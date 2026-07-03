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2026上半年有許多好看的陸劇，最近的是白鹿主演的《莫離》，但不少觀眾認為劇情太寡淡又拖戲，評價相當兩極，以下是10部在豆瓣評分中拿下不錯成績的陸劇，評價高達8.2分的《低智商犯罪》看完後勁十足，不過周柯宇和包上恩主演的《熾夏》評價不如預期，還被封最爛陸劇。周柯宇、包上恩主演的《熾夏》自開播以來就因為魔改原著小說遭到罵聲，結局劇情中包上恩遭綁架，周柯宇英雄救美卻變成自己被綁架，最後包上恩靠自己脫困，還制伏歹徒，脫困後2人回到高中舉行婚禮，最後一句台詞「《熾夏》！不知道多少集？最後一集我們結婚了」，讓觀眾直呼尷尬癌發作。陳都靈、周翊然主演的古裝劇《翹楚》先虐後甜，該劇改編自小說《楚后》，講述將軍的女兒楚朝不甘淪為權力中的犧牲品，與謝燕在朝堂中攜手破局的故事，結局中周翊然中毒，反派男配唐曉天用解藥威脅陳都靈，周翊然為了愛人自願喪命，本以為是BE，但其實這都是他們的計謀，最後唐曉天葬身火海，陳都靈、周翊然過著幸福的日子鞠婧禕、曾舜晞、陳都靈、田嘉瑞主演，背景設定在架空奇幻世界，圍繞洛安城發生的連環妖怪案展開。神秘組織「無相月」中最年輕活潑的九尾狐露蕪衣，潛入洛安城韋府尋找大妖小唯，企圖奪取龍神之力。在此過程中，她遇見了背負蛟龍族滅族血仇、隱藏真龍身份的武拾光，以及侍鱗宗的法師寄靈等人。眾人各懷鬼胎、互相試探，在經歷了背叛、犧牲與情感糾葛後，最終決定放下私怨，聯手對抗萬妖之首「九嬰」，守護人間和平。《耀眼》由中國流量偶像關曉彤、李昀銳主演，講述傲嬌落難千金與偏鄉校霸的雙向救贖純愛故事，一開播便空降Netflix收視排行榜，劇迷稱讚該劇氛圍清新，男女主角的互動宛如「海鹽氣泡水」，化學反應極佳。改編自的小說《》，講述了飾）因離山封山被困八年，藉太後指婚，嫁給定王飾）得以下山。面對王府衰敗與丈夫的頹態，她以智慧整頓內務、查明舊案，並堅持為患有腿疾的墨修堯治療。二人從相互試探到生死相託，聯手對抗太後郭妗、穆陽侯等人的陰謀。同時，葉璃暗中調查揭開離山書院被圍的真相，墨修堯也洗刷了家族冤屈，兩人攜手走向未來的故事。迪麗熱巴、陳飛宇、魏哲鳴主演，改編自黎青燃的同名小說。講述活了四百歲、天生失去五感且不死不滅的歸墟鬼王（萬靈之主）賀思慕，在人間休沐覓食時，意外邂逅了背負著沉重身世與滅族之痛的少年將軍段胥。兩人因一場奇妙的命咒結緣，達成了「五感互通」的契約。從一開始的互相防備、利益試探，到後來在朝堂權謀與陰陽兩界的宿命洪流中生死相托，展開一段跨越人鬼界線、抵禦時間洪流的撕裂式虐戀。由楊洋、章若楠、方逸倫主演的武俠大劇《雨霖鈴》全網播放量突破5億，在最終回高潮戲碼中，楊洋飾演的「南俠展昭」