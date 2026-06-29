《星際大戰》（Star Wars）經典角色、被譽為「銀河系最強賞金獵人」的波巴費特，將以全新樂高模型重磅回歸！樂高近日公開全新收藏系列 75455 Boba Fett，不僅零件數一口氣來到1544片，更加入可動關節、展示底座與全新迷你人偶，細節大幅升級，吸引星戰與樂高玩家關注。《星際大戰》近期在台灣也掀起一波熱潮，《星際大戰》免費快閃店自6月25日起進駐華山1914文化創意產業園區，現場有限定商品、經典角色展示與拍照打卡區，有興趣的粉絲不妨前往朝聖。
《星際大戰》是什麼？橫跨近50年的科幻經典
《星際大戰》是由導演喬治盧卡斯（George Lucas）於1977年推出的科幻電影系列，以遙遠銀河系為舞台，描述象徵光明的絕地武士（Jedi）與黑暗勢力西斯（Sith）之間長達數十年的對抗。
故事圍繞天行者家族展開，從安納金天行者墮入黑暗成為達斯維達，到路克天行者對抗銀河帝國，再一路延伸至近年的影集《曼達洛人》、《波巴．費特之書》等作品，形成龐大的宇宙世界觀，是全球最具影響力的科幻IP之一。
波巴費特是誰？人氣比主角還高的賞金獵人
波巴費特首次正式登場於1980年電影《星際大戰五部曲：帝國大反擊》，雖然戲份不算多，卻憑藉綠色曼達洛人盔甲、T字型頭盔、噴射背包，以及神秘又冷酷的形象迅速爆紅，成為《星際大戰》最具代表性的角色之一，他是複製人大軍原型「強格．費特（Jango Fett）」唯一未經基因改造的複製人，自幼接受戰士訓練，成年後成為銀河系赫赫有名的賞金獵人，甚至曾受雇於達斯維達，負責追捕韓索羅等人。
近年波巴費特在 Disney+ 影集《曼達洛人》中驚喜回歸，隨後更推出個人影集《波巴費特之書》，人氣再度攀升，也讓這位經典角色重新受到新世代粉絲喜愛。
新版樂高零件暴增10倍 可動關節全面升級
根據官方資訊，全新 LEGO Star Wars 75455 Boba Fett 高約23公分，定位為18歲以上收藏系列，全身擁有多處可動關節，可自由擺出不同姿勢。
🟡 套組內容包括：
■ 波巴費特可動模型
■ 噴射背包
■ EE-3爆能步槍、武器配件
■ 頭盔測距儀
■ 布質披風
■ 展示底座
■ 專屬名牌
■ 全新配色波巴．費特迷你人偶
8月1日開賣 台灣售價待公布
令人驚訝的是，上一款同類型可動模型 75533 Boba Fett 於2018年推出時僅有144片零件，而新版一口氣提升至1544片，零件數超過10倍，無論盔甲紋理、關節結構或整體比例都更加接近電影造型，也被不少玩家認為是目前最完整的波巴費特樂高模型。
LEGO Star Wars 75455 Boba Fett 將於2026年8月1日正式上市，建議售價169.99美元（約新台幣5000元）。目前台灣樂高尚未公布正式售價與販售資訊，是否同步上市仍有待官方後續公告，但隨著近期《星際大戰》快閃店登陸華山、星戰相關商品陸續推出，今年暑假也可望成為星戰迷的收藏旺季。
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《星際大戰》是由導演喬治盧卡斯（George Lucas）於1977年推出的科幻電影系列，以遙遠銀河系為舞台，描述象徵光明的絕地武士（Jedi）與黑暗勢力西斯（Sith）之間長達數十年的對抗。
故事圍繞天行者家族展開，從安納金天行者墮入黑暗成為達斯維達，到路克天行者對抗銀河帝國，再一路延伸至近年的影集《曼達洛人》、《波巴．費特之書》等作品，形成龐大的宇宙世界觀，是全球最具影響力的科幻IP之一。
波巴費特首次正式登場於1980年電影《星際大戰五部曲：帝國大反擊》，雖然戲份不算多，卻憑藉綠色曼達洛人盔甲、T字型頭盔、噴射背包，以及神秘又冷酷的形象迅速爆紅，成為《星際大戰》最具代表性的角色之一，他是複製人大軍原型「強格．費特（Jango Fett）」唯一未經基因改造的複製人，自幼接受戰士訓練，成年後成為銀河系赫赫有名的賞金獵人，甚至曾受雇於達斯維達，負責追捕韓索羅等人。
近年波巴費特在 Disney+ 影集《曼達洛人》中驚喜回歸，隨後更推出個人影集《波巴費特之書》，人氣再度攀升，也讓這位經典角色重新受到新世代粉絲喜愛。
根據官方資訊，全新 LEGO Star Wars 75455 Boba Fett 高約23公分，定位為18歲以上收藏系列，全身擁有多處可動關節，可自由擺出不同姿勢。
🟡 套組內容包括：
■ 波巴費特可動模型
■ 噴射背包
■ EE-3爆能步槍、武器配件
■ 頭盔測距儀
■ 布質披風
■ 展示底座
■ 專屬名牌
■ 全新配色波巴．費特迷你人偶
令人驚訝的是，上一款同類型可動模型 75533 Boba Fett 於2018年推出時僅有144片零件，而新版一口氣提升至1544片，零件數超過10倍，無論盔甲紋理、關節結構或整體比例都更加接近電影造型，也被不少玩家認為是目前最完整的波巴費特樂高模型。
LEGO Star Wars 75455 Boba Fett 將於2026年8月1日正式上市，建議售價169.99美元（約新台幣5000元）。目前台灣樂高尚未公布正式售價與販售資訊，是否同步上市仍有待官方後續公告，但隨著近期《星際大戰》快閃店登陸華山、星戰相關商品陸續推出，今年暑假也可望成為星戰迷的收藏旺季。