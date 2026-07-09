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中聯油脂一批1300公噸大豆沙拉油遭驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標4倍，引發國人高度關注。行政院長卓榮泰今（9）日於院會重申該查就查、該罰就罰，該公布就公布、該下架就下架，並強調中央及地方政府均有協助消費者提起團體訴訟的機制。此時此刻，中央及地方要共同合作，協助消費者媒合消保團體，進行團體訴訟，維護消費者權益，訴訟相關費用補助，由衛福部食安基金支應。卓榮泰說，關於中聯部分沙拉油檢出不符合規定一案，衛福部於6月30日接獲通報後，隔天便協同台中市府查核，要求中聯停止出貨，並要求第一層廠商福懋、福壽、泰山相關產品全面下架。隨後，並依照專家會議的建議與個案調查的進度，以及實際執行的狀況，迄今已公布360家第二層廠商名單、401項產品明細，並且全面下架。針對惡意延遲通報，甚至虛報產量的中聯公司，給予重罰1億6千5百20萬元。卓榮泰重申，該查就查、該罰就罰，該公布就公布、該下架就下架。事件仍在調查當中，政府有五項重點工作，請各部會徹底落實，也請地方政府全力配合。首先是依照檢驗結果，擴大預防性下架，衛福部於上月30日與本月7日分別通報4月及5月的各一批油品檢驗超標，全面強制下架；中聯於4、5、6月生產的其他油品以及衍生相關第1、2層產品，即日起全面預防性下架。第二，中央地方合作，協助消費者團體訴訟，依照《食安法》及《消保法》，中央及地方政府均有協助消費者提起團體訴訟的機制。此時此刻，中央及地方要共同合作，協助消費者媒合消保團體，進行團體訴訟，維護消費者權益。至於訴訟相關費用補助，則依照《食安法》規定，由衛福部食安基金支應。第三，協請廠商從寬認定、從速辦理消費者退貨，請政委陳時中邀集衛福部、經濟部等相關單位，協調下游廠商，從寬、從優、從速、從簡辦理退貨機制，目標是無論消費者持發票、收據或其他足以證明購買之消費憑證（包括刷卡紀錄、消費紀錄等資料），或所購買之商品，均可辦理退換貨。第四，徹查問題原因，停工沒有期限，請衛福部配合檢調偵辦，務必在最短時間內，徹查涉案業者的原料來源、生產製程、隱匿責任。在釐清問題根源、完全獲得改善之前，中聯公司的停工沒有期限。第五，啟動《食安法》修法，杜絕不肖業者：請衛福部即刻啟動《食安法》修法作業，重新建構「源頭管理、製程檢驗、外部查驗、後市場稽查」四道防線。我們要用更嚴格的法規，防堵管理死角、杜絕不肖的隱匿業者，展現政府捍衛食品安全的堅定決心。卓榮泰強調，嚴格把關食安，讓國人買得安心，吃得放心，是食安管理的唯一標準。行政團隊會依科學根據，該下架就下架，依法規處分，該究責就究責；並持續就源頭管理、製程管控、檢驗機制、通報系統、法規完備等方向，做全面的檢討，同時更要確保後續油品供應無虞，由中央與地方共同合作，維護消費者權益，儘速恢復人民生活的秩序，安全、健康、充足的油品供應。