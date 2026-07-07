台灣人遇到颱風天就想吃泡麵！泡麵真的是垃圾食物嗎？強颱巴威路徑直衝北台灣，民眾囤貨罐頭準備煮「颱風麵」前，營養師媽媽曉晶表示，別把加工食品問題看得太嚴重，她教授「9大妙招」補足整個餐盤平衡，加入足量蔬菜、肉片、豆腐、或多打一顆蛋，都有助於偶爾應急吃了也不罪惡，也提醒仍要注意高鈉、添加物、飽和脂肪酸及精緻澱粉等問題。
颱風天就想吃泡麵！泡麵真的是垃圾食物嗎？如何煮「颱風麵」
台灣每到夏天迎接颱風季，習慣在家裡囤貨幾包泡麵，風雨太大無法出門時，也有方便簡單就能上桌的熱騰騰美食，可以飽足一餐。除了快速的泡麵，「颱風麵」更是不少台灣人都有的共同記憶。
颱風天在家如何煮「颱風麵」？
當外面風雨交加，媽媽常常進廚房沒多久就變出一碗香噴噴的「颱風麵」，只要把麵條煮熟，加入「同榮茄汁鯖魚罐頭」、或「新東陽辣味肉醬罐頭」，再丟進一些冰箱剩下的青菜葉、火鍋料或打個蛋，很快就能上桌，暖心又暖胃。
泡麵真的是垃圾食物嗎？
事實上，泡麵因麵體多經過油炸，調味包又多為「高油、高鈉、高飽和脂肪」組成，不只營養成分低，還缺乏膳食纖維與蛋白質。
營養師教「9大妙招」！颱風天吃泡麵也能「餐盤平衡」不罪惡
營養師媽媽曉晶表示，颱風天的一碗熱騰騰泡麵，既方便又能帶來滿滿的慰藉。她引用2026年6月《American Journal of Public Health》一篇研究，分析2009至2018年間，超過萬名沒有慢性疾病的成年人，探討超加工食品攝取量與整體飲食品質對心臟代謝健康的影響。
研究結果顯示，「整體飲食品質與心臟代謝健康的關聯，會比單看超加工食品攝取量更為一致！」
營養師媽媽曉晶提醒大家，不應該只執著於「是不是加工食品」，更要全面檢視自己飲食情況：這一餐有沒有足夠的蛋白質？有沒有蔬菜或膳食纖維？鈉含量會不會太高？一整天下來，食物種類是不是太單一？等問題。不只看「泡麵本身」，更應該看的是「整個餐盤」有沒有平衡完整！
由於颱風前後，蔬菜、水果、葉菜類不只不好買，還常常價格飆漲到買不下去，只好變成多買泡麵、罐頭、餅乾、冷凍食品當存糧，導致餐盤很容易演變成「澱粉多、鈉多、纖維少、蛋白質不穩定」的窘境。營養師媽媽曉晶教授「9大妙招」，讓大家偶爾吃泡麵也能兼顧健康不罪惡。
1、泡麵先減量調味包！湯不要喝完
泡麵最大的問題之一是鈉含量相當高。營養師媽媽曉晶建議，調味包最好只放半包至2/3包，而且不要把湯喝完。尤其提醒，高血壓、腎臟病或需限鈉者更需留意。
2、泡麵務必加1～2份蛋白質
補足蛋白質能提升飽足感和營養完整度！最簡單的方法是，在泡麵裡加一顆蛋，或半盒豆腐、肉片、雞胸肉、鮪魚、毛豆等原型食物。
3、颱風天「冷凍蔬菜」是好幫手
避免颱風天吃不到蔬菜，民眾可考慮颱風前，備糧採買冷凍花椰菜、菠菜、玉米筍等，無論煮麵、炒飯、煮湯都可以加，總比完全沒吃菜來得好。
4、以根莖類和菇類補纖維
颱風天想買也買不到葉菜類時，可以選擇較耐久放的根莖類，像是紅蘿蔔、玉米筍、洋蔥、菇類、木耳等，而南瓜、地瓜、玉米也可部分取代白飯或麵，增加全穀雜糧纖維。
5、紫菜蛋花湯是颱風天加分纖維！
營養師媽媽曉晶推薦，颱風天想要增加纖維量，選擇乾燥紫菜、海帶芽、蛋，煮碗紫菜蛋花湯是很方便的組合，可補充蛋白質和海藻纖維。但若是使用乾燥湯包、即食湯塊，要留意調味海帶芽的鈉含量通常不低，建議調味時減量，不建議喝湯。
6、乾燥食物很方便，留意鈉含量！
現在也有許多乾燥蔬菜，像是紫菜、海帶芽、乾香菇、乾木耳都是不錯的選擇。但她也提醒，調味海苔、即食湯包、泡菜包、罐頭湯品需特別注意鈉含量。
7、水果罐頭和果汁不能取代天然水果
若短時間內買不到水果，可接受水果量減少；但不建議用果汁或糖水罐頭替代。因為果汁缺乏纖維，糖水罐頭易增糖分。
8、罐頭選擇「低鈉、原味、水煮」為佳
颱風天的備糧，常見鮪魚、鯖魚、玉米、豆類罐頭。優先選擇水煮、低鈉、原味的烹調原則。若鈉含量過高，可瀝掉湯汁或搭配大量蔬菜、豆腐。
9、每餐必看「飲食三重點」
颱風天不求完美，但可檢查一餐是否包含：1～2份澱粉（麵、飯、地瓜）／2～3份蛋白質（蛋、豆腐、肉、豆類）／2～3份纖維來源（冷凍蔬菜、菇類、木耳）。
營養師媽媽曉晶提醒，颱風天飲食，不需要做到完美。即使煮泡麵吃時，若能補足上述飲食三重點，就比單純吃麵加調味包來得營養完整許多。但也不必將泡麵視為「罪惡食物」，重點是不要連續好幾餐都只有澱粉、油脂和高鈉調味；飲食健康，不是只看某一種食物「能不能吃」，而是將「整體餐盤」補得完整。
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台灣每到夏天迎接颱風季，習慣在家裡囤貨幾包泡麵，風雨太大無法出門時，也有方便簡單就能上桌的熱騰騰美食，可以飽足一餐。除了快速的泡麵，「颱風麵」更是不少台灣人都有的共同記憶。
颱風天在家如何煮「颱風麵」？
當外面風雨交加，媽媽常常進廚房沒多久就變出一碗香噴噴的「颱風麵」，只要把麵條煮熟，加入「同榮茄汁鯖魚罐頭」、或「新東陽辣味肉醬罐頭」，再丟進一些冰箱剩下的青菜葉、火鍋料或打個蛋，很快就能上桌，暖心又暖胃。
泡麵真的是垃圾食物嗎？
事實上，泡麵因麵體多經過油炸，調味包又多為「高油、高鈉、高飽和脂肪」組成，不只營養成分低，還缺乏膳食纖維與蛋白質。
營養師媽媽曉晶表示，颱風天的一碗熱騰騰泡麵，既方便又能帶來滿滿的慰藉。她引用2026年6月《American Journal of Public Health》一篇研究，分析2009至2018年間，超過萬名沒有慢性疾病的成年人，探討超加工食品攝取量與整體飲食品質對心臟代謝健康的影響。
研究結果顯示，「整體飲食品質與心臟代謝健康的關聯，會比單看超加工食品攝取量更為一致！」
營養師媽媽曉晶提醒大家，不應該只執著於「是不是加工食品」，更要全面檢視自己飲食情況：這一餐有沒有足夠的蛋白質？有沒有蔬菜或膳食纖維？鈉含量會不會太高？一整天下來，食物種類是不是太單一？等問題。不只看「泡麵本身」，更應該看的是「整個餐盤」有沒有平衡完整！
由於颱風前後，蔬菜、水果、葉菜類不只不好買，還常常價格飆漲到買不下去，只好變成多買泡麵、罐頭、餅乾、冷凍食品當存糧，導致餐盤很容易演變成「澱粉多、鈉多、纖維少、蛋白質不穩定」的窘境。營養師媽媽曉晶教授「9大妙招」，讓大家偶爾吃泡麵也能兼顧健康不罪惡。
1、泡麵先減量調味包！湯不要喝完
泡麵最大的問題之一是鈉含量相當高。營養師媽媽曉晶建議，調味包最好只放半包至2/3包，而且不要把湯喝完。尤其提醒，高血壓、腎臟病或需限鈉者更需留意。
2、泡麵務必加1～2份蛋白質
補足蛋白質能提升飽足感和營養完整度！最簡單的方法是，在泡麵裡加一顆蛋，或半盒豆腐、肉片、雞胸肉、鮪魚、毛豆等原型食物。
3、颱風天「冷凍蔬菜」是好幫手
避免颱風天吃不到蔬菜，民眾可考慮颱風前，備糧採買冷凍花椰菜、菠菜、玉米筍等，無論煮麵、炒飯、煮湯都可以加，總比完全沒吃菜來得好。
4、以根莖類和菇類補纖維
颱風天想買也買不到葉菜類時，可以選擇較耐久放的根莖類，像是紅蘿蔔、玉米筍、洋蔥、菇類、木耳等，而南瓜、地瓜、玉米也可部分取代白飯或麵，增加全穀雜糧纖維。
5、紫菜蛋花湯是颱風天加分纖維！
營養師媽媽曉晶推薦，颱風天想要增加纖維量，選擇乾燥紫菜、海帶芽、蛋，煮碗紫菜蛋花湯是很方便的組合，可補充蛋白質和海藻纖維。但若是使用乾燥湯包、即食湯塊，要留意調味海帶芽的鈉含量通常不低，建議調味時減量，不建議喝湯。
現在也有許多乾燥蔬菜，像是紫菜、海帶芽、乾香菇、乾木耳都是不錯的選擇。但她也提醒，調味海苔、即食湯包、泡菜包、罐頭湯品需特別注意鈉含量。
7、水果罐頭和果汁不能取代天然水果
若短時間內買不到水果，可接受水果量減少；但不建議用果汁或糖水罐頭替代。因為果汁缺乏纖維，糖水罐頭易增糖分。
8、罐頭選擇「低鈉、原味、水煮」為佳
颱風天的備糧，常見鮪魚、鯖魚、玉米、豆類罐頭。優先選擇水煮、低鈉、原味的烹調原則。若鈉含量過高，可瀝掉湯汁或搭配大量蔬菜、豆腐。
9、每餐必看「飲食三重點」
颱風天不求完美，但可檢查一餐是否包含：1～2份澱粉（麵、飯、地瓜）／2～3份蛋白質（蛋、豆腐、肉、豆類）／2～3份纖維來源（冷凍蔬菜、菇類、木耳）。
營養師媽媽曉晶提醒，颱風天飲食，不需要做到完美。即使煮泡麵吃時，若能補足上述飲食三重點，就比單純吃麵加調味包來得營養完整許多。但也不必將泡麵視為「罪惡食物」，重點是不要連續好幾餐都只有澱粉、油脂和高鈉調味；飲食健康，不是只看某一種食物「能不能吃」，而是將「整體餐盤」補得完整。
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