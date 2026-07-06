知名美國連鎖超市Trader Joe’s販售的「Everything But The Bagel Sesame Seasoning Blend」調味粉人氣相當高，因其鹹香酥脆的百搭風味在社群網路上爆紅，還能撒在吐司、沙拉裡，被許多料理達人、網紅推薦，並擁有「萬用調味料」稱號。但近日有民眾表示，從美國將這款調味粉寄回台灣，卻慘遭海關扣留，原因在於成分含有「罌粟籽（poppy seeds）」，其在台灣被列為二級毒品，更被財政部關務署名列禁止攜帶名單中。
萬用調味粉帶到台灣出事！她寄回慘卡關：差點變成毒梟
一名網友日前在Threads發文，表示在4月時將知名調味料「Everything But The Bagel Sesame Seasoning Blend」從美國寄出，5月時卻卡在海關，6月查詢時才發現整箱遭到扣押，目前仍在等候通知，好在人不用出庭。
原PO貼出調味料照片，發現這款產品之所以無法寄到台灣，是因成分含有罌粟籽（poppy seeds），提醒大眾「不要把這款調味料帶回或寄回台灣喔，內容物有罌粟種子。雖然是美國常見的調味料，我寄回去台灣就整箱被扣幾個月，還要開庭審理可否發回，文末忍不住自嘲「不小心就變成毒梟了。」
貼文曝光後，隨即引來不少人留言討論，「真的需要不斷散播分享，罌粟籽在台灣是二級毒品」、「以後買東西寄回台灣要先看清楚成份」、「沒想到這種調味料居然也會有」。
罌粟籽是二級毒品！日本七味粉也曾加入提味
根據財政部關務署公告禁止攜帶名單，第一項就明確寫道「毒品危害防制條例第2條1所列毒品，及非醫師處方或非醫療性之管制藥品」，其中就包含海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼、罌粟或罌粟籽、古柯、安非他命、吩坦尼、大麻、大麻籽等，罌粟籽便在名單中。
根據台灣《毒品危害防制條例》規定，罌粟被明列第二級毒品，為管制藥物，絕對禁止攜帶入境。除了Everything But The Bagel Sesame Seasoning Blend被點名含有以外，部分日本七味粉也被發現添加罌粟籽，以此增加風味，廠商也會在瓶裝以日文標示「けしの実、芥子」代表。提醒民眾回台前務必注意相關法規，以免觸法，得不償失。
資料來源：財政部關務署、毒品危害防制條例
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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貼文曝光後，隨即引來不少人留言討論，「真的需要不斷散播分享，罌粟籽在台灣是二級毒品」、「以後買東西寄回台灣要先看清楚成份」、「沒想到這種調味料居然也會有」。
罌粟籽是二級毒品！日本七味粉也曾加入提味
根據財政部關務署公告禁止攜帶名單，第一項就明確寫道「毒品危害防制條例第2條1所列毒品，及非醫師處方或非醫療性之管制藥品」，其中就包含海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼、罌粟或罌粟籽、古柯、安非他命、吩坦尼、大麻、大麻籽等，罌粟籽便在名單中。
根據台灣《毒品危害防制條例》規定，罌粟被明列第二級毒品，為管制藥物，絕對禁止攜帶入境。除了Everything But The Bagel Sesame Seasoning Blend被點名含有以外，部分日本七味粉也被發現添加罌粟籽，以此增加風味，廠商也會在瓶裝以日文標示「けしの実、芥子」代表。提醒民眾回台前務必注意相關法規，以免觸法，得不償失。
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