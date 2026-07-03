日本富士電視台新劇《夫婦別姓刑警》拍攝期間爆出職場霸凌，橋本愛因無法接受肢體互動戲碼，讓佐藤二朗相當不滿，認為對方非常沒有職業道德，甚至衝進休息室把女方罵哭，為此富士電視台認定這是「嚴重的職場騷擾」，甚至撤換掉了佐藤二朗新劇《大搜查線》角色，讓他本人氣炸今（3）早再次發文，怒罵橋本愛都在說謊。
佐藤二朗騷擾橋本愛？遭電視台切割
事件起因於今年3月22日拍攝警車戲時，佐藤二朗即興用雙手捧住橋本愛臉部，但她過去有被騷擾陰影，且開拍前就說過不要肢體接觸，不過電視台並沒有跟佐藤說，最終引發現場衝突。
事後佐藤二朗兩次進入橋本愛休息室談判，質疑對方不適合演夫妻角色，甚至說出了「妳不適合當演員」等說詞，讓橋本愛當場崩潰痛哭，使得電視台高層不得不出面協調。
隨著事件擴大，富士電視台委託外部律師調查後，認定相關行為構成「嚴重騷擾」，因此切割佐藤二朗，不僅臨時讓他從新劇《大搜查線》下車，甚至配合電影《大搜查線N.E.W.》傳也被取消拍攝。
面對爭議，佐藤二朗先是在社群發文反擊，表示自己在拍攝時多次想退出劇組。今日又再次委屈發聲，透露自己被塑造成了一個很爛的人，自己在片場知道橋本愛有陰影後，拍攝時都非常小心，最後甚至直言：「把自己創造成一個年輕又無力的弱女子，請停止你的謊言！」
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事件起因於今年3月22日拍攝警車戲時，佐藤二朗即興用雙手捧住橋本愛臉部，但她過去有被騷擾陰影，且開拍前就說過不要肢體接觸，不過電視台並沒有跟佐藤說，最終引發現場衝突。
事後佐藤二朗兩次進入橋本愛休息室談判，質疑對方不適合演夫妻角色，甚至說出了「妳不適合當演員」等說詞，讓橋本愛當場崩潰痛哭，使得電視台高層不得不出面協調。
隨著事件擴大，富士電視台委託外部律師調查後，認定相關行為構成「嚴重騷擾」，因此切割佐藤二朗，不僅臨時讓他從新劇《大搜查線》下車，甚至配合電影《大搜查線N.E.W.》傳也被取消拍攝。
面對爭議，佐藤二朗先是在社群發文反擊，表示自己在拍攝時多次想退出劇組。今日又再次委屈發聲，透露自己被塑造成了一個很爛的人，自己在片場知道橋本愛有陰影後，拍攝時都非常小心，最後甚至直言：「把自己創造成一個年輕又無力的弱女子，請停止你的謊言！」