2026上半年有許多好看的陸劇，最近的是白鹿主演的《莫離》，但不少觀眾認為劇情太寡淡又拖戲，評價相當兩極，以下是10部在豆瓣評分中拿下不錯成績的陸劇，評價高達8.2分的《低智商犯罪》看完後勁十足，不過周柯宇和包上恩主演的《熾夏》評價不如預期，還被封最爛陸劇。
10.《熾夏》4.8 周柯宇、包上恩輪流被綁架劇情荒謬
周柯宇、包上恩主演的《熾夏》自開播以來就因為魔改原著小說遭到罵聲，結局劇情中包上恩遭綁架，周柯宇英雄救美卻變成自己被綁架，最後包上恩靠自己脫困，還制伏歹徒，脫困後2人回到高中舉行婚禮，最後一句台詞「《熾夏》！不知道多少集？最後一集我們結婚了」，讓觀眾直呼尷尬癌發作。
9.《翹楚》4.9
🔴楊紫《家業》遭渣男算計！大婚變騙婚 她當場怒嗆：我不嫁了
陳都靈、周翊然主演的古裝劇《翹楚》先虐後甜，該劇改編自小說《楚后》，講述將軍的女兒楚朝不甘淪為權力中的犧牲品，與謝燕在朝堂中攜手破局的故事，結局中周翊然中毒，反派男配唐曉天用解藥威脅陳都靈，周翊然為了愛人自願喪命，本以為是BE，但其實這都是他們的計謀，最後唐曉天葬身火海，陳都靈、周翊然過著幸福的日子
8.《月鱗綺紀》5.4
🔴《月鱗綺紀》結局是HE！鞠婧禕狐妖扮像美出天際 劇情真實評價
鞠婧禕、曾舜晞、陳都靈、田嘉瑞主演，背景設定在架空奇幻世界，圍繞洛安城發生的連環妖怪案展開。神秘組織「無相月」中最年輕活潑的九尾狐露蕪衣，潛入洛安城韋府尋找大妖小唯，企圖奪取龍神之力。在此過程中，她遇見了背負蛟龍族滅族血仇、隱藏真龍身份的武拾光，以及侍鱗宗的法師寄靈等人。眾人各懷鬼胎、互相試探，在經歷了背叛、犧牲與情感糾葛後，最終決定放下私怨，聯手對抗萬妖之首「九嬰」，守護人間和平。
7.《耀眼》5.9
🔴《耀眼》關曉彤、李昀銳化學反應炸裂 劇情和5大必看亮點一文抓
《耀眼》由中國流量偶像關曉彤、李昀銳主演，講述傲嬌落難千金與偏鄉校霸的雙向救贖純愛故事，一開播便空降Netflix收視排行榜，劇迷稱讚該劇氛圍清新，男女主角的互動宛如「海鹽氣泡水」，化學反應極佳。
6.《莫離》6.3
🔴白鹿《莫離》片酬獨撈8000萬台幣 男主丞磊1原因連她一半都不到
改編自鳳輕的小說《盛世嫡妃》，講述了葉璃（白鹿 飾）因離山封山被困八年，藉太後指婚，嫁給定王墨修堯（丞磊 飾）得以下山。面對王府衰敗與丈夫的頹態，她以智慧整頓內務、查明舊案，並堅持為患有腿疾的墨修堯治療。二人從相互試探到生死相託，聯手對抗太後郭妗、穆陽侯等人的陰謀。同時，葉璃暗中調查揭開離山書院被圍的真相，墨修堯也洗刷了家族冤屈，兩人攜手走向未來的故事。
5.《白日提燈》6.7
🔴《白日提燈》懶人包Disney+播出時間 線上看連結、劇情、角色介紹
迪麗熱巴、陳飛宇、魏哲鳴主演，改編自黎青燃的同名小說。講述活了四百歲、天生失去五感且不死不滅的歸墟鬼王（萬靈之主）賀思慕，在人間休沐覓食時，意外邂逅了背負著沉重身世與滅族之痛的少年將軍段胥。兩人因一場奇妙的命咒結緣，達成了「五感互通」的契約。從一開始的互相防備、利益試探，到後來在朝堂權謀與陰陽兩界的宿命洪流中生死相托，展開一段跨越人鬼界線、抵禦時間洪流的撕裂式虐戀。
4.《雨霖鈴》7.0
🔴Disney+《雨霖鈴》完結播放量破5億！楊洋血戰雪地封美強慘天花板
由楊洋、章若楠、方逸倫主演的武俠大劇《雨霖鈴》全網播放量突破5億，在最終回高潮戲碼中，楊洋飾演的「南俠展昭」
身著一襲鮮紅官服，殺入襄陽王大本營「沖霄樓」決一死戰。 他身負重傷仍堅定不屈，最終滿身是血在雪中撐劍而立的淒美畫面， 也讓網友直呼簡直是「美強慘」天花板。
3.《家業》7.3
古裝劇《家業》以明朝徽州墨業為背景，講述百年製墨世家「李墨」因一場貢墨案而跌落神壇，李氏八房更遭逐出宗族。多年後，李家八房么女李禎為扛起家業踏上製墨之路，憑藉天賦與努力成為墨業黑馬；駱家次子駱文謙則為重振家族四處籌謀。兩人在商戰與家族鬥爭中攜手前行，最終帶領李墨重返巔峰，並將徽墨推向「天下第一墨」之名。
2.《危險關係》7.9
🔴《危險關係》劇情、角色一次看！吳慷仁狂PUA孫儷上演卑微性愛
《危險關係》講述單親媽媽兼大學講師顏聆（孫儷 飾），在閨密離世後陷入人生低潮，並開始追查事件背後的真相。在過程中，她遇見溫文儒雅的精神科醫師羅梁（吳慷仁 飾），對方以體貼與理解逐步進入她的生活，兩人最終走入婚姻。
然而婚後關係卻急轉直下，羅梁逐漸以「保護」為名介入她的生活，透過情緒操控、社交孤立與忽冷忽熱的心理策略，使顏聆逐漸失去判斷能力與自我意識，陷入一段難以抽離的控制型關係之中。
1.《低智商犯罪》8.2
🔴田曦薇新劇來了！《低智商犯罪》變女警 劇情亮點、收看平台一覽
《低智商犯罪》改編自知名推理作家紫金陳的同名小說，劇情講述兩名智商堪憂的笨賊，異想天開地決定搶劫看似簡樸實則深不可測的官員，卻意外撞見了跨國走私與連環命案的巨大黑幕。
這部劇不同於以往的主角都有超強格鬥技巧、聰明頭腦，而是塑造出反英雄、反套路的角色。劇中沒有無所不能的神探，只有在誤打誤撞中，靠玄學、靠感覺立功的平凡警察；也沒有完美計畫的反派，只有在關鍵時刻掉鏈子的倒楣罪犯，不按牌理出牌的搞笑劇情，讓觀眾哭笑不得。
我是廣告 請繼續往下閱讀
周柯宇、包上恩主演的《熾夏》自開播以來就因為魔改原著小說遭到罵聲，結局劇情中包上恩遭綁架，周柯宇英雄救美卻變成自己被綁架，最後包上恩靠自己脫困，還制伏歹徒，脫困後2人回到高中舉行婚禮，最後一句台詞「《熾夏》！不知道多少集？最後一集我們結婚了」，讓觀眾直呼尷尬癌發作。
9.《翹楚》4.9
🔴楊紫《家業》遭渣男算計！大婚變騙婚 她當場怒嗆：我不嫁了
陳都靈、周翊然主演的古裝劇《翹楚》先虐後甜，該劇改編自小說《楚后》，講述將軍的女兒楚朝不甘淪為權力中的犧牲品，與謝燕在朝堂中攜手破局的故事，結局中周翊然中毒，反派男配唐曉天用解藥威脅陳都靈，周翊然為了愛人自願喪命，本以為是BE，但其實這都是他們的計謀，最後唐曉天葬身火海，陳都靈、周翊然過著幸福的日子
8.《月鱗綺紀》5.4
🔴《月鱗綺紀》結局是HE！鞠婧禕狐妖扮像美出天際 劇情真實評價
鞠婧禕、曾舜晞、陳都靈、田嘉瑞主演，背景設定在架空奇幻世界，圍繞洛安城發生的連環妖怪案展開。神秘組織「無相月」中最年輕活潑的九尾狐露蕪衣，潛入洛安城韋府尋找大妖小唯，企圖奪取龍神之力。在此過程中，她遇見了背負蛟龍族滅族血仇、隱藏真龍身份的武拾光，以及侍鱗宗的法師寄靈等人。眾人各懷鬼胎、互相試探，在經歷了背叛、犧牲與情感糾葛後，最終決定放下私怨，聯手對抗萬妖之首「九嬰」，守護人間和平。
7.《耀眼》5.9
🔴《耀眼》關曉彤、李昀銳化學反應炸裂 劇情和5大必看亮點一文抓
《耀眼》由中國流量偶像關曉彤、李昀銳主演，講述傲嬌落難千金與偏鄉校霸的雙向救贖純愛故事，一開播便空降Netflix收視排行榜，劇迷稱讚該劇氛圍清新，男女主角的互動宛如「海鹽氣泡水」，化學反應極佳。
6.《莫離》6.3
🔴白鹿《莫離》片酬獨撈8000萬台幣 男主丞磊1原因連她一半都不到
改編自鳳輕的小說《盛世嫡妃》，講述了葉璃（白鹿 飾）因離山封山被困八年，藉太後指婚，嫁給定王墨修堯（丞磊 飾）得以下山。面對王府衰敗與丈夫的頹態，她以智慧整頓內務、查明舊案，並堅持為患有腿疾的墨修堯治療。二人從相互試探到生死相託，聯手對抗太後郭妗、穆陽侯等人的陰謀。同時，葉璃暗中調查揭開離山書院被圍的真相，墨修堯也洗刷了家族冤屈，兩人攜手走向未來的故事。
5.《白日提燈》6.7
🔴《白日提燈》懶人包Disney+播出時間 線上看連結、劇情、角色介紹
迪麗熱巴、陳飛宇、魏哲鳴主演，改編自黎青燃的同名小說。講述活了四百歲、天生失去五感且不死不滅的歸墟鬼王（萬靈之主）賀思慕，在人間休沐覓食時，意外邂逅了背負著沉重身世與滅族之痛的少年將軍段胥。兩人因一場奇妙的命咒結緣，達成了「五感互通」的契約。從一開始的互相防備、利益試探，到後來在朝堂權謀與陰陽兩界的宿命洪流中生死相托，展開一段跨越人鬼界線、抵禦時間洪流的撕裂式虐戀。
4.《雨霖鈴》7.0
🔴Disney+《雨霖鈴》完結播放量破5億！楊洋血戰雪地封美強慘天花板
由楊洋、章若楠、方逸倫主演的武俠大劇《雨霖鈴》全網播放量突破5億，在最終回高潮戲碼中，楊洋飾演的「南俠展昭」
3.《家業》7.3
古裝劇《家業》以明朝徽州墨業為背景，講述百年製墨世家「李墨」因一場貢墨案而跌落神壇，李氏八房更遭逐出宗族。多年後，李家八房么女李禎為扛起家業踏上製墨之路，憑藉天賦與努力成為墨業黑馬；駱家次子駱文謙則為重振家族四處籌謀。兩人在商戰與家族鬥爭中攜手前行，最終帶領李墨重返巔峰，並將徽墨推向「天下第一墨」之名。
2.《危險關係》7.9
🔴《危險關係》劇情、角色一次看！吳慷仁狂PUA孫儷上演卑微性愛
《危險關係》講述單親媽媽兼大學講師顏聆（孫儷 飾），在閨密離世後陷入人生低潮，並開始追查事件背後的真相。在過程中，她遇見溫文儒雅的精神科醫師羅梁（吳慷仁 飾），對方以體貼與理解逐步進入她的生活，兩人最終走入婚姻。
然而婚後關係卻急轉直下，羅梁逐漸以「保護」為名介入她的生活，透過情緒操控、社交孤立與忽冷忽熱的心理策略，使顏聆逐漸失去判斷能力與自我意識，陷入一段難以抽離的控制型關係之中。
1.《低智商犯罪》8.2
🔴田曦薇新劇來了！《低智商犯罪》變女警 劇情亮點、收看平台一覽
《低智商犯罪》改編自知名推理作家紫金陳的同名小說，劇情講述兩名智商堪憂的笨賊，異想天開地決定搶劫看似簡樸實則深不可測的官員，卻意外撞見了跨國走私與連環命案的巨大黑幕。
這部劇不同於以往的主角都有超強格鬥技巧、聰明頭腦，而是塑造出反英雄、反套路的角色。劇中沒有無所不能的神探，只有在誤打誤撞中，靠玄學、靠感覺立功的平凡警察；也沒有完美計畫的反派，只有在關鍵時刻掉鏈子的倒楣罪犯，不按牌理出牌的搞笑劇情，讓觀眾哭笑不得。