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韓國經紀公司，今（30）日再傳出G-DRAGON（GD）的公司Galaxy Corporation為了衝刺IPO（首次公開募股），正積極招攬柳俊烈、劉亞仁。其中，劉亞仁更傳出獲開出高達50億韓元（約新台幣1億元）簽約金，外加股票選擇權，創下演員界最高等級的待遇，目前本人仍在考慮是否點頭。《TV Daily》報導，Galaxy Corporation目前正積極準備IPO，由於GD的專屬合約只有3年（2023年11月至今），公司認為GD是IPO不可或缺的核心IP，除了要留住GD，也希望擴大藝人版圖，陸續簽下了坎城影帝宋康昊、金鐘國、SHINee成員泰民，現在已把目標鎖定柳俊烈、劉亞仁，祭出高額簽約金，希望藉此壯大公司規模。GD當初加入Galaxy Corporation時，並未全數領取簽約金，而是拿了100億韓元（約新台幣2億元）現金，再將另一半換成等值股票選擇權，總價值約200億韓元，至今仍是韓國演藝圈史上最高的簽約金紀錄。最近從SM轉投Galaxy Corporation的泰民，也獲得約70億韓元、包含股票選擇權在內的待遇，而柳俊烈、劉亞仁若順利加盟，也預計採相同模式簽約。據悉，劉亞仁更獲得「50億韓元加股票選擇權」的簽約條件，這已經是演員界最高等級的待遇。但一名演藝圈人士認為，Galaxy Corporation目前的目標就是成功上市，雖然屬於自由市場機制，但從內容產業與經紀產業長遠發展來看，現象不太健康，「看看四大經紀公司之一的YG最後都放棄演員事業，就知道原因了。」他認為這種為了上市而短期衝高規模的經營模式，只會讓跟著高額簽約金流動的明星受益，並拉高整體市場行情，反而讓中小型經紀公司經營更加困難。劉亞仁出生於南韓大邱廣域市，高中時在校門口被星探發掘，即使父母反對，仍隻身前往首爾追夢，2003年以16歲之齡透過電視劇《認真生活》出道。經過多年累積，28歲憑藉電影《思悼》奪下第36屆《青龍電影獎》最佳男主角，成為當時最年輕影帝，也曾隨片前進坎城影展，演藝事業攀上高峰。不過，劉亞仁2023年爆出涉嫌假借醫美麻醉名義，在181次療程中反覆施打異丙酚（牛奶針）、咪達唑侖（Midazolam）、氯胺酮、瑞馬唑侖（Remimazolam）等4種醫療用麻醉藥，因涉嫌長期濫用遭到起訴。去年7月遭判有期徒刑1年、緩刑2年，另併科罰金200萬韓元（約新台幣4.7萬元），演藝事業全面停擺，《地獄公使2》、《末日愚者》、《終極對弈》等作品都遭到換角、刪減戲份。劉亞仁近期傳出加入千萬觀影的電影《破墓》導演張宰賢新片《뱀피르》，復出有了明確起點，Galaxy Corporation就是看準這個時機主動接觸，希望以50億韓元高額簽約金與股票選擇權將他延攬旗下，進一步壯大公司版圖，替IPO增添更多明星陣容。