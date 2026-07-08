強烈颱風巴威持續朝台灣逼近，暴風圈最快周五傍晚開始籠罩北部、東部、中部及南部內陸，周六晚間才會逐步遠離，全台都要嚴防強風豪雨。隨著各地陸續展開防颱準備。除了儲備生活用品外，營養師雷小玲也表示，颱風天不用只靠泡麵充飢，只要掌握主食、蛋白質及蔬菜三大類食材自由搭配，就能快速做出營養均衡的一餐。
營養師分享「無雷颱風餐」！掌握三大類食材最均衡
雷小玲營養師曾在臉書粉專發文表示，颱風天除了泡麵加蛋、加青菜外，其實還有不少營養又簡單的吃法。她建議只要備妥「主食類、蛋白質、蔬菜」三大類食材，再依照喜好自由搭配，就是一份完整又均衡的餐點。
🟡主食：玉米、燕麥、地瓜、馬鈴薯。
🟡蛋白質：雞蛋、滴雞精、水漬鮪魚罐、麵筋罐、冷凍毛豆、盒裝豆腐、豆漿。
🟡蔬菜：小黃瓜、胡蘿蔔、洋蔥、乾香菇、乾海帶芽。
四種搭配方式一次看 泡麵不是颱風天唯一選擇
雷小玲也分享幾種簡單料理組合，提供民眾防颱期間參考。
◼︎燕麥粥搭配麵筋、煎蛋，再加上小黃瓜、涼拌海帶芽。
◼︎利用滴雞精煮成雞湯燕麥粥，再加入雞蛋與香菇。
◼︎玉米、馬鈴薯、地瓜蒸熟後，搭配水漬鮪魚或毛豆，再配洋蔥或胡蘿蔔炒蛋。
◼︎馬鈴薯洋蔥鮪魚沙拉，搭配高纖無糖豆漿。
雷小玲表示，颱風天不是只能煮泡麵，只要花點巧思，就能利用家中現有食材搭配出簡單又有營養的「颱風餐」。
巴威颱風路徑趨於一致 周五起北台灣風雨增強
巴威颱風持續朝台灣方向接近，目前各國模式對巴威後續路徑的看法已逐漸一致，路徑變動幅度不大。依目前預估，巴威將逐漸接近台灣北部附近海面，颱風中心掠過台灣附近的機率偏高，但直接登陸台灣的機率仍偏低。
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威接近台灣時雖可能略為減弱，但預估仍會維持強烈颱風等級。周五白天開始，各地風勢就會明顯增強，降雨主要集中在北部及宜蘭，屬於颱風外圍環流帶來的降雨。
到了周六，颱風對台灣的影響將更加明顯。黃恩鴻指出，北部因距離暴風圈及颱風中心較近，風雨都會相當顯著，苗栗、新竹、桃園及新北山區都需要特別留意，台中以北平地也要慎防持續降雨，北部山區更可能出現豪雨等級以上降雨。
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雷小玲營養師曾在臉書粉專發文表示，颱風天除了泡麵加蛋、加青菜外，其實還有不少營養又簡單的吃法。她建議只要備妥「主食類、蛋白質、蔬菜」三大類食材，再依照喜好自由搭配，就是一份完整又均衡的餐點。
🟡主食：玉米、燕麥、地瓜、馬鈴薯。
🟡蛋白質：雞蛋、滴雞精、水漬鮪魚罐、麵筋罐、冷凍毛豆、盒裝豆腐、豆漿。
🟡蔬菜：小黃瓜、胡蘿蔔、洋蔥、乾香菇、乾海帶芽。
雷小玲也分享幾種簡單料理組合，提供民眾防颱期間參考。
◼︎燕麥粥搭配麵筋、煎蛋，再加上小黃瓜、涼拌海帶芽。
◼︎利用滴雞精煮成雞湯燕麥粥，再加入雞蛋與香菇。
◼︎玉米、馬鈴薯、地瓜蒸熟後，搭配水漬鮪魚或毛豆，再配洋蔥或胡蘿蔔炒蛋。
◼︎馬鈴薯洋蔥鮪魚沙拉，搭配高纖無糖豆漿。
雷小玲表示，颱風天不是只能煮泡麵，只要花點巧思，就能利用家中現有食材搭配出簡單又有營養的「颱風餐」。
巴威颱風持續朝台灣方向接近，目前各國模式對巴威後續路徑的看法已逐漸一致，路徑變動幅度不大。依目前預估，巴威將逐漸接近台灣北部附近海面，颱風中心掠過台灣附近的機率偏高，但直接登陸台灣的機率仍偏低。
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威接近台灣時雖可能略為減弱，但預估仍會維持強烈颱風等級。周五白天開始，各地風勢就會明顯增強，降雨主要集中在北部及宜蘭，屬於颱風外圍環流帶來的降雨。
到了周六，颱風對台灣的影響將更加明顯。黃恩鴻指出，北部因距離暴風圈及颱風中心較近，風雨都會相當顯著，苗栗、新竹、桃園及新北山區都需要特別留意，台中以北平地也要慎防持續降雨，北部山區更可能出現豪雨等級以上降雨。
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