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致癌毒油已經回收17.422公噸！食藥署再強調：未下架者將重罰

截至今天中午12時，受影響產品共18個品項，已統計完成的6個品項累計共回收17.422公噸。

▲食藥署今（3）日表示，截至今天中午12時，受影響產品共18個品項，已統計完成的6個品項累計共回收17.422公噸。（圖／台北市衛生局提供）

致癌毒沙拉油最新受影響品牌、餐廳！官方聲明總覽一次看

（不斷更新）

▲桂冠沙拉也受到毒沙拉油的風波影響，官方聲明，消費者若持有「桂冠原味沙拉」（100g、200g、500g）並且效期介於7月8日至7月15日的產品可以退費或退貨。。（圖／桂冠實業網站）

▲中聯油脂旗下大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，下游224家業者受到波及，其中老協珍米漢堡也慘中鏢。（圖／老協珍官網）

▲王品集團旗下多品牌南部門市受到毒沙拉油影響，王品集團表示，長期向國內知名大廠採購油品，皆具備合格檢驗證明，對於上游源頭廠商發生的事件，我們深感遺憾與歉意。（圖／王品提供）

▲量販店萬家福、大全聯、超市樂家康、全聯都發聲明表示，第一時間啟動相關商品下架作業並停止販售，消費者可持發票到門市退貨。（圖／記者周淑萍攝）

▲麥當勞、肯德基、漢堡王等速食業者都發聲明表示，沒有使用到不合格批號的油品，請消費者安心。（圖／記者張嘉哲攝）

國內爆發致癌毒油風波，中聯油脂供應給泰山、福壽、福懋等品牌的大豆沙拉油原料，檢出致癌物「苯駢芘」超標，總計1300公噸，許多餐廳、餐飲品牌甚至酒店都受到影響，民眾也擔憂自己到底有沒有把這些毒油吃下肚。《NOWNEWS》本文特別整理目前最新受到影響餐廳、酒店等各行各業清單、官方聲明、食藥署最新回收進度等，帶民眾一次掌握最新狀況。食藥署今（3）日表示，食藥署強調，未依期限完成下架者，最高可依《食安法》開罰300萬元。食藥署提到，目前《食品中污染物質及毒素衛生標準》已針對食用油訂定苯駢芘（BaP）限量標準，每公斤不得超過2.0微克，只要超標就必須依法下架回收。另外，也針對4種多環芳香族碳氫化合物（PAH4）訂有監測指標值，若業者自主檢驗超標，必須立即找出污染來源並提出改善措施。爭鮮迴轉壽司：官方表示，針對油品原料相關資訊，第一時間已完成內部盤點，目前門市及相關庫存已無本次公告相關油品，後續也將全力配合主管機關各項稽查及調查作業。味王泡麵：官方聲明，公司於接獲供應商福懋油脂通知後，第一時間即啟動緊急應變機制，不僅全面停用福懋所有大豆油品，也立即停止相關半成品及成品出貨，並主動向主管機關通報，配合啟動回收作業。消費者若購買到原汁牛肉湯麵、紅燒牛肉湯麵、十三香麻辣拌麵、燻香素雞湯麵、金味王紅燒牛肉麵、素食麵、辣辣麻辣燙湯麵及辣辣海鮮湯麵，可持發票或產品實體商品，自即日起至8月31日前向原購買通路辦理退貨。卜蜂食品：發言人劉明哲指出，主要是用到該批油品的產品是炒飯類、義大利麵類等，主要客戶是各大超商、超市，已經主動通知下架、回收相關產品。桂冠實業：官方發布聲明稿表示，公司已啟動內部查核及相關應變機制，消費者若持有「桂冠原味沙拉」（100g、200g、500g）並且效期介於7月8日至7月15日的產品可以退費或退貨。華南食品：向福懋油脂進貨9000公斤大豆沙拉油已全部投入生產，產出芝麻醬、玉筍、酸辣鮮筍及蘿蔔罐頭等4項產品，並出口至日本、美國、加拿大及紐西蘭，商品全部封查，配合追蹤處理。聯華食品：官方發布聲明表示，「荷卡炙燒明太子鮭魚烤飯糰」、「荷卡極上經典飯糰」冷凍商品均受到影響，第一時間已緊急通知各通路下架回收。旗下元本山、可樂果、萬歲牌、卡迪那、滿天星及荷卡廚坊等休閒零食均未使用，消費者可安心食用。老協珍：業者透露第一時間啟動內部原料與品項盤點，發現旗下「TOMMI湯米白醬鱈魚排米漢堡」使用到所涉大豆沙拉油，目前依自主管理機制主動啟動回收作業；剩餘544盒尚未出貨，已於工廠完成匡列並停止出貨。路易莎：官方表示，目前門市及倉庫油品安全無虞，門市及倉庫皆已無該問題批次之油品原料，全面回收銷毀有疑慮產品，惟針對部分使用該批次油品製作之產品，已同步啟動全面自主回收下架，並由總公司統一銷毀。晶華酒店：官方表示，該批號油品，僅曾使用於員工餐廳，旗下所有對外營業餐廳皆未使用，目前對外供餐均正常無虞。王品集團：官方表示，在高雄市及屏東縣18家門市、青花驕的青麻椒鍋底，以及萬鮮的零售罐裝沙茶醬，確實曾經使用到受影響批號之油品。我們長期向國內知名大廠採購油品，皆具備合格檢驗證明。對於上游源頭廠商發生的事件，我們深感遺憾與歉意。OKmart超商：官方聲明，店內販售「泰山大豆沙拉油600ml」已於第一時間停止販售及下架作業，並配合供應商及主管機關辦理相關事宜，以維護消費者權益，針對本次回收商品，消費者持購買的發票與商品，即可至全市門市依照正常流程辦理退費。7-11、全家、萊爾富：三家超商聲明都指出，沒有販售相關產品，架上商品都符合食安規範。全聯、大全聯：官方聲明，第一時間啟動相關商品下架作業並停止販售。消費者憑原交易完整發票及商品，至當時購物的分店，門市將全力協助辦理退貨事宜。萬家福量販、樂家康超市：官方聲明，目前已將泰山不飽和健康沙拉油等兩款商品預防性下架，待供檢驗合格後再恢復上架；消費者若對購買商品有疑慮，可持發票到萬家福、樂家康門市辦理退換貨。愛買：官方聲明，泰山不飽和沙拉油跟泰山沙拉油已於7月1日早上的第一時間就已下架，其餘油品並未販售。至於退貨規則，需消費者向泰山進行退貨。瓦城集團：餐廳目前皆無使用不合格批號的油品，產品正常供應，請消費者安心。麥當勞、肯德基、漢堡王：聲明皆指出沒有使用到不合格批號的油品，請消費者安心。拿波里炸雞、頂呱呱、繼光香香雞：聲明皆指出沒有使用到不合格批號的油品，請消費者安心。