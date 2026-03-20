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▲迪麗熱巴在新劇《白日提燈》中飾演活了400年的鬼王。（圖／微博@Dear-迪麗熱巴）

Disney+ 今（20）日宣布，由迪麗熱巴、陳飛宇領銜主演的年度古裝奇幻愛情劇《白日提燈》，將於3月28日正式上線。《白日提燈》改編自晉江文學城人氣作家黎青燃的同名小說，迪麗熱巴是飾演生來就是惡鬼、活了400年的鬼王，將與陳飛宇飾演的「段胥」上演橫跨陰陽兩界的戀情。該劇尚未開播就先引發話題，不僅預約人次突破350萬，預告曝光後累積流量更超過3600萬次，被視為2026年開春最受矚目的古裝大作之一。《白日提燈》故事圍繞活了四百年、卻始終維持少女樣貌的鬼王「賀思慕」，生來便是惡鬼的她稱霸冥界，卻乏五感無法體會到人間的喜怒哀樂，直到遇見少年將軍「段胥」後，兩人因一把靈劍締結命咒，從此五感相連，在陰陽兩界之間從猜疑試探走向彼此救贖，譜出一段跨越時間與生死的愛情，命運糾葛就此展開。迪麗熱巴此次挑戰鬼王角色，劇中多達27套造型華麗登場，其中紅衣造型更以細節設計引發熱議，被看好成為代表角色之一。陳飛宇則詮釋外冷內熱、背負血仇的少年將軍，預告中戰損造型已在觀眾中掀起不小討論度，角色層次備受關注。不光主演陣容吸睛，《白日提燈》也集結多位實力派幕後。像是導演就是曾執導《長相思》的秦榛，為《白日提燈》拍出細膩情感與唯美鏡頭；美術設計由《琅琊榜》團隊的邵昌勇負責、特效部分則是交給電影《流浪地球》原班團隊參與製作，聯手打造超越一般古裝劇的質感和規格。《白日提燈》將於3月28日在Disney+ 首播，而除了《白日提燈》以外，Disney+後續也將陸續推出多部新作，包括由白鹿與承磊主演的復仇題材作品《莫離》，以及楊洋挑戰經典角色展昭的《雨霖鈴》，持續擴展古裝市場。