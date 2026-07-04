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中聯油脂致癌沙拉油風暴持續擴大！台中市食安處（3）日公布第二波稽查結果，問題油品的違規批號已激增至30個，風暴不僅掃向福懋、福壽、泰山等三大油品巨頭，台中本地更有53家下游業者淪陷。令人憂心的是，毒油防線已遭突破，中市共24所中小學的營養午餐、6處社福機構，甚至1家產後護理之家的月子餐皆驚傳誤用。市府目前已跨局處緊急攔截全面下架，並揚言對隱匿業者祭出300萬重罰。根據食安處比對福懋、福壽及泰山等三家大廠提供的下游流向資料，扣除重複名單後，確認台中市內共有53家下游業者曾進貨相關油品。目前各通路均已完成問題油品下架，並持續辦理回收作業。截至最新統計，福壽實業因全國出貨擴大至149家業者，目前已累計回收5,873公斤；福懋興業全國出貨維持138家，已回收7,758公斤。兩大廠累計回收量已突破1.3萬公斤。至於泰山企業部分，目前掌握其出貨至台中下游業者共13家，回收公斤數則由源頭主管機關彰化縣政府持續追蹤。然而，這波問題油品的流向也引發社會高度關注。社會局轄管的6處社區照顧關懷據點、3家老人福利機構、2家身心障礙福利機構及1家兒少安置機構，先前皆曾使用案內油品，所幸目前均已立即停止使用。此外，衛生局針對全市159家醫療及照護機構進行全面清查並完成回報，除了其中1家產後護理之家的委外月子餐業者曾使用相關油品外，其餘機構均安全過關，未使用案內問題油品。在校園食安部分同樣拉起紅燈。教育局表示，配合查出新增的問題油品批號後，已立即展開校園午餐全面清查。結果確認共有2家團膳業者於今年4月至6月期間，曾使用相關問題油品，供餐對象涵蓋7所高中、4所國中、13所國小及1家實驗教育機構，共計24所學校及1家實驗教育機構受到波及。教育局強調，已在第一時間要求相關團膳業者立即停止使用、完成封存並更換合格油品，同時保存進貨及使用紀錄以配合衛生單位調查，並已通知校方主動向家長說明，全力守護學生用餐安全。針對製造商中聯油脂公司是否依規定辦理通報，中市食安處表示目前已著手進一步調查釐清。倘若查獲違反「食品安全衛生管理法」或「台中市食品安全衛生管理自治條例」等規定，市府將依法嚴厲裁處。食安處嚴正重申，清查期間內，不論是生產源頭或下游通路，如發現任何業者有規避、隱匿、未依規定通報或未落實下架回收等違法情形，將依法重罰，最重可處300萬元罰鍰，絕不寬貸。