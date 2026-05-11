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賽博龐克始祖！《攻殼機動隊》經典不敗

▲《攻殼機動隊THE GHOST IN THE SHELL》第三波主視覺。（圖／《攻殼機動隊》官網）

《膽大黨》團隊操刀 《攻殼機動隊》新動畫來真的

知名漫畫 IP《攻殻機動隊》原作延伸的全新電視動畫《攻殼機動隊THE GHOST IN THE SHELL》，確定在2026年7月7日登上串流平台 Amazon Prime Video，官方也同步釋出新一波主視覺和宣傳影片，暑期強檔再掀熱議。《攻殼機動隊》最初在1989年由士郎正宗連載，劇情描述2029年，日本經歷大戰後的重建，人類大腦連至網路，身體器官皆為義肢，再透過種種危機，探討人類心靈與機械錯綜複雜的情感，被認為是日本動畫和賽博龐克的經典代表作，至今仍是許多影迷、漫畫迷心中的神作。《攻殼機動隊》由漫畫改編而成的系列電影、電視皆大受歡迎，其中又以導演「押井守」的同名動畫電影最廣為人知，1996年還曾獲得第24屆安妮獎「最佳動畫片」提名。《攻殼機動隊THE GHOST IN THE SHELL》電視動畫團隊為製作《膽大黨》的 Science SARU、導演モコちゃん、劇本統籌圓城塔，參與製作名單亮眼，讓人期待全新的影集。在官方釋出的主視覺及宣傳影片等資訊中，也可以看見作品延續漫畫畫風，許多影迷都表示很期待，尚未公開的主角草薙素子，及其他九課成員的具體聲優陣容也將會是後續關注重點。《攻殼機動隊》新動畫的副標題「THE GHOST IN THE SHELL 」，意思是人造軀殼中的意識，Ghost（靈魂）代表自我意識，是區分人類與 AI 的唯一標準，內容探討靈魂（Ghost）與肉體（Shell）之間的關係，激發讀者面對「存在」的哲學思索。