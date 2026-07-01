7月來臨！暑假除了去動漫展、快閃店，最舒服的事情還是待在冷氣房裡看動漫，2026年7月新番開跑，本次夏番陣容十分豐富，續作、經典IP、新作大亂鬥！不只有《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》第3季、《BLEACH 死神 千年血戰篇－禍進譚－》、《攻殼機動隊》等重量級作品回歸。
京都動畫新作《二十世紀電氣目録》、Science SARU 打造的《穹廬下的魔女》、東映動畫《ONE PIECE HEROINES》等話題新作接力登場，從熱血戰鬥、奇幻冒險到戀愛、歷史與科幻題材應有盡有。《NOWNEWS今日新聞》整理2026年7月必追新番、播出時間與觀看平台一次看。
🟡《尼古喵喵》
📌播出時間：2026年7月2日
📌播出平台：日本電視台播出；台灣平台待公布
《尼古喵喵》描述在人類與獸人共存的世界裡，窮困又懶散的獸人少女尼古喵喵，每天過著亂七八糟卻莫名有趣的生活，黑色幽默加上廢萌風格，讓本作成為今年夏番中相當特別的一部。
🟡《從後面來的神威先生》
📌播出時間：2026年7月3日
📌播出平台：動畫瘋、Hami Video、MyVideo 等平台陸續更新
《從後面來的神威先生》故事描述擁有吸引鬼怪體質的女高中生志津香，遇見以超狂方式驅魔的神威先生，兩人攜手解決各種靈異事件。作品融合靈異、喜劇與大量「母湯」的橋段，加上杉田智和擔任主角配音，今年夏天絕對會讓人笑到停不下來。
🟡《BLACK TORCH 闇黑燈火》
📌播出時間：2026年7月4日
📌播出平台：官方Youtube、動畫瘋、MyVideo、Hami Video 等平台同步更新
改編自タカキツヨシ同名漫畫，《BLACK TORCH 闇黑燈火》描述能與動物溝通的少年東條甚太郎，因一隻神秘黑貓而捲入人類與妖怪「物怪」的戰爭。忍者、妖怪、超能力加上熱血戰鬥，是今年夏番最受矚目的少年漫畫改編作品之一。
🟡《MAO 摩緒》第2季
📌播出時間：2026年7月4日
📌播出平台：動畫瘋、愛奇藝國際版
《犬夜叉》、《亂馬½》作者高橋留美子筆下的奇幻作品持續增加中，《MAO 摩緒》故事中，現代少女黃葉菜花與活了900年的陰陽師摩緒，將繼續追查圍繞詛咒與妖怪的真相。熟悉《犬夜叉》的觀眾，絕對也會喜歡這種融合戀愛、懸疑與妖怪世界觀的作品。
🟡《黃泉使者》第二季
📌播出時間：2026年7月4日
📌播出平台：Netflix、動畫瘋、MyVideo、Hami Video 等平台同步更新
《鋼之鍊金術師》作者荒川弘最新奇幻作品《黃泉使者》迎來第二季，故事將延續雙胞胎兄妹與「雙神」之間的謎團，逐步揭露村莊背後的秘密與世界真相。第一季留下大量伏筆，第二季也被不少漫畫迷視為真正進入主線的開始。
🟡《穹廬下的魔女》
📌播出時間：日本7月4日首播；台灣7月5日同步更新
📌播出平台：官方Youtube、動畫瘋、Hami Video、MyVideo 等平台同步更新
Science SARU 繼《膽大黨》後推出的全新歷史動畫，《穹廬下的魔女》以13世紀蒙古帝國為背景，講述奴隸少女希塔拉如何憑藉知識與智慧，在亂世中一步步成為影響帝國命運的「魔女」。精緻畫風加上厚重歷史感，被不少動畫迷視為本季黑馬。
🟡《相反的你和我》第2季
📌播出時間：2026年7月5日
📌播出平台：Netflix、官方Youtube、動畫瘋
沒有轟轟烈烈的戀愛橋段，卻有最貼近青春的悸動，《相反的你和我》描寫性格截然不同的鈴木與谷，從誤解到理解彼此，在細膩日常中慢慢拉近距離，是一部看完會讓人嘴角上揚的青春戀愛喜劇。
🟡《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》第3季
📌播出時間：2026年7月5日起
📌播出平台：Netflix、動畫瘋、MyVideo、Hami Video 等平台同步更新
被譽為「異世界動畫天花板」的《無職轉生》終於迎來第三季，這次將正式進入艾莉絲相關篇章。Studio Bind 持續擔任製作，無論是戰鬥場面、角色心理描寫或世界觀，都依舊維持高水準，是本季必追續作之一。
🟡《二十世紀電氣目錄》
📌播出時間：2026年7月5日起
📌播出平台：Netflix 全球獨家上架
京都動畫全新原創作品，《二十世紀電氣目錄》以架空的20世紀京都為舞台，融合青春、奇幻與蒸氣龐克元素。細膩畫面、電影級運鏡與濃厚京都動畫風格，讓本作從公開以來便成為今年最受矚目的原創動畫之一。
🟡《ONE PIECE HEROINES》
📌播出時間：2026年7月5日日本首播、7月9日上架日本Netflix
📌播出平台：日本富士電視台系播出；台灣平台待公布
改編自官方小說《ONE PIECE novel HEROINES》，首度聚焦《航海王》女性角色的故事，本次動畫化的是「娜美篇」，透過全新劇情補足本篇未曾描寫的日常與冒險，讓粉絲從不同角度認識草帽一行人的人氣角色。
🟡《再見菈菈》
📌播出時間：2026年7月5日
📌播出平台：日本TOKYO MX、BS朝日等；台灣平台待公布
Kinema Citrus成立15周年紀念作品，以《小美人魚》為靈感，描寫化作泡沫的人魚公主在200年後於日本琵琶湖重生，再次尋找愛與生命的意義。《再見菈菈》充滿復古少女動畫氛圍，也是不少人期待的原創作品。
🟡《碧藍航線 微速前進！2！！》
📌播出時間：2026年7月5日起
📌播出平台：動畫瘋、Hami Video、MyVideo 等平台同步更新
不同於《碧藍航線》主線戰鬥，《微速前進！》主打療癒日常，讓艦船少女們展現可愛又輕鬆的一面，適合喜歡角色互動與悠閒節奏的觀眾。
🟡《GRAND BLUE 碧藍之海》第3季
📌播出時間：2026年7月6日
📌播出平台：動畫瘋、Hami Video、MyVideo 等平台同步更新
最鬧的大學生活又回來了！雖然主題是潛水，但大家都知道真正看點是失控日常、瘋狂喝酒與爆笑互動。第三季將帶來更多青春鬧劇，保證笑到停不下來。
🟡《攻殼機動隊》
📌播出時間：2026年7月7日
📌播出平台：Prime Video 全球獨家上架
士郎正宗經典賽博龐克神作《攻殼機動隊》推出全新動畫，由Science SARU操刀製作，重新詮釋草薙素子與公安九課的故事。新版角色設計更貼近漫畫原作，也讓許多老粉絲期待再次踏入這個充滿義體與網路犯罪的未來世界。
🟡《赤河戀影》
📌播出時間：2026年7月7日
📌播出平台：台灣平台待公布
篠原千繪經典少女漫畫《赤河戀影》終於動畫化！現代少女夕梨穿越到古代西台王國，不僅捲入宮廷權力鬥爭，也與皇子凱爾展開跨越時空的命運戀情，對少女漫畫迷來說絕對是今年必追作品。
🟡《與妳相戀到生命盡頭》
📌播出時間：2026年7月7日
📌播出平台：動畫瘋、Hami Video、MyVideo 等平台同步更新
《與妳相戀到生命盡頭》故事以培養魔術兵器的學校為背景，在殘酷戰爭中描寫兩名少女逐漸萌生的情感。作品融合百合、奇幻與戰爭元素，在溫柔情感之中，也帶著令人揪心的沉重氛圍。
🟡《躲在超市後門抽菸的兩人》
📌播出時間：2026年7月9日
📌播出平台：Netflix、ABEMA 同步更新
沒有熱血打鬥，也沒有超能力，《躲在超市後門抽菸的兩人》卻有最貼近現代人的孤獨與溫柔，疲憊的上班族佐佐木，因為與神秘女子田山一起抽菸聊天，逐漸找回生活中的小確幸，是一部充滿成年人氣息的療癒系作品。
🟡《BLEACH 死神 千年血戰篇－禍進譚－》
📌播出時間：2026年7月25日
📌播出平台：Ani-One、動畫瘋等平台同步更新
七月壓軸登場的《BLEACH》死神，最終決戰即將展開！《禍進譚》將迎來主角黑崎一護與滅卻師始祖友哈巴赫的宿命對決，也替長達多年的《千年血戰篇》畫下句點。無論是情懷還是戰鬥場面，都被視為今年夏番最受矚目的作品之一。
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🟡《尼古喵喵》
📌播出時間：2026年7月2日
📌播出平台：日本電視台播出；台灣平台待公布
《尼古喵喵》描述在人類與獸人共存的世界裡，窮困又懶散的獸人少女尼古喵喵，每天過著亂七八糟卻莫名有趣的生活，黑色幽默加上廢萌風格，讓本作成為今年夏番中相當特別的一部。
📌播出時間：2026年7月3日
📌播出平台：動畫瘋、Hami Video、MyVideo 等平台陸續更新
《從後面來的神威先生》故事描述擁有吸引鬼怪體質的女高中生志津香，遇見以超狂方式驅魔的神威先生，兩人攜手解決各種靈異事件。作品融合靈異、喜劇與大量「母湯」的橋段，加上杉田智和擔任主角配音，今年夏天絕對會讓人笑到停不下來。
📌播出時間：2026年7月4日
📌播出平台：官方Youtube、動畫瘋、MyVideo、Hami Video 等平台同步更新
改編自タカキツヨシ同名漫畫，《BLACK TORCH 闇黑燈火》描述能與動物溝通的少年東條甚太郎，因一隻神秘黑貓而捲入人類與妖怪「物怪」的戰爭。忍者、妖怪、超能力加上熱血戰鬥，是今年夏番最受矚目的少年漫畫改編作品之一。
📌播出時間：2026年7月4日
📌播出平台：動畫瘋、愛奇藝國際版
《犬夜叉》、《亂馬½》作者高橋留美子筆下的奇幻作品持續增加中，《MAO 摩緒》故事中，現代少女黃葉菜花與活了900年的陰陽師摩緒，將繼續追查圍繞詛咒與妖怪的真相。熟悉《犬夜叉》的觀眾，絕對也會喜歡這種融合戀愛、懸疑與妖怪世界觀的作品。
📌播出時間：2026年7月4日
📌播出平台：Netflix、動畫瘋、MyVideo、Hami Video 等平台同步更新
《鋼之鍊金術師》作者荒川弘最新奇幻作品《黃泉使者》迎來第二季，故事將延續雙胞胎兄妹與「雙神」之間的謎團，逐步揭露村莊背後的秘密與世界真相。第一季留下大量伏筆，第二季也被不少漫畫迷視為真正進入主線的開始。
📌播出時間：日本7月4日首播；台灣7月5日同步更新
📌播出平台：官方Youtube、動畫瘋、Hami Video、MyVideo 等平台同步更新
Science SARU 繼《膽大黨》後推出的全新歷史動畫，《穹廬下的魔女》以13世紀蒙古帝國為背景，講述奴隸少女希塔拉如何憑藉知識與智慧，在亂世中一步步成為影響帝國命運的「魔女」。精緻畫風加上厚重歷史感，被不少動畫迷視為本季黑馬。
📌播出時間：2026年7月5日
📌播出平台：Netflix、官方Youtube、動畫瘋
沒有轟轟烈烈的戀愛橋段，卻有最貼近青春的悸動，《相反的你和我》描寫性格截然不同的鈴木與谷，從誤解到理解彼此，在細膩日常中慢慢拉近距離，是一部看完會讓人嘴角上揚的青春戀愛喜劇。
📌播出時間：2026年7月5日起
📌播出平台：Netflix、動畫瘋、MyVideo、Hami Video 等平台同步更新
被譽為「異世界動畫天花板」的《無職轉生》終於迎來第三季，這次將正式進入艾莉絲相關篇章。Studio Bind 持續擔任製作，無論是戰鬥場面、角色心理描寫或世界觀，都依舊維持高水準，是本季必追續作之一。
📌播出時間：2026年7月5日起
📌播出平台：Netflix 全球獨家上架
京都動畫全新原創作品，《二十世紀電氣目錄》以架空的20世紀京都為舞台，融合青春、奇幻與蒸氣龐克元素。細膩畫面、電影級運鏡與濃厚京都動畫風格，讓本作從公開以來便成為今年最受矚目的原創動畫之一。
📌播出時間：2026年7月5日日本首播、7月9日上架日本Netflix
📌播出平台：日本富士電視台系播出；台灣平台待公布
改編自官方小說《ONE PIECE novel HEROINES》，首度聚焦《航海王》女性角色的故事，本次動畫化的是「娜美篇」，透過全新劇情補足本篇未曾描寫的日常與冒險，讓粉絲從不同角度認識草帽一行人的人氣角色。
📌播出時間：2026年7月5日
📌播出平台：日本TOKYO MX、BS朝日等；台灣平台待公布
Kinema Citrus成立15周年紀念作品，以《小美人魚》為靈感，描寫化作泡沫的人魚公主在200年後於日本琵琶湖重生，再次尋找愛與生命的意義。《再見菈菈》充滿復古少女動畫氛圍，也是不少人期待的原創作品。
📌播出時間：2026年7月5日起
📌播出平台：動畫瘋、Hami Video、MyVideo 等平台同步更新
不同於《碧藍航線》主線戰鬥，《微速前進！》主打療癒日常，讓艦船少女們展現可愛又輕鬆的一面，適合喜歡角色互動與悠閒節奏的觀眾。
📌播出時間：2026年7月6日
📌播出平台：動畫瘋、Hami Video、MyVideo 等平台同步更新
最鬧的大學生活又回來了！雖然主題是潛水，但大家都知道真正看點是失控日常、瘋狂喝酒與爆笑互動。第三季將帶來更多青春鬧劇，保證笑到停不下來。
📌播出時間：2026年7月7日
📌播出平台：Prime Video 全球獨家上架
士郎正宗經典賽博龐克神作《攻殼機動隊》推出全新動畫，由Science SARU操刀製作，重新詮釋草薙素子與公安九課的故事。新版角色設計更貼近漫畫原作，也讓許多老粉絲期待再次踏入這個充滿義體與網路犯罪的未來世界。
📌播出時間：2026年7月7日
📌播出平台：台灣平台待公布
篠原千繪經典少女漫畫《赤河戀影》終於動畫化！現代少女夕梨穿越到古代西台王國，不僅捲入宮廷權力鬥爭，也與皇子凱爾展開跨越時空的命運戀情，對少女漫畫迷來說絕對是今年必追作品。
📌播出時間：2026年7月7日
📌播出平台：動畫瘋、Hami Video、MyVideo 等平台同步更新
《與妳相戀到生命盡頭》故事以培養魔術兵器的學校為背景，在殘酷戰爭中描寫兩名少女逐漸萌生的情感。作品融合百合、奇幻與戰爭元素，在溫柔情感之中，也帶著令人揪心的沉重氛圍。
📌播出時間：2026年7月9日
📌播出平台：Netflix、ABEMA 同步更新
沒有熱血打鬥，也沒有超能力，《躲在超市後門抽菸的兩人》卻有最貼近現代人的孤獨與溫柔，疲憊的上班族佐佐木，因為與神秘女子田山一起抽菸聊天，逐漸找回生活中的小確幸，是一部充滿成年人氣息的療癒系作品。
📌播出時間：2026年7月25日
📌播出平台：Ani-One、動畫瘋等平台同步更新
七月壓軸登場的《BLEACH》死神，最終決戰即將展開！《禍進譚》將迎來主角黑崎一護與滅卻師始祖友哈巴赫的宿命對決，也替長達多年的《千年血戰篇》畫下句點。無論是情懷還是戰鬥場面，都被視為今年夏番最受矚目的作品之一。