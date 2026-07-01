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▲MAMAMOO頌樂嫌棄韓國的芒果冰超小顆。（圖／YouTube@驚奇玩起來 AmazingTalker Show）

南韓女團MAMAMOO頌樂（本名：金容仙）越來越像台灣人，去年來台發展的她，最印象深刻的就是芒果冰的芒果實在好大顆，但是韓國卻是「冰量大於芒果」，比大小手勢最近變成迷因瘋傳社群，因此釣出前總統蔡英文神回53字方案供參韓國人，「台灣投資冷鏈，讓我們把更多芒果送到韓國。」笑翻讀者說：「小英居然跟金容仙的芒果連線了，這是什麼神奇的組合！」頌樂是MAMAMOO的成員，去年隻身來台發展，跟種子音樂簽約並推出中文單曲《Floating Free》，宣傳期跑遍各大節目，其中上YouTube《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》討論芒果的畫面讓人印象深刻，她說台灣的芒果冰「芒果大又給超多」，但是韓國卻是「冰量大於芒果」，還以嫌棄的嘴臉比大小，笑翻主持人。因為台灣芒果最近真的夯到不行，愛文芒果日前更成功打進法國市場，即使每公斤售價高達60歐元（約新台幣2200元），依舊熱賣到供不應求，不少旅居法國的台灣人都分享，超市上架後短短2天就被掃光。此外，每當有外國藝人來台灣開唱，必定點名要吃的芒果冰，都愛不釋手。也因如此，頌樂讚台灣芒果的片段才又重新掀起討論，迷因甚至釣出蔡英文，她正經給出2種解套方法供參考，「兩種解決方案：1、台灣投資冷鏈，讓我們把更多芒果送到韓國2、飛台灣很近，歡迎韓國的朋友多來台灣玩、吃芒果冰！」笑翻網友喊：「這是什麼宇宙聯動？」、「總統級建議！」。