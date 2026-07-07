為了緩解高齡化社會的扶養負擔，全台各縣市政府陸續針對全民健康保險祭出銀髮族福利。針對無工作長輩每月需自付的 826 元保費，包含最新拍板的嘉義市在內，共計 7 個縣市相繼推動「長者健保費全額補助」，長輩一年最高可省下近萬元。以下完整盤點全台最新 7 縣市的補助資格與上路時間。
🟡最新加入！嘉義市與苗栗縣 7 月試辦開跑
今年 7 月起有兩個縣市推出全新福利，其中最新公告的嘉義市預估將有 1 萬 1,450 名長輩受益：
嘉義市（2026年7月1日起試辦）：凡設籍嘉義市滿 6 個月且年滿 80 歲以上之長者，享有健保費全額補助（每月最高 826 元）。採免申請機制，市府會主動介接資料審查。
苗栗縣（2026年7月起試辦）：居住於苗栗縣且年滿 80 歲以上的長者，享有健保費全額免費（每月最高 826 元），同樣由縣府主動對接辦理。
🟡新竹市預計第四季上路 其餘4縣市已實施
除了 7 月新制外，全台還有 5 個縣市已經實施或即將擴大長者健保補助，多數皆採免申請、由政府主動造冊代繳的便民模式：
屏東縣（2026年7月起分階段，設有排富限制）：7 月起優先補助「65至69歲之中低收入戶長輩」；2027年1月起擴大至設籍滿 1 年之 65 歲以上長者（原住民滿 55 歲）。限綜合所得稅率在 5%（含）以下者才可享有。
新竹市（預計2026年Q4實施）：設籍新竹市年滿 65 歲以上長者（原住民滿 55 歲），且目前未獲其他機關全額補助者。本計畫不設排富條款，每人每月最高補助 826 元。
花蓮縣（已擴大實施）：設籍花蓮縣滿 1 年以上、且年滿 65 歲以上長者，每人每月最高補助 826 元。
台東縣（已上路）：設籍台東縣滿 1 年以上、年滿 70 歲以上長者，且年度內國內居住超過 183 天，不設排富條款。
南投縣（已上路）：年滿 65 歲以上老人（原住民滿 55 歲），每月 826 元自付額由縣府全額負擔，流程完全自動化。
地方政府特別提醒，多數補助皆由各縣市社會處主動與健保署進行資料對接減免，符合資格的長輩請勿自行辦理退保，以免影響自身的投保權益。
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今年 7 月起有兩個縣市推出全新福利，其中最新公告的嘉義市預估將有 1 萬 1,450 名長輩受益：
嘉義市（2026年7月1日起試辦）：凡設籍嘉義市滿 6 個月且年滿 80 歲以上之長者，享有健保費全額補助（每月最高 826 元）。採免申請機制，市府會主動介接資料審查。
苗栗縣（2026年7月起試辦）：居住於苗栗縣且年滿 80 歲以上的長者，享有健保費全額免費（每月最高 826 元），同樣由縣府主動對接辦理。
除了 7 月新制外，全台還有 5 個縣市已經實施或即將擴大長者健保補助，多數皆採免申請、由政府主動造冊代繳的便民模式：
屏東縣（2026年7月起分階段，設有排富限制）：7 月起優先補助「65至69歲之中低收入戶長輩」；2027年1月起擴大至設籍滿 1 年之 65 歲以上長者（原住民滿 55 歲）。限綜合所得稅率在 5%（含）以下者才可享有。
新竹市（預計2026年Q4實施）：設籍新竹市年滿 65 歲以上長者（原住民滿 55 歲），且目前未獲其他機關全額補助者。本計畫不設排富條款，每人每月最高補助 826 元。
台東縣（已上路）：設籍台東縣滿 1 年以上、年滿 70 歲以上長者，且年度內國內居住超過 183 天，不設排富條款。
南投縣（已上路）：年滿 65 歲以上老人（原住民滿 55 歲），每月 826 元自付額由縣府全額負擔，流程完全自動化。