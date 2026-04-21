我是廣告 請繼續往下閱讀

《月鱗綺紀》上線時間、收看平台



《月鱗綺紀》劇情介紹



《月鱗綺紀》角色介紹



《月鱗綺紀》看點、爭議

▲田嘉瑞（左起）鞠婧禕、曾舜晞、陳都靈主演玄幻劇《月鱗綺紀》。（圖／翻攝自微博@月鱗綺紀）

《月鱗綺紀》上線時間、收看平台

《月鱗綺紀》劇情介紹

《月鱗綺紀》角色介紹

▲《月鱗綺記》陳都靈（左）和鞠婧禕（右）姊妹情是看點。（圖／翻攝自微博@月鱗綺記）

《月鱗綺紀》看點、爭議

玄幻劇《月鱗綺紀》由鞠婧禕、陳都靈、曾舜晞、田嘉瑞主演，全劇共29集，目前已在Netflix全數上線，這部戲的褒貶評價不一，有人認為劇情支線太多有些複雜，也有人認為鞠婧禕的狐妖扮像美到不看劇情也沒關係，《NOWNEWS今日新聞》整理出角色介紹、劇情看點，讓劇迷們可以無腦追。該劇於2026年4月1日在優酷首播，共29集。部分地區的觀眾也可在Netflix上觀看。《月鱗綺紀》改編自經典IP《畫皮》，故事從神秘的妖族組織「無相月」開始，「無相月」中最小的九尾狐露蕪衣（鞠婧禕 飾），與姊姊霧妄言（陳都靈 飾）潛入洛安城韋府捉拿自斷一尾的狐妖叛族小唯。卻遇見了身負血海深仇的法師伍拾光（曾舜晞 飾），實則為龍族的遺孤，以及侍鱗宗法師寄靈（田嘉瑞 飾）、厲劫（閆桉 飾）眾人在愛情與友情中追尋自我，上演橫跨3界複雜的情感糾葛。。表面活潑狡黠、靈動清冽，實則是被命運與組織操控的悲劇人物。在尋找小唯的旅途中逐漸覺醒，展現出亦正亦邪的魅力。。背負著滅族之仇，以捉妖師的身分潛伏人間，性格隱忍冷靜，為了復仇試圖奪取龍神之力，但在與夥伴的合作中陷入情感與大義的抉擇。。冷豔魅惑、手段果決，看似無情實則深愛妹妹與族人。她在聖潔面相與妖孽靈魂間掙扎，是劇中極具張力的「冷面神女」角色。。外表天真無邪，實則擁有三重身分（包括部落王子蠻滿）。他是融合九龍逆鱗誕生的「第十龍」，遊走於人、妖、神三界，智慧與武力兼具。豪華的顏值絕對是該劇看點之一，雙女主角鞠婧禕、陳都靈的扮相美到驚艷，而後期從親密姊妹變為對手，感情張力十足，而該劇也跳脫傳統的仙俠劇，用龍族遺孤作為復仇主線，一邊解開眾人的身世之謎，一邊對抗上古妖獸。特別的是，導演郭敬明是出了名的BE美學導演，但《月鱗綺記》是HE，最後霧妄言和伍拾光共度餘生，寄靈和露蕪衣到了一個沒有妖怪的平行時空，過著他們幸福的小日子。當初以「四人平番」宣傳，但實際曾舜晞與陳都靈的戲份慘遭大量刪減，原本預計40集的內容，剪到只剩29集，床戲、吻戲都被砍掉，導致兩人的感情線支離破碎，引來2人的粉絲不滿。另外，在敘事風格上，有部分觀眾吐槽時空背景太紊亂，現今和過往交錯，一人分飾太多角色，讓許多觀眾直呼，就算看到結局也看不懂到底在哪個時空。最後，演員妝造與濾鏡過重，曾舜晞、田嘉瑞的妝容過於陰柔精緻，在厚重的磨皮濾鏡下缺少古裝劇應有的英氣，容易讓人產生審美疲勞。