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北市6月25日大淹水，事後被發現基湖路有一整排水溝長出山蘇，讓網友直呼「難怪淹水」，北市研考會主委殷瑋昨則稱，植物專家判定山蘇是上游沖下來的，並不會影響積淹水，且那處水溝是私人土地。對此，北市議員何孟樺大酸，「殷瑋認為山蘇是一種走路草，山蘇下山是台北大縱走？」殷瑋8日接受資深媒體人朱凱翔專訪，稱環保局長徐世勲找植物學專家來，專家說，水溝出現山蘇，最合理的選擇是從上面沖下來，但底下管道會轉彎，山蘇到這裡就停了下來，不過專家也說，山蘇是軟的東西，不會因為它影響水流，所以山蘇並不影響積淹水，有山蘇就清掉。何孟樺則回酸，殷瑋以為山蘇是什麼海邊的王爺，説沖來就沖來嗎？還是認為山蘇就是一種走路草，市府在水溝裡面養山蘇，只是寶可夢30週年的周邊活動？又或者，殷瑋要主張山蘇下山是也是一種台北大縱走，大地處與山蘇一起 Make 台北大縱走 Great Again？不要開玩笑了好嗎。何孟樺說，山蘇流水論要成立，第一種可能，山蘇所在的側溝，與跟山邊的側溝相連。可是台北市的側溝與側溝間並不是平行連通，而是各自都是透過連通管，排入地下一到兩公尺深的箱涵，最終排進抽水站。在這種設計下，就連道路兩側的側溝都不一定直接相連，更別說跟山區隔好幾條街，發現山蘇的內湖基湖路與南港經貿二路的側溝，又怎麼可能跟山邊的側溝直接相連？何孟樺續道，殷瑋的主張等同是説，山蘇從山上沖到側溝裡、進入箱涵，然後又從箱涵爬上來，住到人們發現他的側溝裡面。這個山蘇不只會順流而下，還會爬牆而上，從地下一兩公尺深，管底在四到五米深度的箱涵中爬上來，這不是在主張山蘇就是一種走路草嗎？何孟樺說，山蘇流水論根本背離地理環境、水利建設的實況，蔣萬安為什麼會容許自己的研考會主委接受這種荒謬的論點，甚至還讓殷瑋把這種論點拿出來公開對市民瞎扯？難道蔣萬安真的以為市民都是傻子，看不出來你們到底搞什麼鬼嗎？這樣荒腔走板的市府，真的有辦法帶領大家面對災變嗎？