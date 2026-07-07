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知情15天未通報 彰化認定泰山「延遲通報、規避調查」

台灣爆發致癌油食安風暴，各縣市陸續祭出重罰。繼台中市政府依《食安法》對中聯油脂、福壽實業及福懋油脂3家公司，各裁處最高300萬元罰鍰、合計900萬元後，彰化縣政府今（7）日也宣布重罰泰山企業，認定其涉及「延遲通報」及「規避調查」兩項重大違規，各裁罰300萬元，合計開罰600萬元。中聯油脂生產的大豆沙拉油日前被驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標4倍。台中市長盧秀燕今天宣布，針對轄內涉及問題油品的中聯油脂、福壽實業及福懋油脂3家公司，依《食品安全衛生管理法》裁處最高罰鍰，每家公司各罰300萬元；至於設籍彰化縣的泰山企業進貨291公噸，則由彰化縣政府依法裁處。彰化縣衛生局表示，經調查發現，泰山公司早在6月15日參加中聯油脂召開的品保聯繫會議時，就已得知4月4日製造的大豆沙拉油疑有問題，卻直到6月30日才向彰化縣衛生局主動通報，期間未即時向主管機關反映食安風險。彰化縣衛生局指出，7月1日前往泰山公司稽查時，業者未完整說明問題油品的發現經過、後續處置流程，以及曾於6月15日參與中聯品保聯繫會議等重要事實，影響主管機關掌握案情及風險管控時效。衛生局認定，泰山公司涉及「延遲通報」及「規避調查」兩項重大違規，已違反《食品安全衛生管理法》第7條及第41條規定，並依同法第47條，分別裁處300萬元罰鍰，合計600萬元。涉及刑責部份，已分別移送台中與彰化地檢署展開偵辦。彰化縣衛生局今天再度派員前往泰山公司稽查、製作筆錄，並取得相關佐證資料。局長葉彥伯表示，泰山公司說明，6月15日得知油品可能有異常後，希望先完成自主檢驗確認，因此未立即通報主管機關。葉彥伯強調，食品業者一旦發現產品可能涉及食品安全風險，就應立即依法通報主管機關，讓政府及早啟動稽查、下架及風險管控措施，而非等待自行確認結果後才通報，否則將錯失防堵食安風險的黃金時間。