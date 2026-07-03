2026年夏季新番陸續登場，改編自漫畫家ともつか治臣同名作品的《令和妖神斑小姐》於7月2日開播，官方同步公開無字幕片尾曲（ED）、第一怪「禁忌之地的屋跨斑」劇情大綱、預告影片與先行劇照。本作以「靈異×喜劇」為主軸，描寫原本令人聞風喪膽的作祟之神，意外被一對天不怕地不怕的姊弟黏上，展開一段反差感十足的奇妙日常。
作祟之神遇上天然姊弟 妖怪喜劇溫馨展開
《令和妖神斑小姐》改編自ともつか治臣於「Kadocomi」與「Niconico漫畫」連載的同名漫畫，台灣由台灣角川代理發行。故事描述世代守護山林的三十木谷家姊弟「日向與薰」，某天因暴風雨導致山坡坍方、圍欄損毀，誤闖長年禁止進入的禁忌之地，並遇見傳說中棲息山中的作祟之神「屋跨斑」。
屋跨斑擁有怪異外貌，是人人敬畏的神靈，本以為兩名孩子會被嚇得逃跑，沒想到姊弟倆不僅不害怕，還親切地叫她「斑小姐」，甚至主動接近她，讓屋跨斑忍不住吐槽「吾姑且是會作祟的神靈喔！？看到這奇怪的外表，你們都沒有什麼感覺嗎！？」恐怖怪談變成爆笑互動，成為本作最大的魅力。
第一怪劇情曝光 溫馨日常與怪談形成反差
本次同步公開第一怪「禁忌之地的屋跨斑」劇情大綱。故事描述暴雨之夜，日向與薰因擔心前往巡視山林、遲遲未歸的祖父兵吾，決定前往禁足地尋人，兩人在山中遇見棲息於禁忌之地的「屋跨斑」，本應令人恐懼的作祟之神，卻意外與姊弟倆迅速打成一片，揭開這段超自然又溫馨的故事序幕。
預告影片與多張先行劇照，則率先曝光屋跨斑與姊弟相遇的場景，以及充滿神秘氛圍的山林。隨著動畫開播，同步釋出無字幕片尾（ED）影片，搭配偶像團體 REIRIE 演唱的片尾主題曲〈Hinata Bokko〉，畫面以斑小姐與三十木谷姊弟的日常生活為主軸，從一起吃飯、相處到各種溫暖互動，呈現與本篇怪談氛圍截然不同的療癒感。〈Hinata Bokko〉於7月3日起在各大數位音樂平台陸續上架。
豪華聲優與製作陣容公開 Crunchyroll 同步播出
《令和妖神斑小姐》由鈴木理人執導，木村暢、山田靖智負責劇本統籌，菊田幸一擔任角色設計，動畫則由旭Production製作。
聲優陣容包括田村睦心飾演屋跨斑、津田美波飾演三十木谷日向、寺澤百花飾演三十木谷薰、古賀葵飾演初瀨川周、杉田智和飾演筆木直道、相澤舞飾演五十子美和、早見沙織飾演巫女姊姊、大塚芳忠飾演大蛇，旁白則由寺杣昌紀擔任。
動畫於7月2日起在TOKYO MX、關西電視台、BS日本電視台、AT-X等平台播出，同時也是Crunchyroll 2026年夏季新番獨家代理作品之一，與《再見菈菈》、《與妳相戀到生命盡頭》、《鐵鍋料理王》等作品同步上架，部分地區提供繁體中文字幕。
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《令和妖神斑小姐》改編自ともつか治臣於「Kadocomi」與「Niconico漫畫」連載的同名漫畫，台灣由台灣角川代理發行。故事描述世代守護山林的三十木谷家姊弟「日向與薰」，某天因暴風雨導致山坡坍方、圍欄損毀，誤闖長年禁止進入的禁忌之地，並遇見傳說中棲息山中的作祟之神「屋跨斑」。
屋跨斑擁有怪異外貌，是人人敬畏的神靈，本以為兩名孩子會被嚇得逃跑，沒想到姊弟倆不僅不害怕，還親切地叫她「斑小姐」，甚至主動接近她，讓屋跨斑忍不住吐槽「吾姑且是會作祟的神靈喔！？看到這奇怪的外表，你們都沒有什麼感覺嗎！？」恐怖怪談變成爆笑互動，成為本作最大的魅力。
本次同步公開第一怪「禁忌之地的屋跨斑」劇情大綱。故事描述暴雨之夜，日向與薰因擔心前往巡視山林、遲遲未歸的祖父兵吾，決定前往禁足地尋人，兩人在山中遇見棲息於禁忌之地的「屋跨斑」，本應令人恐懼的作祟之神，卻意外與姊弟倆迅速打成一片，揭開這段超自然又溫馨的故事序幕。
《令和妖神斑小姐》由鈴木理人執導，木村暢、山田靖智負責劇本統籌，菊田幸一擔任角色設計，動畫則由旭Production製作。
聲優陣容包括田村睦心飾演屋跨斑、津田美波飾演三十木谷日向、寺澤百花飾演三十木谷薰、古賀葵飾演初瀨川周、杉田智和飾演筆木直道、相澤舞飾演五十子美和、早見沙織飾演巫女姊姊、大塚芳忠飾演大蛇，旁白則由寺杣昌紀擔任。