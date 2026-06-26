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竟然有芹菜口味的泡麵！炎炎夏日沒胃口，不妨來一碗充滿芹菜清香的泡麵—「味味麵 芹菜自由肉燥湯麵」，味味麵綠色系泡麵繼青蔥自由、香菜自由掀起熱烈討論後，再次突破想像，推出一款爆量芹菜的新品，將芹菜獨有的清新香氣融入經典肉燥湯頭，讓每一口都多了一分爽口、少了一分厚重，炎熱天氣也能輕鬆享受一碗香氣十足又清爽順口的泡麵。打開杯蓋，濃郁的芹香撲鼻而來，滿滿的芹菜將麵條淹沒，喜歡芹菜的人終於能享受「芹菜加好加滿」的滿足感！大口吸起麵條與湯汁，芹菜的清甜香氣與肉燥湯頭完美交融，鹹香中帶著自然回甘，層層堆疊出豐富的味蕾層次，爽脆芹菜更增添豐富的口感，每一口都是熟悉又驚喜的台式美味。濃郁卻不嗆口，清香卻不搶味，讓經典肉燥湯頭多了一份清爽層次，越吃越順口，讓人忍不住一口接一口。無論你是芹菜鐵粉，還是想挑戰全新風味，都別錯過這碗香氣十足的新奇口味泡麵，「味味麵 芹菜自由肉燥湯麵」於全家便利商店期間限定上市，2026/06/24-08/04限定優惠2件8折，3件77折(原價39元/碗)，快揪身邊的親朋好友一起開吃挑戰！