由迪麗熱巴、陳飛宇主演的陸劇《白日提燈》，3月28日起在Disney+上架。這對深受期待的組合在劇中分別扮演活了400年、沒有感官感受的鬼王，以及意氣風發的少年將軍，展開一段宿命愛戀。《NOWNEWS今日新聞》整理《白日提燈 》的收看平台與劇情、角色簡介和3大亮點，讓追劇迷一次掌握所有重點。
📌以下為本文重點：
《白日提燈》收看平台
《白日提燈》劇情簡介
《白日提燈》主要角色介紹
《白日提燈》3大亮點
📺《白日提燈》收看平台
3/28（週六）Disney+上線，首日更新4集，每日18:00更新2集。
📺《白日提燈》劇情簡介
改編自晉江文學城作家黎青燃的同名小說，描述鬼王「賀思慕」（迪麗熱巴飾演）活了400年卻始終保持少女面容，生來便是萬靈之主，以人類死前的魂火為食，天生無法真正感受人間的喜怒哀樂。她在烽火狼藉的戰場上，邂逅了腰佩故人靈劍的少年將軍「段胥」（陳飛宇飾）。兩人從此五感相連。
壽命不過百年的凡人，與400歲仍是少女的惡鬼，在陰陽之間從互相試探、猜疑到彼此救贖，用愛意硬撐過時間的消磨，一起守護著這個他們都捨不得放手的人間。然而段胥表面上是抗敵英雄，實際背負著慘烈的血仇，又和鬼王共享生命使他的陽壽被迅速透支，兩人的虐戀最終將走向命定的結局。
📺《白日提燈》主要角色簡介
賀思慕（迪麗熱巴飾演）
活了 400 年的「萬靈之主」，可以附身在人類的身體出現，也可以靈體活動，天生失去了五感，只有找到適合的結咒人才能夠體驗人間。雖然天生就是惡鬼，以人類的魂火為食，卻對自己的食物也抱有極高敬意，向來是等價交換，而且言出必行。
段胥（陳飛宇飾演）
有著神祕身世的少年將軍，被綁架而遭名門望族之家族捨棄，而於殺手組織內成長，後來逃脫成了少年將軍，收復失土。早早就看穿了賀思慕是喪失五感的奇人，知道她是萬靈之主後，仍然願用身體與她結咒，讓她體驗人間的感受，卻也因此付出代價。
晏柯（魏哲鳴飾演）
賀思慕的左右手之一，數百年來對她有著不同的心思，因為她遇見段胥後出現的改變，令他非常無法接受，自己本身也有大袐密，賀思慕也不是完全不知情，彼此之間的恩怨糾結更深。
📺《白日提燈》3大亮點
亮點1：男女主角強強相碰另類火花
迪麗熱巴扮演的靈主鬼王，活了400年且以人類的魂火為食，本身能力強大，只有遇見男主角時假裝自己是弱女子，有時救人也非出於善意，而是願意和對方等價交換。至於男主角則是內心深沉、負血海深仇的少年將軍，也是在殘酷命運下能存活下來的強者，彼此互相依存。
言情故事中，男女主角必定有一方明顯更強，另一方較為弱勢，《白日提燈》男女主角強強相碰，卻有深刻的宿命連結，無論能力或是背景的設定，都是不太常見的安排。
亮點2：迪麗熱巴27套手工戲服名家打造
本來就已經美貌懾人的迪麗熱巴，在《白日提燈》的服裝造型由台灣設計師黃薇操刀，共有多達27套的手工戲服，尤其紅衣鬼王裝嵌有仿古琉璃珠，讓每一步行走都伴隨輕靈風鈴聲，空靈之感穿透螢幕；其他呈現出不同氣場的多款造型則早就引發粉絲熱議，令「賀思慕」被廣泛看好將令迪麗熱巴美出新高度、成為她的新代表角色。
亮點3：《長相思》名導攜手《流浪地球》特效人馬打造超質感畫面
《白日提燈》集結頂尖幕後班底，由爆款古裝劇《長相思》導演秦榛執導，以其最擅長的細膩女性視角與唯美鏡頭美學，為全劇奠定基調。美術設計則由《琅琊榜》美術指導邵昌勇操刀，融合敦煌紋飾與哥德式風格，傾力搭建鬼城「歸墟城」實景；特效部分則由電影《流浪地球》原班人馬承製，全劇畫面質感遠超一般古裝規格。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《白日提燈》收看平台
《白日提燈》劇情簡介
《白日提燈》主要角色介紹
《白日提燈》3大亮點
📺《白日提燈》收看平台
3/28（週六）Disney+上線，首日更新4集，每日18:00更新2集。
📺《白日提燈》劇情簡介
改編自晉江文學城作家黎青燃的同名小說，描述鬼王「賀思慕」（迪麗熱巴飾演）活了400年卻始終保持少女面容，生來便是萬靈之主，以人類死前的魂火為食，天生無法真正感受人間的喜怒哀樂。她在烽火狼藉的戰場上，邂逅了腰佩故人靈劍的少年將軍「段胥」（陳飛宇飾）。兩人從此五感相連。
壽命不過百年的凡人，與400歲仍是少女的惡鬼，在陰陽之間從互相試探、猜疑到彼此救贖，用愛意硬撐過時間的消磨，一起守護著這個他們都捨不得放手的人間。然而段胥表面上是抗敵英雄，實際背負著慘烈的血仇，又和鬼王共享生命使他的陽壽被迅速透支，兩人的虐戀最終將走向命定的結局。
賀思慕（迪麗熱巴飾演）
活了 400 年的「萬靈之主」，可以附身在人類的身體出現，也可以靈體活動，天生失去了五感，只有找到適合的結咒人才能夠體驗人間。雖然天生就是惡鬼，以人類的魂火為食，卻對自己的食物也抱有極高敬意，向來是等價交換，而且言出必行。
段胥（陳飛宇飾演）
有著神祕身世的少年將軍，被綁架而遭名門望族之家族捨棄，而於殺手組織內成長，後來逃脫成了少年將軍，收復失土。早早就看穿了賀思慕是喪失五感的奇人，知道她是萬靈之主後，仍然願用身體與她結咒，讓她體驗人間的感受，卻也因此付出代價。
晏柯（魏哲鳴飾演）
賀思慕的左右手之一，數百年來對她有著不同的心思，因為她遇見段胥後出現的改變，令他非常無法接受，自己本身也有大袐密，賀思慕也不是完全不知情，彼此之間的恩怨糾結更深。
📺《白日提燈》3大亮點
亮點1：男女主角強強相碰另類火花
迪麗熱巴扮演的靈主鬼王，活了400年且以人類的魂火為食，本身能力強大，只有遇見男主角時假裝自己是弱女子，有時救人也非出於善意，而是願意和對方等價交換。至於男主角則是內心深沉、負血海深仇的少年將軍，也是在殘酷命運下能存活下來的強者，彼此互相依存。
言情故事中，男女主角必定有一方明顯更強，另一方較為弱勢，《白日提燈》男女主角強強相碰，卻有深刻的宿命連結，無論能力或是背景的設定，都是不太常見的安排。
亮點2：迪麗熱巴27套手工戲服名家打造
本來就已經美貌懾人的迪麗熱巴，在《白日提燈》的服裝造型由台灣設計師黃薇操刀，共有多達27套的手工戲服，尤其紅衣鬼王裝嵌有仿古琉璃珠，讓每一步行走都伴隨輕靈風鈴聲，空靈之感穿透螢幕；其他呈現出不同氣場的多款造型則早就引發粉絲熱議，令「賀思慕」被廣泛看好將令迪麗熱巴美出新高度、成為她的新代表角色。
《白日提燈》集結頂尖幕後班底，由爆款古裝劇《長相思》導演秦榛執導，以其最擅長的細膩女性視角與唯美鏡頭美學，為全劇奠定基調。美術設計則由《琅琊榜》美術指導邵昌勇操刀，融合敦煌紋飾與哥德式風格，傾力搭建鬼城「歸墟城」實景；特效部分則由電影《流浪地球》原班人馬承製，全劇畫面質感遠超一般古裝規格。