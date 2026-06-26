台北市昨（25）日受米克拉颱風外圍環流、鋒面等影響，暴雨狂炸讓不少通勤族只能「涉水」上下班。媒體人呂文婉下班後到賣場採買時，一下車發現停車場已淹水淹到腳踝，當她一步步踩在積水裡時，瞬間勾起1996年「賀伯颱風」的惡夢，嘆：「一場大水把我的愛車變成了泡水車，80萬瞬間只剩10萬。」
賣場停車場水淹腳踝 呂文婉一下車「水深及踝」
呂文婉昨日在社群上發文透露，工作結束回家前，她先順路到賣場採買日常用品與生鮮蔬果。不過，才剛準備進場就察覺異狀，直呼：「還沒進停車場就覺得怪怪的，因為這個時間居然大排長龍。」直到開進去後才驚覺，原來裡面早就嚴重積水。
停好車後，呂文婉一下車才發現「水深及踝」，於是她捲起褲管涉水前進，「一步一步踩在積水裡，那種陌生又熟悉感覺，讓我想起1996年的賀伯颱風。」呂文婉直言那一年的一場大淹水，把她的愛車變成了泡水車，甚至是整台滅頂，原本80萬的價值瞬間只剩10萬。貼文一出，引來許多網友共鳴，留言表示：「當時我的汽車就直接泡水，然後報廢」、「別逛太久小心買完淹到膝蓋」、「台北也下成這樣…」、「雨勢過大，還是得多注意啊。」
大雨持續下 全台19縣市警戒
昨日受到米克拉颱風外圍雲系與強烈對流突襲，不僅南部有災情，大台北地區包含內湖、南港等區也傳多處積水。今早大雨持續下，新北市更升級豪雨，高雄、屏東甚至達超大豪雨等級，中央氣象署清晨密集發布最新大範圍災害通報，全台多達19縣市警戒，大家出門時務必注意安全！
資料來源：呂文婉臉書
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呂文婉昨日在社群上發文透露，工作結束回家前，她先順路到賣場採買日常用品與生鮮蔬果。不過，才剛準備進場就察覺異狀，直呼：「還沒進停車場就覺得怪怪的，因為這個時間居然大排長龍。」直到開進去後才驚覺，原來裡面早就嚴重積水。
停好車後，呂文婉一下車才發現「水深及踝」，於是她捲起褲管涉水前進，「一步一步踩在積水裡，那種陌生又熟悉感覺，讓我想起1996年的賀伯颱風。」呂文婉直言那一年的一場大淹水，把她的愛車變成了泡水車，甚至是整台滅頂，原本80萬的價值瞬間只剩10萬。貼文一出，引來許多網友共鳴，留言表示：「當時我的汽車就直接泡水，然後報廢」、「別逛太久小心買完淹到膝蓋」、「台北也下成這樣…」、「雨勢過大，還是得多注意啊。」
大雨持續下 全台19縣市警戒
昨日受到米克拉颱風外圍雲系與強烈對流突襲，不僅南部有災情，大台北地區包含內湖、南港等區也傳多處積水。今早大雨持續下，新北市更升級豪雨，高雄、屏東甚至達超大豪雨等級，中央氣象署清晨密集發布最新大範圍災害通報，全台多達19縣市警戒，大家出門時務必注意安全！