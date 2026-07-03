大豆油含致癌物「苯駢芘」超標事件繼續延燒，民眾最擔心面對食用油究竟要如何挑選？綜合衛福部資訊與多位專家意見，可從油脂來源、不飽和脂肪酸含量、加工程度來判斷，另也建議家中最好備有2～3種食用油，營養師更是直接建議參考4款油，較符合大部分家庭使用。《NOWNEWS》整理好油挑選相關資訊，一文掌握。
🟡好油壞油如何看，四大指南快速看懂：
▪️指標一、油脂來源：
市售食用油來源主分為「動物油」與「植物油」，動物油包含豬油、牛油、鴨油等，往往香氣濃郁，但富含飽和脂肪，但建議適量食用，避免增加心血管風險。
植物油則分有三種類，包含「種籽油」，像是葵花油、芝麻油；「果實油」則有橄欖油、酪梨油、苦茶籽油等，單元不飽和脂肪酸來源較多，穩定性高且較耐高溫，是公認健康的油品首選；更有「穀物油」，包含玉米油、米糠油，價格普遍較為便宜，但加工程度高，不建議多攝取。
▪️指標二、不飽和脂肪酸含量：
多位營養師普遍建議以「單元不飽和脂肪酸」含量佔比高的食用油為主，並選擇 Omega-3 或 Omega-9 較豐富的油品。其中的Omega-9（油酸） 有助於降低「壞膽固醇」（LDL）、提升「好膽固醇」（HDL），具備保護心血管與穩定血糖的功效。
▪️指標三、加工程度：
食用油加工程度從低排到高，依序為「冷壓法」、「熱榨法」、「精製法」，通常加工程度越高，往往會影響到油品營養完整性，反之加工越少，能保留下的營養就越多。
指標四、家中最好備有2~3種油：
因為每種食用油的「發煙點」和「脂肪酸比例」截然不同，健康用油的關鍵在於「適材適用」，在低溫涼拌、中溫煎炒、高溫油炸等烹調方式所用的油應該有所不同。
🟡指標看起來好複雜，能否直接推薦食用油種類？
食品業老闆妙妙過去在YouTube頻道「醍醐WAY」討論過選油重點，而營養師許瓊月也曾在YouTube頻道「詹姆士官方專屬頻道」中說明，若烹調方式錯誤或吃進劣油，身體在不知不覺中就會產生慢性發炎反應。
綜合食品業者老闆妙妙與許瓊月推薦，若以Omega-9含量最高、結構最穩定的「安心油品」來看，可以選擇橄欖油、苦茶油、葵花油。
根據衛福部資料，市售的橄欖油的單元不飽和脂肪酸Omega-9約佔有70%~80%，苦茶油則有79%~82%，葵花籽油則為75%～90%。另外詹姆士也考量發煙點，也推薦可作為高溫烹調的「主力輪替油」的玄米油，Omega-9佔其脂肪酸組成的40%～42%，但發煙點高、富含抗氧化成分「穀維素」，可以油炸也可煎炒。
🟡想阻斷苯駢芘，烹調方式其實更重要
根據營養師林俐岑表示，苯駢芘在食品中通常不是人為惡意添加，而是在高溫加工、烘炒、環境污染中產生，民眾日常生活最常接觸到的食物來源，並非食用油，而是「高溫烹調的肉類」。而毒物專家譚敦慈也提醒，想阻斷苯駢芘，除了挑選油，烹調上有幾點更是要注意：
一、日常烹調建議改以水煮、清蒸、低溫慢燉為主：少用高溫油炸、大火爆炒與長時間高溫烘焙。
二、炒菜時避免油溫過高：一旦油品開始冒煙，代表油脂可能已經劣化分解，應避免繼續使用。
三、食用油不建議反覆加熱：尤其炸油、煎油若多次回鍋，會更容易增加氧化與污染物風險。
四、烤肉時則要避免明火直接燒烤：當油脂滴落炭火產生濃煙時，煙霧可能把苯駢芘等污染物帶回食物表面。若真的要烤炙，建議可用鋁箔紙隔開食材與火源，或者改用電烤箱、氣炸鍋等方式，並且要避免把食物烤到焦黑。
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▪️指標一、油脂來源：
市售食用油來源主分為「動物油」與「植物油」，動物油包含豬油、牛油、鴨油等，往往香氣濃郁，但富含飽和脂肪，但建議適量食用，避免增加心血管風險。
植物油則分有三種類，包含「種籽油」，像是葵花油、芝麻油；「果實油」則有橄欖油、酪梨油、苦茶籽油等，單元不飽和脂肪酸來源較多，穩定性高且較耐高溫，是公認健康的油品首選；更有「穀物油」，包含玉米油、米糠油，價格普遍較為便宜，但加工程度高，不建議多攝取。
多位營養師普遍建議以「單元不飽和脂肪酸」含量佔比高的食用油為主，並選擇 Omega-3 或 Omega-9 較豐富的油品。其中的Omega-9（油酸） 有助於降低「壞膽固醇」（LDL）、提升「好膽固醇」（HDL），具備保護心血管與穩定血糖的功效。
▪️指標三、加工程度：
食用油加工程度從低排到高，依序為「冷壓法」、「熱榨法」、「精製法」，通常加工程度越高，往往會影響到油品營養完整性，反之加工越少，能保留下的營養就越多。
指標四、家中最好備有2~3種油：
因為每種食用油的「發煙點」和「脂肪酸比例」截然不同，健康用油的關鍵在於「適材適用」，在低溫涼拌、中溫煎炒、高溫油炸等烹調方式所用的油應該有所不同。
食品業老闆妙妙過去在YouTube頻道「醍醐WAY」討論過選油重點，而營養師許瓊月也曾在YouTube頻道「詹姆士官方專屬頻道」中說明，若烹調方式錯誤或吃進劣油，身體在不知不覺中就會產生慢性發炎反應。
綜合食品業者老闆妙妙與許瓊月推薦，若以Omega-9含量最高、結構最穩定的「安心油品」來看，可以選擇橄欖油、苦茶油、葵花油。
根據衛福部資料，市售的橄欖油的單元不飽和脂肪酸Omega-9約佔有70%~80%，苦茶油則有79%~82%，葵花籽油則為75%～90%。另外詹姆士也考量發煙點，也推薦可作為高溫烹調的「主力輪替油」的玄米油，Omega-9佔其脂肪酸組成的40%～42%，但發煙點高、富含抗氧化成分「穀維素」，可以油炸也可煎炒。
根據營養師林俐岑表示，苯駢芘在食品中通常不是人為惡意添加，而是在高溫加工、烘炒、環境污染中產生，民眾日常生活最常接觸到的食物來源，並非食用油，而是「高溫烹調的肉類」。而毒物專家譚敦慈也提醒，想阻斷苯駢芘，除了挑選油，烹調上有幾點更是要注意：
一、日常烹調建議改以水煮、清蒸、低溫慢燉為主：少用高溫油炸、大火爆炒與長時間高溫烘焙。
二、炒菜時避免油溫過高：一旦油品開始冒煙，代表油脂可能已經劣化分解，應避免繼續使用。
三、食用油不建議反覆加熱：尤其炸油、煎油若多次回鍋，會更容易增加氧化與污染物風險。
四、烤肉時則要避免明火直接燒烤：當油脂滴落炭火產生濃煙時，煙霧可能把苯駢芘等污染物帶回食物表面。若真的要烤炙，建議可用鋁箔紙隔開食材與火源，或者改用電烤箱、氣炸鍋等方式，並且要避免把食物烤到焦黑。