發售日期：2026年11月19日
■ 對應平台：PlayStation 5、Xbox Series X／S
■ 遊玩人數：1 人
■ 支援語言：繁體中文、英文等
■ 遊戲分級：限制級
■ 開發商：Rockstar North
■ 發行商：Rockstar Games
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《GTA 6》是 Rockstar Games 開發、Rockstar North 製作的開放世界動作冒險遊戲，也是《俠盜獵車手》系列睽違13年推出的續作。
🟡 GTA 6 上市時間
📌預購時間：2026年6月25日凌晨0點起
📌數位版預載：2026年11月12日
📌實體版上市：2026年11月12日（盒裝內附下載代碼，可提前預載）
📌正式發售：2026年11月19日（未提供搶先體驗）
《GTA 6》故事舞台設定在虛構的雷歐奈達州，玩家將重返以美國佛羅里達州邁阿密為靈感打造的經典城市「罪惡市」。
《GTA 6》採雙主角設定，玩家將扮演鴛鴦大盜傑森與露西亞。一場原本看似簡單的行動失敗後，兩人被迫捲入橫跨整個雷歐奈達州的犯罪陰謀，只能彼此信任，在危機四伏的地下世界中尋找生路。
延續系列特色，《GTA 6》仍是一款高自由度開放世界遊戲，玩家可自由探索城市與郊區，體驗主線劇情、支線任務、飆車、槍戰、搶劫、經營資產等內容。
官方公開的預告也展示更細膩的人物表情、即時光影、密集的人群互動、更真實的交通系統及更大的探索地圖，被不少玩家認為再次提升了開放世界遊戲的技術標準。
目前官方確認將推出：
📌 PlayStation 5
📌 Xbox Series X
📌 Xbox Series S
📌 PC 版目前仍未公布上市日期。
🟡 《GTA 6》售價
📌 標準版：79.99美元（約新台幣2500元）
📌 終極版：99.99美元（約新台幣3200元）
然而，截至目前為止，台灣 PlayStation Store 尚未公布新台幣售價，也尚未開放預購，有不少玩家反映目前仍無法購買，只能先加入願望清單，等待官方更新。
🟡 《GTA 6》預購特典
凡於2026年11月20日前完成預購或購買《GTA 6》，皆可獲得「罪惡市復古包」。內容包含多項向經典《GTA：罪惡城市》致敬的限定物品，包括復古風格服裝、造型、載具及外觀等，帶領玩家重溫罪惡市霓虹年代。
🟡 GTA 6 終極版內容
終極版除了完整遊戲之外，還將額外收錄多項限定內容，包括：
📌專屬高級載具
📌專屬武器
📌限定服裝與造型
📌專屬刺青
📌客製化商店
📌傑森與露西亞專屬收藏內容
📌更多劇情推進後解鎖的限定獎勵
官方表示，終極版內容並非一次全部取得，而是會隨著遊戲章節逐步開放，讓玩家在推進劇情時持續獲得新的專屬內容。
■ 遊戲名稱：俠盜獵車手 6（Grand Theft Auto VI）
■ 遊戲類型：開放世界動作冒險
■ 預購日期：2026年6月25日
■ 發售日期：2026年11月19日
■ 對應平台：PlayStation 5、Xbox Series X／S
■ 遊玩人數：1 人
■ 支援語言：繁體中文、英文等
■ 遊戲分級：限制級
■ 開發商：Rockstar North
■ 發行商：Rockstar Games