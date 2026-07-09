全家迎接夏季熱浪，推出超強贈品活動，即起只要購買20元以上的飲料或冰品，任選6件就可免費獲得一款「瑪利歐杯墊（盲袋、款式隨機）」；購買任4件，可用29元加購瑪利歐串串吊飾，超可愛週邊在社群引發討論，粉絲直接衝門市扛整籃飲品回家。
全家最強贈品！「瑪利歐JUMP一下」買飲料送杯墊
全家即起推出消暑活動，購買20元（含）以上指定飲料冰品享任選第2件6折或買3送1優惠；任選6件可免費獲得「瑪利歐杯墊」，共有5款，隨機出貨，數量有限，贈完為止；飲料冰品任4件，即可以29元加價購瑪利歐串串吊飾乙個（共有7款，隨機出貨）。
且結帳即別忘記刷會員，可參與集章活動，只要任4件20元(含)以上指定飲料冰品可獲得1章。
1章：指定品項買一送一優惠券
3章：瑪利歐投影相機吊飾+79元
6章：瑪利歐投影相機吊飾免費換
購買指定20元(含)以上飲料冰品4件還可獲得抽獎券1張，大獎抽「大阪環球影城雙人遊」、「Nintendo Switch2主機」。
全家買阿奇儂冰品+29元換購「聯名捏捏球」
除了瑪利歐粉絲一定要搶外，全家即起至8月4日前，還有任選兩件指定阿奇儂冰品，加29元即可獲得「阿奇儂與早午餐兄弟聯名可愛捏捏球」一個，共六款；集滿六個不同字母(A.C.H.I.N.O)，寄回廠商端即可獲得阿奇儂與早午餐兄弟聯名保冷箱一個。
7-11「皮克敏」生活用品開賣！怎麼買？多少錢？
皮克敏《Pikmin Bloom》玩家注意了！7-11「專屬皮克敏日常」周邊商品，自7月9日開放預購，共計有10款實用商品，從吃飯、喝水、外出到洗澡通通有皮克敏陪伴，療癒系設計結合實用機能，水壺、水杯、束口袋通通有，商品數量有限、售完為止。
快閃購時間自2026年7月9日下午3點到2026年9月1日，數量有限，售完為止。民眾自7月9日下午3點起，會員報手機，到門市消費不限金額，都可以直接登記預購。7-11「皮克敏」10款商品售價、實體
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全家即起推出消暑活動，購買20元（含）以上指定飲料冰品享任選第2件6折或買3送1優惠；任選6件可免費獲得「瑪利歐杯墊」，共有5款，隨機出貨，數量有限，贈完為止；飲料冰品任4件，即可以29元加價購瑪利歐串串吊飾乙個（共有7款，隨機出貨）。
1章：指定品項買一送一優惠券
3章：瑪利歐投影相機吊飾+79元
6章：瑪利歐投影相機吊飾免費換
購買指定20元(含)以上飲料冰品4件還可獲得抽獎券1張，大獎抽「大阪環球影城雙人遊」、「Nintendo Switch2主機」。
全家買阿奇儂冰品+29元換購「聯名捏捏球」
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