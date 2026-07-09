強烈颱風「巴威」持續朝台灣北方海域逼近，中央氣象署今（9）日下午2時30分發布海上颱風警報，預估明（10）日凌晨發布陸上颱風警報，周六（11）日將是風雨最劇烈的時段，在全民緊盯衛星雲圖與颱風路徑之際，《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）玩家卻集體「職業病發作」，把巴威看成一顆超巨大型戰鬥陀螺，甚至開始認真討論「到底是哪一顆」，意外掀起一波迷因熱潮。
台灣迎來今年最大戰鬥陀螺 最多人猜「蒼穹龍騎士」
近日有網友在 Threads 上分享一張二創圖片，將巴威颱風衛星雲圖中央，直接合成《戰鬥陀螺X》的人氣陀螺，並寫下「各位陀螺戰士們！台灣將迎來今年最大顆的戰鬥陀螺。」貼文曝光後立刻吸引大批玩家朝聖，不少人紛紛留言「Go Shoot！」、「這顆打下去競技盤會裂掉吧」，還有人笑說「中央山脈準備接招」，算是在颱風天苦中作樂。
值得注意的是，大家在留言區開始分析「這顆颱風，到底是哪一顆戰鬥陀螺？」其中呼聲最高的就是「蒼穹龍騎士（Cobalt Dragoon）」，原因不是因為外型相似，而是旋轉方向。
由於巴威颱風位於北半球，受到地球自轉所產生的科氏力（Coriolis force）影響，空氣向低氣壓中心匯聚時，會形成逆時針旋轉的環流，也就是玩家口中的「左迴旋」。
而《戰鬥陀螺X》系列上市至今，大多數採右旋設計，左旋機體相對稀少，截至目前僅有蒼穹龍騎士、流星龍騎兵以及今年推出的暴風龍騎兵等少數幾款，因此有玩家留言表示「應該是黑色的蒼穹龍騎士，因為是左螺旋。」不少玩家也認同「如果是北半球颱風，左旋才合理。」
巴威周六影響最劇烈 北部慎防豪雨、12級強陣風
「巴威變戰鬥陀螺」只是玩家苦中作樂的創意迷因，但也意外把氣象知識與熱門的《戰鬥陀螺X》結合，不少網友一邊關心最新颱風動態，一邊討論「這顆如果真的發射，應該是今年最強的一擊。」
中央氣象署表示，巴威預估周五晚間至周六白天影響最劇烈，北部、中部山區及東北部山區有豪雨以上等級降雨機率，桃園以北、宜蘭及離島可能出現12級以上強陣風，東半部及北部沿海也須留意長浪。提醒民眾持續留意最新颱風資訊，提前做好防颱準備，避免前往山區及海邊等危險區域。
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近日有網友在 Threads 上分享一張二創圖片，將巴威颱風衛星雲圖中央，直接合成《戰鬥陀螺X》的人氣陀螺，並寫下「各位陀螺戰士們！台灣將迎來今年最大顆的戰鬥陀螺。」貼文曝光後立刻吸引大批玩家朝聖，不少人紛紛留言「Go Shoot！」、「這顆打下去競技盤會裂掉吧」，還有人笑說「中央山脈準備接招」，算是在颱風天苦中作樂。
值得注意的是，大家在留言區開始分析「這顆颱風，到底是哪一顆戰鬥陀螺？」其中呼聲最高的就是「蒼穹龍騎士（Cobalt Dragoon）」，原因不是因為外型相似，而是旋轉方向。
而《戰鬥陀螺X》系列上市至今，大多數採右旋設計，左旋機體相對稀少，截至目前僅有蒼穹龍騎士、流星龍騎兵以及今年推出的暴風龍騎兵等少數幾款，因此有玩家留言表示「應該是黑色的蒼穹龍騎士，因為是左螺旋。」不少玩家也認同「如果是北半球颱風，左旋才合理。」
「巴威變戰鬥陀螺」只是玩家苦中作樂的創意迷因，但也意外把氣象知識與熱門的《戰鬥陀螺X》結合，不少網友一邊關心最新颱風動態，一邊討論「這顆如果真的發射，應該是今年最強的一擊。」
中央氣象署表示，巴威預估周五晚間至周六白天影響最劇烈，北部、中部山區及東北部山區有豪雨以上等級降雨機率，桃園以北、宜蘭及離島可能出現12級以上強陣風，東半部及北部沿海也須留意長浪。提醒民眾持續留意最新颱風資訊，提前做好防颱準備，避免前往山區及海邊等危險區域。