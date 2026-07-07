《ONE PIECE》（航海王）全新動畫《ONE PIECE HEROINES》近日於日本播出，以人氣角色娜美為主角，帶來不同於原作冒險的全新系列。沒想到動畫才剛播完，日本女鞋品牌 DIANA 火速推出聯名鞋款，直接將劇中為娜美量身打造的高跟鞋實體化，並祭出限定特典小包，引發粉絲驚呼「昨天播、今天就買得到」、「這速度也太快」。
動畫播完隔天就上市 娜美高跟鞋真的買得到
《ONE PIECE HEROINES》播出後，DIANA 馬上宣布聯名商品上架販售，本次合作最大的亮點，就是將動畫中鞋匠替娜美打造的高跟鞋完整還原成實體商品，不論鞋型、配色或細節都忠於動畫設計，真的達成了從2D變成3D的想像。
除此之外，購買指定商品可以獲得限定小包特典，也讓許多粉絲相當期待。由於從動畫播出到聯名商品上市僅相隔一天，讓不少《航海王》粉絲笑稱「官方速度太快了」、「昨天看動畫，今天直接下單」。
改編同名小說 保留「買鞋」主題重新創作
《ONE PIECE HEROINES》改編自同名小說系列，該系列以《航海王》女性角色為主角，描寫原作之外的日常故事。不過動畫版並非完全照搬小說，而是保留娜美「買鞋」的主題，重新編排劇情。
故事從娜美看上一雙高跟鞋展開，因鞋子尺寸不合而返回鞋店，進而認識設計師，最後進一步獲得一雙專屬於自己的訂製鞋。動畫也加入草帽海賊團「羅賓」的戲份，她與娜美的互動成為本篇另一看點，讓整體故事比小說版更輕鬆，也更貼近女性之間的友情。
薇薇、美音、蛇姬驚喜現身 培羅娜壓軸登場
除了娜美跟羅賓外，動畫還埋藏不少彩蛋。包括薇薇、美音以及「海賊女帝」漢考克，都以鞋履品牌廣告模特兒的形式短暫登場，雖然戲份不多，仍讓不少觀眾一眼認出、驚喜連連。
而在故事尾聲，培羅娜也驚喜現身，讓不少粉絲恍然大悟，原來近期草帽商店推出《ONE PIECE HEROINES》系列周邊時，將培羅娜納入商品陣容時，早已埋下伏筆。
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《ONE PIECE HEROINES》播出後，DIANA 馬上宣布聯名商品上架販售，本次合作最大的亮點，就是將動畫中鞋匠替娜美打造的高跟鞋完整還原成實體商品，不論鞋型、配色或細節都忠於動畫設計，真的達成了從2D變成3D的想像。
除此之外，購買指定商品可以獲得限定小包特典，也讓許多粉絲相當期待。由於從動畫播出到聯名商品上市僅相隔一天，讓不少《航海王》粉絲笑稱「官方速度太快了」、「昨天看動畫，今天直接下單」。
《ONE PIECE HEROINES》改編自同名小說系列，該系列以《航海王》女性角色為主角，描寫原作之外的日常故事。不過動畫版並非完全照搬小說，而是保留娜美「買鞋」的主題，重新編排劇情。
故事從娜美看上一雙高跟鞋展開，因鞋子尺寸不合而返回鞋店，進而認識設計師，最後進一步獲得一雙專屬於自己的訂製鞋。動畫也加入草帽海賊團「羅賓」的戲份，她與娜美的互動成為本篇另一看點，讓整體故事比小說版更輕鬆，也更貼近女性之間的友情。
除了娜美跟羅賓外，動畫還埋藏不少彩蛋。包括薇薇、美音以及「海賊女帝」漢考克，都以鞋履品牌廣告模特兒的形式短暫登場，雖然戲份不多，仍讓不少觀眾一眼認出、驚喜連連。
而在故事尾聲，培羅娜也驚喜現身，讓不少粉絲恍然大悟，原來近期草帽商店推出《ONE PIECE HEROINES》系列周邊時，將培羅娜納入商品陣容時，早已埋下伏筆。