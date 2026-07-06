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萬用調味粉帶到台灣出事！她寄回慘卡關：差點變成毒梟

▲美國連鎖超市Trader Joe’s販售的「Everything But The Bagel Sesame Seasoning Blend」調味粉人氣高，但因成分含有罌粟籽（poppy seeds），根據法規不可攜帶回台。（圖／Taiwan in San Francisco-駐舊金山臺北經濟文化辦事處﻿臉書）

發現這款產品之所以無法寄到台灣，是因成分含有罌粟籽（poppy seeds），提醒大眾「不要把這款調味料帶回或寄回台灣喔，內容物有罌粟種子。雖然是美國常見的調味料，我寄回去台灣就整箱被扣幾個月，還要開庭審理可否發回，文末忍不住自嘲「不小心就變成毒梟了。」

罌粟籽是二級毒品！日本七味粉也曾加入提味

部分日本七味粉也被發現添加罌粟籽，以此增加風味，廠商也會在瓶裝以日文標示「けしの実、芥子」代表。提醒民眾回台前務必注意相關法規，以免觸法，得不償失。