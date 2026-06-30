韓流天王G-Dragon（GD,權志龍）2006年出道至今20年，創作過〈Heartbreaker〉、〈Gossip man〉、〈CRAYON〉無數好歌，名下登記近200首歌曲，每年光靠14億元韓幣（約新台幣2800萬元）版稅收入，就算不工作也不愁吃穿。不過他近日飛往倫敦，卻被路人目擊在百貨公司逛特價衣服，驚呆網友喊：「GD居然會買5折衣服？」
GD逛百貨不看精品 狂翻5折特價衣服
GD近日現身倫敦百貨，放著後方的知名精品不看，反而在逛商場中央的特價服飾，仔細挑選標示大大的50%衣服，而且翻得超認真，笑翻網友：「她居然會看打5折的衣服！」、「GD居然會逛大賣場，還是打折區？」資深粉絲就出來分享，說GD不只會買特價品，還會去二手店挖寶、跟小攤殺價。
GD超會賺 不工作也有14億版稅入帳
GD逛折扣區之所以會掀起轟動，是因為他超會賺也超會理財，2006年出道的他，名下登記的歌就有200首，就算不工作，每年最少也會有14億韓元版稅入帳，躺著也能過優渥的生活。
此外，他在2023年加入科技公司Galaxy Corporation，當時他未全數領取簽約金，而是只拿100億韓元（約新台幣2億元）現金，另一半則換成等值公司股票。合作一年後，GD透過專輯、代言、演唱會等活動，替公司創造近3000億韓元（約新台幣62億元）營收，個人則獲得約600億韓元（約新台幣12.4億元）結算金。
Galaxy Corporation也因此成功轉虧為盈，除了現有的AI技術研發，也陸續簽進坎城影帝宋康昊、SHINee成員泰民、金鐘國，最近更簽下美國職棒大聯盟球員李政厚等大咖，經營規模持續擴大、股價同步上揚，GD當初把一半簽約金換成股票，如今也跟著公司一起賺。
GD還曾以韓幣164億元（約新台幣3.3億元）全額購入韓國頂級地段豪宅頂樓，也是韓國第一位獲官方認證、受邀持有現代汽車黑卡的藝人。現在除了代言、個人品牌經營、股票、房地產，8月開始也會跟著BIGBANG巡迴世界各地，收入來源相當多元。
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GD近日現身倫敦百貨，放著後方的知名精品不看，反而在逛商場中央的特價服飾，仔細挑選標示大大的50%衣服，而且翻得超認真，笑翻網友：「她居然會看打5折的衣服！」、「GD居然會逛大賣場，還是打折區？」資深粉絲就出來分享，說GD不只會買特價品，還會去二手店挖寶、跟小攤殺價。
GD超會賺 不工作也有14億版稅入帳
GD逛折扣區之所以會掀起轟動，是因為他超會賺也超會理財，2006年出道的他，名下登記的歌就有200首，就算不工作，每年最少也會有14億韓元版稅入帳，躺著也能過優渥的生活。
此外，他在2023年加入科技公司Galaxy Corporation，當時他未全數領取簽約金，而是只拿100億韓元（約新台幣2億元）現金，另一半則換成等值公司股票。合作一年後，GD透過專輯、代言、演唱會等活動，替公司創造近3000億韓元（約新台幣62億元）營收，個人則獲得約600億韓元（約新台幣12.4億元）結算金。
Galaxy Corporation也因此成功轉虧為盈，除了現有的AI技術研發，也陸續簽進坎城影帝宋康昊、SHINee成員泰民、金鐘國，最近更簽下美國職棒大聯盟球員李政厚等大咖，經營規模持續擴大、股價同步上揚，GD當初把一半簽約金換成股票，如今也跟著公司一起賺。
GD還曾以韓幣164億元（約新台幣3.3億元）全額購入韓國頂級地段豪宅頂樓，也是韓國第一位獲官方認證、受邀持有現代汽車黑卡的藝人。現在除了代言、個人品牌經營、股票、房地產，8月開始也會跟著BIGBANG巡迴世界各地，收入來源相當多元。