巴威颱風逼近，不少民眾趕在風雨來前到市場備菜，最怕遇到颱風過後蔬菜價格飆漲、葉菜類買不到。新莊公有市場菜販廖炯程提醒，近期葉菜類從上周開始漲幅就已經很明顯，若後續颱風影響採收、運輸，到貨量減少，預估下周菜價恐怕只會更貴，建議民眾可以提前準備耐放、好料理的蔬菜，像是高麗菜、根莖類或是菇類都是好選擇。
廖炯程指出，目前高麗菜一斤約50至60元，一顆約4斤重，買下來大約要200多元，價格雖然不算便宜，但高麗菜相對耐放，料理變化也多，可以清炒、煮湯、燉煮，或拿來當水餃、鍋貼內餡，若保存得宜，放在冰箱可撐上一段時間，因此建議民眾颱風前可以把冰箱先空一格，先買一顆高麗菜備用。
葉菜類上周就漲！菜販：下周會更貴
廖炯程表示，葉菜類受到天候影響大，從上周開始價格已經漲幅很高，颱風若帶來強風豪雨，恐怕進一步影響產地採收與運送，市場價格可能再往上走。他直言，若現在還沒有買菜，下周恐怕只能更貴。不過廖炯程也提醒，颱風前買菜不必恐慌搶購，重點是挑選耐放、用得完、料理變化多的食材，避免一次買太多短期容易腐壞的葉菜，最後反而吃不完造成浪費。
根莖類、菇類價格相對穩定
除了高麗菜之外，廖炯程也建議，民眾可優先購買根莖類蔬菜，像是地瓜、馬鈴薯、白蘿蔔、南瓜、洋蔥、紅蘿蔔等，這類食材保存時間較長，也比較不容易因短期天候變化出現太大漲幅，適合颱風前先備著。另外，菇類目前價格也相對穩定，民眾若想補足蔬菜選擇，也可以購買香菇、鴻喜菇、雪白菇等品項耐放、好煮、價格相對穩，比起盲目搶買葉菜類，更能聰明度過菜價波動期。
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廖炯程表示，葉菜類受到天候影響大，從上周開始價格已經漲幅很高，颱風若帶來強風豪雨，恐怕進一步影響產地採收與運送，市場價格可能再往上走。他直言，若現在還沒有買菜，下周恐怕只能更貴。不過廖炯程也提醒，颱風前買菜不必恐慌搶購，重點是挑選耐放、用得完、料理變化多的食材，避免一次買太多短期容易腐壞的葉菜，最後反而吃不完造成浪費。
根莖類、菇類價格相對穩定
除了高麗菜之外，廖炯程也建議，民眾可優先購買根莖類蔬菜，像是地瓜、馬鈴薯、白蘿蔔、南瓜、洋蔥、紅蘿蔔等，這類食材保存時間較長，也比較不容易因短期天候變化出現太大漲幅，適合颱風前先備著。另外，菇類目前價格也相對穩定，民眾若想補足蔬菜選擇，也可以購買香菇、鴻喜菇、雪白菇等品項耐放、好煮、價格相對穩，比起盲目搶買葉菜類，更能聰明度過菜價波動期。
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