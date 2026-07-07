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啦啦隊女神李多慧日前豪氣包下海底撈宴請近百位粉絲，卻傳出現場有人狂點和牛卻不吃、甚至任意浪費食物，引發網友討論。對此，李多慧後援會今（7）日發文澄清，強調相關傳聞並非事實，更直言是「莫名其妙的謠言」。李多慧日前舉辦海底撈百人宴，大方請粉絲吃飯，活動結束後卻有網路傳聞指出，現場有人狂點和牛卻沒吃完，甚至直接丟棄，讓不少網友質疑是否造成食物浪費。對此，後援會發文表示：「多慧請海底撈那天，並沒有粉絲做任何浪費，更沒有什麼狂點和牛然後不吃丟在那邊。」更忍不住表示，「這種莫名其妙的謠言不知道從何而來，是想要把李多慧的粉絲們都歸類成『毫無節制之徒』嗎？」後援會也還原當天情況，指出活動一開始、尚未點餐前，現場主持人拉拉就已提醒大家「千萬不要有浪費的行為」，希望所有人都能珍惜李多慧請客的心意，因此現場並未出現外界所傳的浪費情形。至於不少人好奇這場百人宴究竟花費多少錢，後援會則賣關子表示，「想要知道李多慧幫各位花了多少錢，就請接下來等她的YouTube頻道吧」，預告屆時將揭曉答案。