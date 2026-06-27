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日本愛媛縣有一家烤肉店以「米飯不限量、免費加到飽」為招牌，在網路上掀起熱議。這家名為「大洲烤肉山肉」的餐廳，距離JR修仙寺站步行約15分鐘，近日因日本知名街頭美食節目主持人岡澤彰（Akira Okazawa）的不預約突擊外景拍攝而爆紅，光是白米每天用量就高達5公升（約相當於一般家庭1.8公升電鍋近3鍋的分量），堪稱米飯界的傳奇。這次節目中，岡澤彰為了尋找一家美味餐廳，一路跑步趕到「大洲烤肉山肉」，因為表現太拼命，餐廳老闆特別額外贈送了2.5碗米飯作為獎勵，份量堆得像座小山，節目中被形容為「珠穆朗瑪峰等級」，視覺衝擊相當震撼。根據餐廳的用餐制度，白米飯對所有內用客人完全免費提供，可以無限追加，這也正是為何這家餐廳每天能消耗掉驚人的5公升白米，成為當地一大話題。「大洲烤肉山肉」的主打菜色是韓式辣醬烤肉套餐，以道地韓式辣醬醃製的肉品搭配炭火燒烤，醬料香辣下飯，特別適合食慾不振的夏季，吸引大批饕客專程前往朝聖。餐廳強調食材新鮮、份量實在，加上白米免費無限供應的政策，讓性價比極高，成為當地口耳相傳的隱藏版美食。大洲市位於愛媛縣西部，擁有「四國小京都」之稱，以大洲城、肱川沿岸風景與鵜飼漁獵文化著稱，是四國地區獨具魅力的旅遊城市。對於計畫造訪愛媛縣的旅客而言，除了松山道後溫泉之外，大洲市也是相當值得安排的景點，順道拜訪這家米飯不限量的烤肉店，或許能成為旅途中最難忘的美食體驗之一。