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▲埃斯佩蘭飛回挪威後，7月4日還先完成了自己的人生大事，和老婆舉辦婚禮。（圖／翻攝自IG@chef_aronespeland）

2026世界盃足球賽即將開踢8強賽，挪威球隊主廚埃斯佩蘭（Aron Espeland）這時卻突然從美國返鄉補貨食材，表示要讓球員們吃到最新鮮的菜色。而他返鄉的主要任務居然還包含結婚，原來7月4日是埃斯佩蘭的婚禮，網友調侃他應該是沒料到挪威會進8強，所以才沒妥善結婚時間，讓人笑翻。而埃斯佩蘭結束婚禮後也返回美國賽場上班，要繼續餵飽挪威大將哈蘭德（Erling Haaland）。根據《The Athletic》報導，埃斯佩蘭是本次挪威國家隊的主廚，出發美國參賽前，他就曾透露這次的食物清單，他們準備了重達500公斤的海鮮主餐，包含北極紅點鮭、大比目魚、鱒魚、帝王蟹、雪蟹和龍蝦，另外還有100公斤的Jarlsberg起司與80公斤挪威棕色起司；其他像是咖啡豆、鬆餅機廚師也都自己帶，就是要讓球員吃到家鄉味。日前挪威進行16強淘汰賽時，埃斯佩蘭就在IG限時動態發文，表示自己先從美國返回挪威首都奧斯陸，要去採購最新鮮的食材，備戰之後的8強賽。而他此行除了採購，還有另一項重要任務，那就是娶妻。原來埃斯佩蘭的婚禮定在7月4日，他似乎沒料到挪威會一路晉級，所以婚禮時間才卡到世界盃。埃斯佩蘭這才只好趁著返鄉補貨時間，抽空跟老婆完成婚禮，讓粉絲笑翻。埃斯佩蘭目前也已返回美國，繼續為挪威球隊料理一日4餐。而埃斯佩蘭與這次帶領挪威一路晉級的猛將哈蘭德也是好友，兩人是同鄉，曾經一起在當地的青年球隊效力，但他笑說自己球踢得不好，沒想到現在成了哈蘭德的廚師。據悉，哈蘭德一天要攝取6000卡熱量，最愛的主食是義大利麵，也喜歡吃乾淨的原型食物；埃斯佩蘭每周還會幫球員安排一次放縱日，準備漢堡、塔可、披薩等速食，讓他們吃到不一樣的餐點。而挪威下場比賽將在台灣時間7月12日凌晨5點登場，到時會對決英格蘭，競爭4強資格。