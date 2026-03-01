228假期最後一天，準備好要追劇了嗎？《NOWNEWS今日新聞》為各位整理4部在2月底、3月上檔的陸劇懶人包，首先，2月26日率先開播的是劉宇寧、王子文主演的都市劇《玫瑰叢生》，3月初上檔的則有張凌赫、田曦薇主演的先婚後愛古裝劇《逐玉》，還有譚松韻領銜的創業時代劇《我的山與海》。至於迪麗熱巴化身女鬼王的古裝劇《白日提燈（慕胥辭）》，預計接近月底才會開播。
本文摘要如下：
📌3月追陸劇／《玫瑰叢生》主角、劇情、播出平台一次看
➤《玫瑰叢生》主角：王子文、劉宇寧
➤《玫瑰叢生》劇情看點：
此劇改編自豆瓣高分熱門漫畫《蟬女》。故事圍繞著一個神祕且具爭議的職業「鑑情師」展開。女主角廖兮（王子文飾）是一位頂級鑑情師，她隱藏真實身份，受託去誘惑、測試那些在愛情中「看似忠誠」的男性，揭開人性在背叛邊緣的真面目。她始終信奉「人性經不起試探」，直到她遇見了號稱「完美男友」的男主角小貝（劉宇寧飾）。
小貝在廖兮多次設下的情感陷阱中始終不為所動，這種罕見的忠誠讓廖兮開始懷疑自己的信仰。兩人在這場關於試探、欺騙與真心的博弈中，逐漸身陷囹圄。這是一部探討當代都市男女信任危機、愛情本質與自我救贖的深度情感劇。
➤《玫瑰叢生》開播時間：2026年2月26日（首日更新4集，後面每日更新2集，完結篇預計3月9日播出，共26集）
➤《玫瑰叢生》播出平台：騰訊視頻
📌3月追陸劇／《逐玉》主角、劇情、播出平台一次看
➤《逐玉》主角：張凌赫、田曦薇
➤《逐玉》劇情看點：
該劇改編自作者「木葉瀾」的人氣小說《侯夫人與殺豬刀》。故事講述了在邊境小鎮靠殺豬為生的少女樊長玉（田曦薇飾），因父母離世、家產被覬覦，被迫尋找夫婿入贅。因緣際會下，她救回了身受重傷、失去記憶（或故意隱瞞身份）的落難將軍謝徵（張凌赫飾）。兩人達成協議，以「假婚約」為幌子共同對付鄰里惡霸與亂世紛爭。
這是一部典型的「雙強」成長劇，其一看點就是小說常見的「先婚後愛」劇情，從一開始的互相試探、彼此利用，到後來在逃亡與戰亂中生出真情。隨著劇情發展，樊長玉驚人的身世逐漸揭曉，她憑藉著一把殺豬刀殺入軍營，最終成為威震四方的巾幗女將；而謝徵也重返朝堂，兩人聯手洗清冤屈、守護家國。
➤《逐玉》開播時間：2026年3月6日（會員首日預計更新4－6 集，非會員更新1－2集，共40集）
➤《逐玉》播出平台：騰訊視頻、愛奇藝
📌《我的山與海》主角、劇情、播出平台一次看
➤《我的山與海》主角：譚松韻、董晴、奚望
➤《我的山與海》劇情看點：
該劇改編自著名作家、茅盾文學獎得主梁曉聲的小說《我和我的命》。故事背景設定在改革開放初期的80年代，講述了70後女孩方婉之（譚松韻飾）波瀾壯闊的半生。她因家庭變故遺憾退學，孤身一人從山村來到深圳經濟特區。在那裡，她經歷過底層打工的辛酸、被歧視的無奈，也見證了中國外貿行業的崛起。
這部劇不僅是方婉之個人的奮鬥史，更是一部關於「命運與抗爭」的作品。劇中深入探討了原生家庭的枷鎖還有時代的機遇，以及女性友誼與成長，看方婉之如何面對重男輕女的家庭與被安排的命運，在深圳這片熱土上，一群年輕人如何從「山」走往「海」，一起奮鬥打拚、面臨各種人生抉擇，實現自我價值。
➤《我的山與海》開播時間：2026年3月7日（共30集，電視首播時間、網路更新方式尚未公開）
➤《我的山與海》播出平台：CCTV-1（央視綜合頻道）、優酷（Youku）
📌《白日提燈（慕胥辭）》主角、劇情、播出平台一次看
➤《白日提燈》主角：迪麗熱巴、陳飛宇
➤《白日提燈》劇情看點：
該劇改編自晉江人氣作家黎青燃的小說《白日提燈》，原劇名為《慕胥辭》，今年2月初官方才又將劇名改回與小說同名，增加書迷熟悉感。故事發生在一個奇幻的架空世界，講述了活了400年不死不滅的女鬼王賀思慕（迪麗熱巴飾）與少年將軍段胥（陳飛宇飾）的宿命糾葛。
賀思慕雖是鬼王，卻對人間煙火與五感毫無知覺，唯有遇見段胥，她才能透過神祕的「交換感官」感受到人類的情緒。段胥外表陽光開朗，實則心機深沉，利用各種計謀讓賀思慕留在身邊保護他。一個是冷酷強大的不死之身，一個是心懷鬼胎卻又命不久矣的人類少年。兩人在戰場與朝堂的爾虞我詐中，開啟了一場充滿試探、謊言卻又極致浪漫的「人鬼戀」。
➤《白日提燈》開播時間：預計為3月底，但目前官方尚未公開日期，需持續關注平台資訊，全劇預計播出40集。
➤《白日提燈》播出平台：騰訊視頻
