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▲迪麗熱巴在《白日提燈》中鬼王造型非常有氣勢。（圖／翻攝自微博@迪麗熱巴）

隨著熱劇《逐玉》播畢，緊接著迪麗熱巴、陳飛宇主演的《白日提燈》上線，迪麗熱巴在劇中飾演鬼王，天生沒有五感，而陳飛宇飾演的少年將軍段胥卻是五感超群，兩人簽下命咒契約，共享五感，欣穎的題材獲得喜愛，不過迪麗熱巴不知是太瘦，還是妝造、燈光的問題，臉頰明顯凹陷，幾個角度還出現淚溝，臉部也白得很不自然，反而陳飛宇滿滿的少年感，被說又是一個惹到造型師的慘例。迪麗熱巴在《白日提燈》中為了隱藏鬼王的身分，化身民女「賀小小」，清淡的裝扮配上她深邃的五官，看上去依舊美艷動人，但不知她是否太瘦，不笑的時候臉頰凹陷，還有淚溝、法令紋，加上眼妝濃烈、底妝又死白，看起來真的很像女鬼，還有人說迪麗熱巴根本是惹到造型師。不過也有人說迪麗熱巴完全是鬼塑賽道的神，一出場氣勢、姐感十足，「熱巴美貌還是太扛打了」、「片頭直接被美到失語」、「完全有東方奇幻的感覺」、「熱巴一身紅衣太颯了」。迪麗熱巴在《白日提燈》中飾演鬼王，吞食將死之人的魂火為食，不過天生沒有五感，無法感知人間煙火、美食與色彩，在一場戰爭中巧遇了少年將軍段胥（陳飛宇 飾），發現陳飛宇所戴「破妄劍」，是300年前由她的姨母所鑄，破妄劍300年沒有認主，卻認了陳飛宇為主，讓她更加好奇陳飛宇的真實身分。《白日提燈》一共40集，2026年3月28日中午12點在騰訊、Disney+播出，騰訊SVIP首更5集、VIP首更4集，第一週起連續十天每天晚上6點更新2集。