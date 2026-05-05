中國女星田曦薇因主演古裝劇《逐玉》爆紅，昨（4）日她與王驍、王傳君的新劇《低智商犯罪》開播，田曦薇這次在劇中換上警察制服，飾演女警李茜，警察的幹練加上她獨特的萌感，再度為她吸粉無數，也讓這部劇跟著受到關注。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者整理該劇角色、劇情、收看平台、必看亮點，讓大家可以快速入坑。
📌以下為本文重點：
《低智商犯罪》劇情大綱
《低智商犯罪》角色介紹
《低智商犯罪》播出平台
《低智商犯罪》必看亮點
《低智商犯罪》劇情大綱
《低智商犯罪》改編自知名推理作家紫金陳的同名小說，劇情講述兩名智商堪憂的笨賊，異想天開地決定搶劫看似簡樸實則深不可測的官員，卻意外撞見了跨國走私與連環命案的巨大黑幕。
與此同時，擁有「錦鯉體質」的新任刑偵局長張一昂，在毫無邏輯的辦案過程中，憑藉著逆天的運氣將原本支離破碎的線索強行縫合。隨著官員、殺手、商人與笨賊各方勢力在三江口交會，一場原本嚴肅的犯罪計畫，就在種種「降智」的意外與烏龍中演變成了令人啼笑皆非的失控混戰。
《低智商犯罪》角色介紹
張一昂（王驍 飾）
張一昂原本是警隊後勤單位的「邊緣人」，卻因緣際會被下派到三江口擔任刑偵副局長。他沒有卓越的格鬥技巧，也不具備縝密的邏輯分析，但他擁有一項最強技能「玄學運氣」。他隨手一指可能就是關鍵證物，隨口一說就是破案關鍵。
李茜（田曦薇 飾）
李茜是剛入職的熱血女警，充滿正義感且行動力極強。她是張一昂的得力助手，也可以說是「大腦執行者」。在李茜眼裡，張一昂是個深藏不露的破案天才，她總能將張一昂的種種迷惑行為腦補成精妙的佈局，並以此為動力熱血辦案。
周榮（王傳君 飾）
周榮是外表儒雅、心狠手辣的幕後黑手。他本應是整部劇的「智商天花板」，策劃了精密的文物走私與洗錢計畫。然而，他卻遇到了不按理牌出牌的張一昂，和那對亂入的笨賊，導致所有專業佈局，都被這群「低智商」對手用完全無法預測的方式瓦解。
《低智商犯罪》播出平台
《低智商犯罪》已在5月4日於愛奇藝國際版開播，全劇共24集。
《低智商犯罪》必看亮點
田曦薇甩甜妹形象 化身幹練女警
田曦薇在《低智商犯罪》中飾演的女警李茜，她以素顏穿上警察制服、高馬尾的造型出鏡，直接撕掉過去的甜妹標籤，塑造出幹練颯爽的形象，完美變身再度圈粉無數。
塑造反英雄角色 平凡警立大功
這部劇不同於以往的主角都有超強格鬥技巧、聰明頭腦，而是塑造出反英雄、反套路的角色。劇中沒有無所不能的神探，只有在誤打誤撞中，靠玄學、靠感覺立功的平凡警察；也沒有完美計畫的反派，只有在關鍵時刻掉鏈子的倒楣罪犯，不按牌理出牌的搞笑劇情，讓觀眾哭笑不得。
冷幽默諷刺社會：聰明反被聰明誤
作者將深刻的社會諷刺，隱藏在冷幽默之下，透過「每個人都自以為聰明，卻被命運捉弄」的聰明反被聰明誤荒唐情境，打破了傳統犯罪類型的沈重感。全員智商掉線卻能推動劇情神展開的節奏，讓觀眾在捧腹大笑的同時，也能對人性中的貪婪與偶然產生深刻的共鳴。
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《低智商犯罪》劇情大綱
《低智商犯罪》角色介紹
《低智商犯罪》播出平台
《低智商犯罪》必看亮點
《低智商犯罪》劇情大綱
《低智商犯罪》改編自知名推理作家紫金陳的同名小說，劇情講述兩名智商堪憂的笨賊，異想天開地決定搶劫看似簡樸實則深不可測的官員，卻意外撞見了跨國走私與連環命案的巨大黑幕。
與此同時，擁有「錦鯉體質」的新任刑偵局長張一昂，在毫無邏輯的辦案過程中，憑藉著逆天的運氣將原本支離破碎的線索強行縫合。隨著官員、殺手、商人與笨賊各方勢力在三江口交會，一場原本嚴肅的犯罪計畫，就在種種「降智」的意外與烏龍中演變成了令人啼笑皆非的失控混戰。
《低智商犯罪》角色介紹
張一昂（王驍 飾）
張一昂原本是警隊後勤單位的「邊緣人」，卻因緣際會被下派到三江口擔任刑偵副局長。他沒有卓越的格鬥技巧，也不具備縝密的邏輯分析，但他擁有一項最強技能「玄學運氣」。他隨手一指可能就是關鍵證物，隨口一說就是破案關鍵。
李茜（田曦薇 飾）
李茜是剛入職的熱血女警，充滿正義感且行動力極強。她是張一昂的得力助手，也可以說是「大腦執行者」。在李茜眼裡，張一昂是個深藏不露的破案天才，她總能將張一昂的種種迷惑行為腦補成精妙的佈局，並以此為動力熱血辦案。
周榮（王傳君 飾）
周榮是外表儒雅、心狠手辣的幕後黑手。他本應是整部劇的「智商天花板」，策劃了精密的文物走私與洗錢計畫。然而，他卻遇到了不按理牌出牌的張一昂，和那對亂入的笨賊，導致所有專業佈局，都被這群「低智商」對手用完全無法預測的方式瓦解。
《低智商犯罪》已在5月4日於愛奇藝國際版開播，全劇共24集。
《低智商犯罪》必看亮點
田曦薇甩甜妹形象 化身幹練女警
田曦薇在《低智商犯罪》中飾演的女警李茜，她以素顏穿上警察制服、高馬尾的造型出鏡，直接撕掉過去的甜妹標籤，塑造出幹練颯爽的形象，完美變身再度圈粉無數。
塑造反英雄角色 平凡警立大功
這部劇不同於以往的主角都有超強格鬥技巧、聰明頭腦，而是塑造出反英雄、反套路的角色。劇中沒有無所不能的神探，只有在誤打誤撞中，靠玄學、靠感覺立功的平凡警察；也沒有完美計畫的反派，只有在關鍵時刻掉鏈子的倒楣罪犯，不按牌理出牌的搞笑劇情，讓觀眾哭笑不得。
冷幽默諷刺社會：聰明反被聰明誤
作者將深刻的社會諷刺，隱藏在冷幽默之下，透過「每個人都自以為聰明，卻被命運捉弄」的聰明反被聰明誤荒唐情境，打破了傳統犯罪類型的沈重感。全員智商掉線卻能推動劇情神展開的節奏，讓觀眾在捧腹大笑的同時，也能對人性中的貪婪與偶然產生深刻的共鳴。