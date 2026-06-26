我是廣告 請繼續往下閱讀

曾發展超音波注射 陳柏旭英文比中文好

陳柏旭辭世 長庚聲明：全體同仁深感哀痛

長庚復健科醫師陳柏旭昨（25）日因病辭世，享年55歲。今（26）日長庚發布聲明提到，對於陳柏旭醫師驟然辭世，「全體同仁深感哀痛與不捨。」醫師多年來對病患照護、醫學教育、臨床研究及專業發展卓越貢獻，將長留同仁心中。陳柏旭畢業於國立台灣大學醫學院醫學系，當了2年的外科住院醫師，後來選擇復健科，一路走來，陳醫師也在復健這條路上留下許多重要貢獻。陳柏旭將肌肉骨骼超音波檢查技術，與外科手術治療概念做了結合，發展出許多的超音波導引注射治療技術。陳柏旭研發將「超音波」運用在脊椎，進行導引注射來治療下背痛，而這項注射方式，已成功發表於著名麻醉科醫學雜誌，注射法的發明，得到台灣連倚南教授復健醫學教學研究發展基金會「最佳年輕主治醫師」研究獎的殊榮，對不想開刀的患者而言，更是一項不錯的選擇。陳柏旭除了在醫學上展現其才華，因為父親是商人，在他出生不久就前往新加坡等地居住，因此從小接觸英文、印尼文、馬來文等語言，甚至在大學時期就學過2年的西班牙文，不只會講、會聽，「英文甚至比中文好」。一直以來，陳柏旭的願望就是將成熟的超音波導引疼痛注射治療技術，貢獻給全世界所需要的病患。對於陳柏旭的辭世，長庚醫院也發布聲明，全體同仁深感哀痛與不捨，多年來對病患照護、醫學教育、臨床研究及專業發展的卓越貢獻，將長留同仁心中。長庚醫院表示，陳柏旭始終秉持以病人為中心的醫療精神，即使於治療期間，仍持續關心病患、堅守醫療崗位，以專業與熱忱投入臨床照護，展現醫者仁心，其敬業精神與奉獻，深受同仁敬佩。陳柏旭致力推動相關醫療技術發展、臨床應用及專業人才培育，對提升國內復健醫學及疼痛介入治療水準貢獻卓著，是深受病患信賴與醫界敬重的教授級醫師。長庚醫院謹向家屬表達最深切的慰問，並感謝社會各界的關心。為尊重家屬意願及維護其隱私，懇請各界給予家屬充分空間處理相關事宜。