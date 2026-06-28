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▲最美港姐李嘉欣年過半百，還是亮麗如昔，從來沒被嫌醜，直到最近和餐廳主廚的合照，才被稱「顏值崩壞」。（圖／翻攝自 IG@michele_monique_reis）

▲李嘉欣年輕時是香港影壇著名的大美人，顏值公認極高。（圖／翻攝自HKMDB）

有「最美港姐」封號的李嘉欣，打從進入演藝圈，容貌始終備受讚譽，幾乎沒有被嫌醜的時刻。然而她近日在香港一家米其林中餐廳用餐，和主廚開心合照，網友看到照片，驚呼她終於也無法逃過時光的考驗，新染的淺金色頭髮，在鏡頭下看起來像白髮，而且使她感覺氣血失調，更被形容「像被抽乾了一樣」。還有網友表示：「她根本不適合這個髮色。」美了大半輩子的李嘉欣，在年近60時，終於被嫌顏值崩壞，最大的敗筆是她的淡金髮色。有網友稱：「漂亮的女人不適合這種髮色，顯得五官沒有精神，深色最顯氣質。」也有人嫌她連服裝的穿搭都出了大問題，覺得她的造型浪費了她的美貌。她的底子再好，被錯誤的髮色和不理想的服裝嚴重拖垮，顏值也只能跟著大幅滑落。不過亦有網友幫她辯護，認為她這個年紀還有如此的丰采，已經難能可貴：「李大美人是1970年生，比在座可能很多媽媽年紀都還大。所有人都會老，原相機的拍攝之下，呈現她保養成這樣，算是很不錯了。」還有人覺得罪魁禍首該怪拍照的現場環境，因為照片沒有打燈，假使光線不足，拍出來的照片是會放大缺陷，讓臉上的縐紋特別明顯，所以不會都是李嘉欣的問題，環境也沒幫到她。倒是有人幽默以對，留言詢問發布照片者：「你能把她拍得好看點嗎？」他則幽默回應「我錯了。」更有人打趣留言：「你發完這張照片，她不會再光顧了。」其實照片中的李嘉欣，膚質狀況還不錯，即便有些細紋，精緻的五官還是充滿魅力，只是她芳華最茂的年紀確實已過去，現在觀眾似乎該學習的是欣賞她經過歲月淘洗之後的成熟丰采。