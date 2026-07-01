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台糖日前對民進黨大佬、台糖公司前董事長吳乃仁提出聲請管收，但對方在看守所待12天就獲釋，原因是當初提出聲請管收的台糖選擇撤回。台糖今（1）日晚間解釋，撤回原因是債務人代理律師承諾最遲將於7月20日前提出協商或清償計畫，並強調是管收目的已達，應庭詢而撤回管收聲請，非主動申請撤回。吳乃仁因台糖售地弊案入監，2015年面臨台糖求償1.7億元，台糖在6月向法院聲請管收吳乃仁獲准，解送至看守所，但僅待12天就獲釋，原因是台糖選擇「撤回聲請」。台糖晚間說明，台中高分院6月22日就吳乃仁管收召開抗告庭，台糖代理人基於「促使債務人出面協商清償債務」管收目的已達，應庭詢而撤回管收聲請，非主動申請撤回，「本公司聲請管收目的在促使債務人履行清償義務並保障債權，並非處罰或最終目的。」而該案審理期間，債務人代理律師強調會與台糖進行債務協商並提出清償計畫，台糖基於管收是促使債務人出面協商債務清償的手段已達，乃應庭而決定先行撤回管收聲請，並表示如果債務人未出面進行協商，將會再向法院聲請管收。台糖表示，債務人代理律師承諾最遲將於7月20日前提出協商或清償計畫，「台糖會緊盯該計畫，務必維護公司權益。」