全球玩家苦等超過13年，Rockstar Games 招牌大作《俠盜獵車手 6》（GTA 6）終於在今（25）日開放預購！遊戲將於2026年11月19日發售，首波登陸 PlayStation 5、Xbox Series X／S，並同步公開終極版內容、預購特典及預載時間。《NOWNEWS今日新聞》整理 GTA 6 最新資訊，帶玩家一次掌握上市時間、故事背景、平台、版本及預購內容。

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🟡 《GTA 6》是什麼遊戲？

《GTA 6》是 Rockstar Games 開發、Rockstar North 製作的開放世界動作冒險遊戲，也是《俠盜獵車手》系列睽違13年推出的續作。

▲《GTA 6》打造更細緻的城市環境與 NPC 生態，呈現充滿活力的罪惡市日常。（圖／《GTA 6》）
▲《GTA 6》打造更細緻的城市環境與 NPC 生態，呈現充滿活力的罪惡市日常。（圖／《GTA 6》）
前作《GTA 5》自2013年上市至今累積銷量突破2.3億套，系列總銷量更超過4億套，是全球最成功的遊戲 IP 之一，因此《GTA 6》也被視為近年最受期待的遊戲作品。官方表示，本作將帶來系列史上規模最大、沉浸感最高的開放世界。

🟡 GTA 6 上市時間

📌預購時間：2026年6月25日凌晨0點起

📌數位版預載：2026年11月12日

📌實體版上市：2026年11月12日（盒裝內附下載代碼，可提前預載）

📌正式發售：2026年11月19日（未提供搶先體驗）

▲官方公開夜生活場景，展現《GTA 6》更加豐富的城市氛圍。（圖／《GTA 6》）
▲官方公開夜生活場景，展現《GTA 6》更加豐富的城市氛圍。（圖／《GTA 6》）
🟡 《GTA 6》故事背景

《GTA 6》故事舞台設定在虛構的雷歐奈達州，玩家將重返以美國佛羅里達州邁阿密為靈感打造的經典城市「罪惡市」。

《GTA 6》採雙主角設定，玩家將扮演鴛鴦大盜傑森與露西亞。一場原本看似簡單的行動失敗後，兩人被迫捲入橫跨整個雷歐奈達州的犯罪陰謀，只能彼此信任，在危機四伏的地下世界中尋找生路。

▲傑森是《GTA 6》男主角，將與露西亞攜手展開亡命之旅。（圖／《GTA 6》）
▲傑森是《GTA 6》男主角，將與露西亞攜手展開亡命之旅。（圖／《GTA 6》）
▲露西亞為《GTA 6》女主角，與傑森共同譜寫全新的犯罪故事。（圖／《GTA 6》）
▲露西亞為《GTA 6》女主角，與傑森共同譜寫全新的犯罪故事。（圖／《GTA 6》）
🟡 《GTA 6》有什麼玩法？

延續系列特色，《GTA 6》仍是一款高自由度開放世界遊戲，玩家可自由探索城市與郊區，體驗主線劇情、支線任務、飆車、槍戰、搶劫、經營資產等內容。

官方公開的預告也展示更細膩的人物表情、即時光影、密集的人群互動、更真實的交通系統及更大的探索地圖，被不少玩家認為再次提升了開放世界遊戲的技術標準。

▲《GTA 6》將延續系列招牌的槍戰與犯罪玩法，帶來更加寫實的戰鬥演出。（圖／《GTA 6》）
▲《GTA 6》將延續系列招牌的槍戰與犯罪玩法，帶來更加寫實的戰鬥演出。（圖／《GTA 6》）
🟡 《GTA 6》有哪些平台？

目前官方確認將推出：

📌 PlayStation 5

📌 Xbox Series X

📌 Xbox Series S

📌 PC 版目前仍未公布上市日期。

🟡 《GTA 6》售價

📌 標準版：79.99美元（約新台幣2500元）

📌 終極版：99.99美元（約新台幣3200元）

然而，截至目前為止，台灣 PlayStation Store 尚未公布新台幣售價，也尚未開放預購，有不少玩家反映目前仍無法購買，只能先加入願望清單，等待官方更新。

🟡 《GTA 6》預購特典

凡於2026年11月20日前完成預購或購買《GTA 6》，皆可獲得「罪惡市復古包」。內容包含多項向經典《GTA：罪惡城市》致敬的限定物品，包括復古風格服裝、造型、載具及外觀等，帶領玩家重溫罪惡市霓虹年代。

▲「罪惡市復古包」收錄多項向經典《GTA：罪惡城市》致敬的限定內容，凡於11月20日前預購或購買皆可獲得。（圖／《GTA 6》）
▲「罪惡市復古包」收錄多項向經典《GTA：罪惡城市》致敬的限定內容，凡於11月20日前預購或購買皆可獲得。（圖／《GTA 6》）
此外，預購數位版玩家可自11月12日開始預先下載，實體版同樣將於11月12日出貨，盒裝內附下載代碼，可提前完成安裝。數位版玩家還可獲得1個月 GTA+ 會員。

🟡 GTA 6 終極版內容

終極版除了完整遊戲之外，還將額外收錄多項限定內容，包括：

📌專屬高級載具

📌專屬武器

📌限定服裝與造型

📌專屬刺青

📌客製化商店

📌傑森與露西亞專屬收藏內容

📌更多劇情推進後解鎖的限定獎勵

官方表示，終極版內容並非一次全部取得，而是會隨著遊戲章節逐步開放，讓玩家在推進劇情時持續獲得新的專屬內容。

▲玩家可自由探索雷歐奈達州，體驗飆車、槍戰、任務及開放世界冒險。（圖／《GTA 6》）
▲玩家可自由探索雷歐奈達州，體驗飆車、槍戰、任務及開放世界冒險。（圖／《GTA 6》）
🟡《GTA 6》遊戲資訊

■ 遊戲名稱：俠盜獵車手 6（Grand Theft Auto VI）

■ 遊戲類型：開放世界動作冒險

■ 預購日期：2026年6月25日

■ 發售日期：2026年11月19日

■ 對應平台：PlayStation 5、Xbox Series X／S

■ 遊玩人數：1 人

■ 支援語言：繁體中文、英文等

■ 遊戲分級：限制級

■ 開發商：Rockstar North

■ 發行商：Rockstar Games

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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、電競、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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