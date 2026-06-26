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▲泰國 曼谷 。（圖／美聯社／達志影像）

菜單照片與實物落差極大，點餐前建議先觀察其他桌的實際菜色

部分餐廳會收「服務費」（10%）與「VAT稅」（7%），帳單金額可能比定價多出近兩成

購買線上優惠餐券前，務必確認店家是否仍在營業，並查看近期評論

去泰國吃到飽被坑，以後不用摸摸鼻子算了！泰國政府日前展開大規模突擊行動，總理府蘇帕瑪斯部長親自率領消費者保護委員會（OCPB）與食品藥物管理署（FDA），突擊曼谷多家知名連鎖自助餐廳，針對圖文不符、文字遊戲、餐券詐騙三大陋規重拳出擊，違者最高可判3年監禁，震撼泰國餐飲業界。這次突擊行動鎖定三大違規行為：方面，執法人員現場直接拿菜單照片比對實物，嚴查以A5和牛等高級食材吸引客人、實際上桌卻嚴重縮水的行為，若食材缺貨也必須提早告知消費者，不得隱瞞。方面，禁止「大字寫優惠、小字藏限制」的誤導性廣告手法，所有促銷內容與隱藏條款，必須百分之百透明揭露。方面，嚴查線上預售優惠券，若業者「撈一筆倒閉潛逃」惡意欺詐消費者，將直接移送法辦，絕不手軟。泰國官方此次祭出的罰則相當嚴厲：虛假廣告誤導大眾，最高可處6個月監禁或10萬泰銖（約新台幣9萬元）罰款；若是餐券惡意詐騙潛逃，最高更可判3年監禁，讓不肖業者付出沉重代價。泰國消費者保護委員會提醒，日後在泰國吃自助餐若遭遇消費糾紛，千萬別再摸摸鼻子算了，應立即拍照存證，並直接撥打泰國消費者保護熱線進行投訴，讓不良業者無所遁形。這次政府突擊自助餐廳，只是泰國旅遊消費陷阱的冰山一角。以下整理赴泰旅客最容易踩到的地雷，出發前務必看清楚：