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水蓮口感特殊吸引日本民眾

日本究竟有沒有賣水蓮？

美濃產水蓮占全台九成

許多日本民眾來台旅遊，會品嘗小籠包或珍珠奶茶等食物，但也有人對台灣的蔬菜情有獨鍾，一名日本民眾分享來台看到一道「長長的青菜」，吃下後相當驚訝，直呼好吃，引發台日兩國民眾共鳴。一名日本網友近日在Threads發文引發迴響，他提到，自己來到台灣時，有一件令他感到相當震驚的事。一根長長的蔬菜吃下後，讓他不禁覺得超級美味。許多台灣網友立刻認出，這道讓他感到美味的蔬菜，就是熱炒必備的經典菜色水蓮。而他也放上了一款來自美濃的野蓮分享給大家。有部分日本民眾也留言談到自己來到台灣的心得，「我也愛水蓮，真希望日本農民也能種這個」、「我也愛水蓮，去台灣的時候一定會吃它」；亦有台灣人建議，「熱炒店一定要點水蓮，脆脆的口感，好好吃」、「火鍋也會有水蓮可以選來煮喔」。位於東京都吉祥寺的「亞洲太陽市場」，其實也有賣來自台灣出產的水蓮，業者還特別介紹，這是一種非常稀有美味的蔬菜，產自台灣高雄的水下。口感極其爽脆，味道鮮美，只需嚐一口就會愛上它。雖然在日本並不常見，但有些台灣餐廳會少量供應。這道菜在日本極為罕見，是太陽市場特有的產品。水蓮又被稱為野蓮，在全台種植面積約兩百公頃，其中美濃占九成，是美濃重要經濟作物。根據高雄市農業局資料，野蓮，又可稱水鱉、龍骨瓣莕菜，一年四季都可以生產採收，夏天氣溫高時，大約2個月即可採收，冬季氣溫低，要3個月，一畝池塘一年可以採收4到5次。野蓮是最早生長於美濃中正湖的一種水生植物，葉子浮在水面上，隱沒在水中的葉柄即是食用的部份，長度隨著水深變化。由於美濃水質純淨充沛，又是野蓮的原產地，成為在地獨特的特色料理之一。