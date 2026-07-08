巴威颱風（國際命名：Bavi）將在周五、周六（7月10日至7月11日）對台灣帶來強風豪雨，中央氣象署明（9）日將發布「海陸警報」，《NOWNEWS》透過本文整理巴威颱風最新動態，路徑、海陸警報時間、風雨影響時程、最新暴風侵襲機率、停班停課機率等資訊，提供民眾一文掌握最新颱風狀況。
強烈颱風巴威，今（8）日下午2時，位置在鵝鑾鼻東南東方1490公里的海面上，以每小時17公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒60公尺（每小時216公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒75公尺（每小時270公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
巴威颱風今晚轉彎 明起海陸警齊發
氣象署預報員黃恩鴻指出，今天上午巴威颱風的暴風圈擴大，強度不變，路徑今晚開始轉往西北西，明天朝西北前進，由於轉彎幅度不大，因此巴威颱風不會出現減速，大致上以每小時20公里左右的速度，通過台灣北部海面的機率最高。
依照目前預估路徑判斷，巴威颱風暴風圈周五傍晚將接觸東半部陸地，屆時若與台灣地形產生交互作用，不排除更接近台灣；巴威颱風在接近路程中，會因環境變差漸弱，但仍將以「中颱上限至強颱下限」威脅台灣，氣象署預估明天中午左右發布海上颱風警報，明天深夜至後天清晨發布陸上颱風警報。
周五晚間至周六雨最大 北部、中南部山區慎防豪雨
黃恩鴻提醒，明天晚上巴威颱風的外圍環流，將率先替桃園以北、宜蘭帶來零星降雨，周五北台灣、東半部雨勢越來越明顯，中南部也將開始受到影響，預估周五晚上至周六白天，將是颱風影響最明顯的時段。
巴威颱風警報發布期間，北部、宜蘭、中南部山區雨勢明顯，要嚴防豪雨威脅，特別是台中以北山區降雨最持續，有局部豪雨等級以上，其它地區也都有局部短暫陣雨或雷雨，中部、花蓮山區有局部大雨。
周六晚間颱風逐漸遠離，雨勢慢慢會趨緩下來，周日（7月12日）颱風登陸中國後，台灣轉為南風環境，水氣仍多，依舊全台有雨；下周一、下周二（7月13日至7月14日）颱風遠離，太平洋高壓西伸，迎風面仍有不定時短暫雨，其它地區則以午後雷陣雨為主。
巴威颱風又大又強 10縣市侵襲率破90%
停班停課方面，氣象專家賈新興分析，由於巴威颱風7級風暴風半徑超過350公里，加上速度不慢，因此暴風圈碰到台灣後會快速擴散，周五晚上至少從「宜蘭、花蓮、台東」開始，到「新北、台北、桃園」都會陸續被籠罩，也就是符合停班課標準。
周六全台都籠罩在巴威颱風的暴風圈下，本島19縣市都有可能停班停課，而「北北基桃、宜花東」因為最先和暴風圈接觸，周五晚上也有可能停班停課，但是否會因防災評估，提前在最強風雨尚未抵達的周五白天就實施「防颱準備假」，一切都要以地方政府公布為準。
此外，據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，最新資料顯示，「基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣」暴風侵襲率達99%，桃園市98%，「新竹縣、新竹市、連江縣」96%、花蓮縣95%，苗栗縣93%。
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氣象署預報員黃恩鴻指出，今天上午巴威颱風的暴風圈擴大，強度不變，路徑今晚開始轉往西北西，明天朝西北前進，由於轉彎幅度不大，因此巴威颱風不會出現減速，大致上以每小時20公里左右的速度，通過台灣北部海面的機率最高。
依照目前預估路徑判斷，巴威颱風暴風圈周五傍晚將接觸東半部陸地，屆時若與台灣地形產生交互作用，不排除更接近台灣；巴威颱風在接近路程中，會因環境變差漸弱，但仍將以「中颱上限至強颱下限」威脅台灣，氣象署預估明天中午左右發布海上颱風警報，明天深夜至後天清晨發布陸上颱風警報。
黃恩鴻提醒，明天晚上巴威颱風的外圍環流，將率先替桃園以北、宜蘭帶來零星降雨，周五北台灣、東半部雨勢越來越明顯，中南部也將開始受到影響，預估周五晚上至周六白天，將是颱風影響最明顯的時段。
巴威颱風警報發布期間，北部、宜蘭、中南部山區雨勢明顯，要嚴防豪雨威脅，特別是台中以北山區降雨最持續，有局部豪雨等級以上，其它地區也都有局部短暫陣雨或雷雨，中部、花蓮山區有局部大雨。
周六晚間颱風逐漸遠離，雨勢慢慢會趨緩下來，周日（7月12日）颱風登陸中國後，台灣轉為南風環境，水氣仍多，依舊全台有雨；下周一、下周二（7月13日至7月14日）颱風遠離，太平洋高壓西伸，迎風面仍有不定時短暫雨，其它地區則以午後雷陣雨為主。
停班停課方面，氣象專家賈新興分析，由於巴威颱風7級風暴風半徑超過350公里，加上速度不慢，因此暴風圈碰到台灣後會快速擴散，周五晚上至少從「宜蘭、花蓮、台東」開始，到「新北、台北、桃園」都會陸續被籠罩，也就是符合停班課標準。
周六全台都籠罩在巴威颱風的暴風圈下，本島19縣市都有可能停班停課，而「北北基桃、宜花東」因為最先和暴風圈接觸，周五晚上也有可能停班停課，但是否會因防災評估，提前在最強風雨尚未抵達的周五白天就實施「防颱準備假」，一切都要以地方政府公布為準。
此外，據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，最新資料顯示，「基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣」暴風侵襲率達99%，桃園市98%，「新竹縣、新竹市、連江縣」96%、花蓮縣95%，苗栗縣93%。
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